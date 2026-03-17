SAS si classifica al primo posto nella Sustainable Brand Index airline category in Danimarca e Svezia

SAS si è nuovamente classificata al primo posto nella airline category in Danimarca e Svezia nel Sustainable Brand Index 2026, il più grande studio indipendente europeo sulla percezione dei consumatori in materia di sostenibilità. Questo riconoscimento arriva in un momento in cui il settore dell’aviazione si sta impegnando per accelerare la transizione verso alternative al jet fuel convenzionale.

“La classifica riflette la percezione dei consumatori danesi e svedesi di SAS in relazione alla responsabilità ambientale e sociale. Basato su ampie indagini sui consumatori, l’indice misura la percezione del pubblico piuttosto che le performance documentate in termini di sostenibilità.

In entrambi i paesi, SAS si è costantemente posizionata al vertice della airline category, a testimonianza della continua fiducia dei consumatori negli sforzi a lungo termine della compagnia in aree quali il rinnovo della flotta, l’efficienza operativa e le partnership a supporto dello sviluppo di future soluzioni energetiche per l’aviazione.

Allo stesso tempo, i recenti sviluppi geopolitici e l’aumento dei prezzi del carburante sottolineano quanto il settore dell’aviazione rimanga esposto alla volatilità energetica globale. La situazione evidenzia la continua dipendenza dal jet fuel convenzionale e rafforza l’importanza di accelerare gli sforzi europei per sviluppare alternative credibili e consolidare la resilienza energetica a lungo termine”, afferma SAS.

“Per SAS, ciò include la partecipazione a partnership in tutta la Scandinavia volte a sostenere lo sviluppo del Power-to-X e di future soluzioni energetiche legate all’elettricità rinnovabile. Queste iniziative mirano a contribuire nel tempo a un ecosistema industriale più ampio, contribuendo al contempo a ridurre la dipendenza dall’energia fossile importata”, conclude SAS.

“Apprezziamo la continua fiducia dimostrata da questa classifica. Tuttavia, il settore aeronautico rimane esposto alla volatilità energetica globale e i recenti sviluppi sottolineano quanto sia diventata importante per l’Europa la resilienza energetica a lungo termine. Per il nostro settore, ciò significa continuare a sostenere lo sviluppo di alternative credibili e di sistemi energetici più solidi nel tempo”, afferma Mads Brandstrup, Senior Vice President Communication, Public Affairs and Sustainability, SAS.

(Ufficio Stampa SAS)