News Brevi – 17.03.2026

ITA AIRWAYS: SITUAZIONE VOLI IN MEDIO ORIENTE – ITA Airways informa: “Alla luce dell’attuale situazione in Medio Oriente, ITA Airways ha esteso la sospensione dei voli da e per Tel Aviv fino al 9 aprile (incluso il volo AZ809 del 10 aprile). La Compagnia è stata costretta, inoltre, ad estendere al 28 marzo la sospensione dei voli da e per Dubai. Gli aeroporti di Dubai stanno riducendo significativamente il numero di voli per ragioni di capacità e le compagnie del Gruppo Lufthansa hanno dovuto cancellare tutti i voli nel periodo menzionato Il Gruppo Lufthansa valuterà in che misura sarà possibile operare singoli voli nonostante le rigide restrizioni. Le richieste saranno esaminate dalle autorità degli Emirati Arabi Uniti caso per caso, pertanto non vi è alcuna garanzia che un volo o l’orario di volo richiesto vengano approvati. I passeggeri possono richiedere la riprotezione su un volo alternativo o il rimborso del biglietto. Si prega di controllare lo stato del volo nella sezione Stato del volo sul nostro sito web prima di recarsi in aeroporto. Ci scusiamo per il disagio causato ai nostri passeggeri. La Compagnia monitora e valuta costantemente la situazione della sicurezza in Medio Oriente ed è in stretto contatto con le autorità. La sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi è sempre la massima priorità per ITA Airways e per il Gruppo Lufthansa”.

LUFTHANSA GROUP: SOSPENSIONE VOLI IN MEDIO ORIENTE – Lufthansa Group informa: “A causa dell’attuale situazione in Medio Oriente e delle conseguenti massicce restrizioni al traffico aereo, le compagnie aeree di Lufthansa Group sospenderanno i voli da e per Dubai, Abu Dhabi, Amman ed Erbil fino al 28 marzo; sospenderanno i voli da e per Tel Aviv fino al 9 aprile; sospenderanno i voli da e per Beirut fino al 28 marzo; sospenderanno i voli da e per Teheran fino al 30 aprile; sospenderanno i voli da e per Riyadh fino al 5 aprile per motivi operativi. Lufthansa Group è costretto a estendere la sospensione dei voli da e per Dubai dal 16 al 28 marzo. Tali voli erano già stati cancellati fino al 15 marzo. La ragione di questa sospensione risiede nel fatto che entrambi gli aeroporti di Dubai (DXB e DWC) stanno riducendo significativamente il numero di movimenti aerei per motivi di capacità. Di conseguenza, le compagnie aeree di Lufthansa Group (Lufthansa, SWISS, ITA Airways, Austrian Airlines ed Eurowings) hanno ricevuto l’ordine dagli aeroporti di cancellare tutti i voli durante il periodo sopra indicato. Lufthansa Group valuterà la possibilità di operare singoli voli nonostante le severe restrizioni. Le richieste saranno esaminate dalle autorità degli Emirati Arabi Uniti caso per caso, pertanto non vi è alcuna garanzia che un volo o l’orario di volo desiderato vengano approvati. Si consiglia ai passeggeri in partenza di verificare lo stato del proprio volo su Lufthansa.com prima di recarsi in aeroporto”.

LUFTHANSA PRESENTA UNA NUOVA OFFERTA AL SINDACATO VEREINIGUNG COCKPIT IN MERITO AL COMPANY PENSION PLAN – Lufthansa informa: “Nella controversia di contrattazione collettiva relativa al piano pensionistico aziendale per i cockpit employees di Lufthansa Classic e Lufthansa Cargo, i negoziatori di Lufthansa hanno proposto al sindacato un “comprehensive pension package” che include il trasferimento della transitional pension (ÜV) nel company pension plan (bAV)”. “Il sindacato presenta pubblicamente come esempi i piani pensionistici di compagnie come KLM o BA. Queste compagnie concorrenti hanno un sistema pensionistico integrato e non richiedono una separate transitional pension. Siamo aperti a questa opzione preferita da VC e vorremmo riprendere le trattative con il sindacato in merito. Lo svantaggio specifico dell’ÜV per il cockpit è che decade per i colleghi che, a causa della loro carriera o dei loro progetti di vita individuali, continuano a volare fino al raggiungimento dell’età pensionabile prevista dalla legge. In un modello di questo tipo, sarebbe inoltre importante garantire la certezza della pianificazione per i colleghi interessati. I colleghi che si avvicinano prevedibilmente alla pensione devono poter contare sulle proprie prestazioni pensionistiche. Nell’ambito della transizione del piano pensionistico per i cabin crew, abbiamo adottato un approccio simile in passato e siamo riusciti a migliorare di conseguenza il company pension plan. In linea di massima, il trasferimento dell’ÜV potrebbe comportare un miglioramento del company pension plan fino al 50%. Ciò non aumenterebbe i costi totali della compagnia per i pension systems, ma migliorerebbe sostanzialmente il company pension plan”, afferma Lufthansa.

