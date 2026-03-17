Avation ordina cinque ulteriori ATR 72-600

ATR ha annunciato oggi che la società di leasing Avation, basata a Singapore, ha esercitato il diritto di acquisto per cinque aeromobili ATR 72-600 nell’ambito del suo accordo quadro a lungo termine firmato nel 2011. Le consegne sono previste per il 2028 e il 2029.

Questo ultimo impegno riguarda il 50°- 54° aeromobile ATR ordinato da Avation dall’inizio della sua collaborazione con ATR, 15 anni fa. Nel corso di questo periodo, la partnership si è costantemente ampliata e consolidata, supportando Avation nella creazione di un importante portafoglio di turboelica che oggi comprende 27 ATR in dotazione a operatori in tutto il mondo. Solo negli ultimi sei mesi, la società di leasing ha assegnato aeromobili ATR a tre nuovi operatori.

Jeff Chatfield, Executive Chairman of Avation, ha dichiarato: “Questi velivoli ampliano il portafoglio ordini di Avation grazie alla conversione di cinque diritti di acquisto in ordini fermi. L’ATR 72-600 è ampiamente riconosciuto come l’aereo regionale più efficiente in termini di consumo di carburante, offrendo il costo per posto-chilometro più basso nell’aviazione regionale e costi operativi significativamente inferiori rispetto ad aerei comparabili. È la piattaforma ideale per le operazioni su rotte regionali, nonché per lo sviluppo e la sostituzione di aeromobili più vecchi e meno efficienti. Impegnandosi nell’acquisto di altri cinque ATR 72-600, Avation continua a consolidare il proprio percorso di crescita per la fine degli anni 2020 e oltre, aumentando la disponibilità futura della flotta per le principali compagnie aeree clienti nei mercati regionali in forte crescita. Le previsioni del settore e gli analisti indipendenti prevedono una domanda di oltre 2.000 nuovi turboelica nei prossimi due decenni per soddisfare le esigenze di sostituzione e crescita a livello globale.”

Nathalie Tarnaud Laude, Chief Executive Officer of ATR, ha aggiunto: “La rinnovata fiducia di Avation è particolarmente significativa perché le società di leasing svolgono un ruolo fondamentale nell’espansione della comunità ATR. Molte compagnie aeree sperimentano per la prima volta le prestazioni e la convenienza economica dei nostri aeromobili attraverso il leasing e, in innumerevoli casi, questo le ha portate a investire successivamente in una propria flotta di nuovi ATR. Esercitando questi diritti di acquisto, Avation rafforza una partnership che promuove attivamente la crescita del mercato, aiutandoci al contempo a fornire connettività responsabile e affidabile alle comunità di tutto il mondo”.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)