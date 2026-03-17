Collins Aerospace annuncia il completamento del Clean Aviation Joint Undertaking HECATE project

Collins Aerospace, un’azienda di RTX, annuncia il completamento con successo dell’HECATE project, parte dell’European Union Clean Aviation Joint Undertaking con il supporto di UK Research and Innovation. Questa iniziativa ha raggiunto il Technology Readiness Level 5 (TRL5), dimostrando con successo la validità dell’electrical architecture design per le future hybrid-electric aircraft performance in real-world conditions.

“L’Hybrid-ElectriC regional Aircraft distribution TEchnologies project, ha raggiunto questo importante traguardo alla fine del 2025, dopo aver completato i test, la verifica e la validazione del suo Electrical Power Generation and Distribution System. Un hybrid-electric system in grado di produrre oltre 500 kilowatt di potenza è stato testato utilizzando la Copper Bird platform di Safran Electrical & Power, con sede a Niort, in Francia. Questa piattaforma viene utilizzata per simulare e testare sistemi elettrici avanzati in un ambiente controllato”, afferma Collins Aerospace.

“Grazie alla proficua collaborazione con i partner del consorzio HECATE, abbiamo sviluppato tecnologie cruciali per la hybrid-electric propulsion e per la realizzazione di electric aircraft, al fine di soddisfare le future high power, high-voltage aircraft demands”, afferma Kristin Smith, vice president of Electric Power Systems at Collins Aerospace. “Con electrical power distribution technologies efficienti, leggere e compatte, Collins è ben posizionata per la continua maturazione e i test di integrazione nell’ambito dei Clean Aviation Phase 2 programs, avvicinandosi alla fattibilità commerciale”.

“Il consorzio HECATE è composto da diversi partner europei dell’industria aerospaziale, tra cui Collins Aerospace, Safran, Airbus Defence and Space, Leonardo e diverse università. Collins, attraverso la sua Applied Research & Technology organization e il Power & Controls business, guida lo steering committee del progetto, mentre Safran Electrical & Power funge da coordinatore tecnico”, prosegue Collins Aerospace.

“Siamo molto orgogliosi di aver integrato la full suite dei partner systems del consorzio HECATE nel nostro state-of-the-art electrical systems test bench in Niort”, afferma Agnès Pronost-Gilles, executive vice president & general manager for Power Division, Safran Electrical & Power. “Questa integrazione evidenzia la solidità della nostra collaborazione e la nostra leadership tecnica in hybrid-electric and electric propulsion. Safran Electrical & Power è ora ben posizionata per soddisfare la crescente domanda di sustainable regional aircraft e per guidare le prossime fasi di innovazione attraverso la Phase 2 del Clean Aviation Project”.

“Gli Hybrid-electric aircrafts necessitano di architetture elettriche affidabili e potenti per volare in sicurezza nei nostri cieli, e HECATE ci ha permesso di compiere un passo decisivo verso questo obiettivo, con risultati tangibili e una collaborazione vantaggiosa per entrambe le parti con l’EASA”, ha affermato María Calvo, head of Unit Project Management at Clean Aviation. “Il progetto è stato sviluppato congiuntamente da 38 enti partecipanti provenienti da 11 paesi europei, a dimostrazione della forza innovativa della cooperazione europea. Noi di Clean Aviation saremo entusiasti di vedere come i Phase 2 projects si baseranno sui risultati di HECATE e contribuiranno a far maturare ulteriormente la tecnologia, in vista di una sua entrata in servizio entro il 2035”.

“Il Phase 1 CAJU project ha utilizzato la digital twin technology per simulare operazioni reali, riducendo significativamente i tempi di test e garantendo al contempo che il sistema rispettasse rigorosi standard di compatibilità elettromagnetica. Ciò ha permesso un funzionamento sicuro, senza interferenze da o con altri dispositivi, anche in presenza di campi elettromagnetici esterni.

Il completamento di HECATE rappresenta una tappa fondamentale per lo sviluppo dei Clean Aviation Phase 2 projects, come OSYRYS e LEIA. OSYRYS, guidato da Safran Electrical & Power, si concentra sullo sviluppo e il collaudo di electrical systems per hybrid-electric regional aircraft. LEIA, guidato da Airbus, mira a integrare e testare hybrid-electric architecture in un lab environment per preparare l’entrata in servizio di nuovi velivoli a corto-medio raggio entro il 2035. Questi progetti si basano sulla proficua collaborazione tra Airbus, Safran e Collins per promuovere lo sviluppo della hybrid-electric aviation”, conclude Collins Aerospace.

(Ufficio Stampa Collins Aerospace – Photo Credits: Collins Aerospace)