IL GENERALE DI SQUADRA AEREA ANTONIO CONSERVA INCONTRA IL GENERALE STEPHEN N. WHITING A PALAZZO AERONAUTICA – Il Capo dello U.S. Space Command, Generale Stephen N. Whiting, è stato ricevuto il 9 marzo a Roma dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, presso il Palazzo dell’Aeronautica. L’incontro conferma la consistenza del rapporto in un settore, quello spaziale, che oggi riveste un’importanza sempre più centrale per la sicurezza internazionale. Nel corso del colloquio, i due vertici hanno esaminato il quadro geopolitico attuale e le prospettive di collaborazione tra le rispettive organizzazioni nel campo delle operazioni spaziali. Particolare attenzione è stata dedicata all’integrazione multi-dominio, cioè alla capacità di collegare in modo sempre più efficace le attività che si svolgono in aria, a terra, in mare, nel cyberspazio e nello spazio, ormai considerato un elemento essenziale per il successo delle operazioni moderne. Il Generale Whiting ha sottolineato come lo spazio sia oggi un “warfighting domain”, cioè a tutti gli effetti un dominio operativo strategico. In un contesto internazionale segnato da crescente instabilità, anche a causa delle crisi in Medio Oriente, diventa infatti sempre più importante proteggere le infrastrutture in orbita, da cui dipendono comunicazioni, osservazione, navigazione e, più in generale, la capacità di risposta delle forze armate. Da parte sua, il Generale Conserva ha ribadito il ruolo di primo piano dell’Aeronautica Militare nello sviluppo della componente spaziale della Difesa italiana, evidenziando la necessità di investire in tecnologie avanzate. Tra queste, la Space Domain Awareness (SDA), fondamentale per monitorare ciò che accade nello spazio, e il Responsive Launch, cioè la capacità di accedere rapidamente allo spazio in modo autonomo, in caso di necessità. Nel corso dell’incontro è emersa anche la necessità di un vero cambio di paradigma per affrontare le sfide future. “Sarà fondamentale implementare sistemi avanzati che ci consentano una piena consapevolezza del dominio e una risposta tempestiva alle minacce emergenti”, ha dichiarato il Generale Conserva. Le capacità spaziali, inoltre, saranno sempre più decisive anche per i sistemi di nuova generazione, inclusi i velivoli da combattimento di sesta generazione, che richiederanno livelli di connettività, coordinamento e superiorità informativa mai raggiunti prima. La visita del Generale Whiting conferma il clima di profonda fiducia reciproca in ambito aerospaziale, un elemento essenziale per rafforzare sicurezza e deterrenza in un contesto globale sempre più complesso. Allo stesso tempo, la Difesa e l’Aeronautica Militare si confermano interlocutori strategici tra gli Stati Uniti e l’Europa, capace di favorire il raccordo tra iniziative nazionali, europee e dell’Alleanza Atlantica (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

BRITISH AIRWAYS: SITUAZIONE IN MEDIO ORIENTE – British Airways informa: “A causa della persistente incertezza della situazione in Medio Oriente e dell’instabilità dello spazio aereo, e per fornire maggiore chiarezza ai nostri clienti, abbiamo esteso la riduzione temporanea del nostro flight schedule nella regione. Monitoriamo costantemente la situazione e siamo in contatto diretto con i clienti interessati per offrire loro diverse opzioni. Dall’inizio della situazione in Medio Oriente, abbiamo aiutato migliaia di clienti a tornare a casa e abbiamo operato otto voli di rimpatrio da Muscat, in Oman. Stiamo inoltre operando voli aggiuntivi da e per Singapore (4 voli) e Bangkok (3 voli) e continuiamo a valutare le opzioni per riportare a casa altri clienti che hanno subito disagi”.

SWISS ESTENDE LA SOSPENSIONE DEI VOLI PER TEL AVIV E OPERERA’ ULTERIORI VOLI TRA DELHI E ZURIGO – SWISS informa: “A causa dell’attuale situazione in Medio Oriente e delle conseguenti significative restrizioni al traffico aereo, SWISS e le altre compagnie aeree di Lufthansa Group sospenderanno i voli da e per Tel Aviv fino al 9 aprile compreso. I passeggeri interessati possono riprenotare gratuitamente il proprio viaggio per una data successiva o, in alternativa, ricevere un rimborso completo del prezzo del biglietto. Il nostro servizio clienti è a disposizione 24 ore su 24 per rispondere alle domande dei clienti interessati. SWISS continua a monitorare attentamente la situazione e a valutare costantemente gli sviluppi insieme alle autorità competenti in Svizzera e sul posto, nonché in coordinamento con Lufthansa Group. Inoltre, SWISS sta rispondendo all’attuale elevata domanda di voli tra l’India e l’Europa ampliando il proprio servizio con breve preavviso. Dal 19 al 24 marzo 2026, oltre al volo giornaliero, offriremo un secondo servizio giornaliero per la metropoli indiana operato con un Airbus A330 a lungo raggio. Il traffico aereo internazionale in Medio Oriente rimane fortemente limitato. Molti viaggiatori sono costretti a modificare i propri piani di viaggio originali e sono alla ricerca di rotte alternative per tornare in Europa o proseguire verso l’Asia. Di conseguenza, la domanda per i collegamenti SWISS esistenti tra Delhi e Zurigo è attualmente elevata e i posti sono già quasi tutti prenotati. Siamo lieti di poter offrire ai nostri passeggeri ulteriori opzioni in questa situazione difficile. I voli sono già prenotabili”.

AIR FRANCE: SITUAZIONE DI SICUREZZA IN MEDIO ORIENTE – Air France informa: “Air France sta monitorando in tempo reale l’evolversi della situazione nella regione. A causa del contesto di sicurezza nelle destinazioni e della chiusura di alcuni spazi aerei, la compagnia è costretta a estendere la sospensione dei seguenti voli: da e per Dubai e Riyadh fino al 20 marzo 2026 compreso (ovvero fino al 21 marzo 2026 per i voli in partenza da Dubai); da e per Tel Aviv e Beirut fino al 21 marzo 2026 compreso. Ci scusiamo per la situazione e per il disagio che sta causando ai nostri clienti. Tutti i team della compagnia sono mobilitati per assisterli in questa situazione eccezionale. I clienti interessati da queste cancellazioni di volo saranno avvisati individualmente. Sono state predisposte misure commerciali che consentono ai clienti di posticipare o cancellare il proprio viaggio gratuitamente, indipendentemente dal fatto che il volo venga cancellato o meno. La ripresa delle nostre operazioni rimarrà subordinata alla valutazione della situazione locale, che è in continua evoluzione. Inoltre, Air France è in contatto con le autorità francesi per fornire supporto operativo a eventuali voli speciali di rimpatrio organizzati dal French Ministry for Europe and Foreign Affairs (MEAE). Air France ribadisce che la sicurezza dei suoi passeggeri e dei suoi equipaggi è la sua massima priorità. Parallelamente, e in risposta alla forte domanda proveniente dall’Asia a seguito delle numerose cancellazioni di voli da parte delle compagnie aeree mediorientali, Air France ha iniziato a utilizzare aeromobili di maggiore capacità sui voli da Bangkok, Singapore, Delhi, Mumbai, Shanghai, Tokyo e Phuket a partire dal 4 marzo 2026. La compagnia aerea sta inoltre aggiungendo voli supplementari da Bangkok, Singapore e Delhi. Queste misure proseguiranno nei prossimi giorni e i team di Air France stanno lavorando per estenderle ad altre destinazioni”.

EUROWINGS: INTERLINE FLIGHTS CON AEGEAN AIRLINES – Eurowings informa: “Dall’inizio di marzo, i viaggiatori possono prenotare per la prima volta voli per isole greche come Cefalonia, Leros, Mitilene, Naxos e Syros tramite eurowings.com, operati da Aegean Airlines. Oltre ai voli diretti di Eurowings, sono disponibili anche destinazioni popolari come Chania, Kalamata, Mykonos, Santorini e Samos con scali ad Atene o Salonicco. Un vantaggio particolare è che Eurowings è una delle poche ticketless airlines al mondo in grado di combinare i propri canali di vendita non solo in codeshare, ma anche in interline con offerte di terze parti. Il programma verrà ampliato in futuro per includere ulteriori partner”.

EUROWINGS: NUOVI SERVIZI PER I LUFTHANSA GROUP CUSTOMERS – Eurowings informa: “A partire da marzo, Eurowings amplierà la sua gamma di servizi per i Lufthansa Group status customers. I membri HON Circle e Senator beneficeranno in futuro di ulteriori vantaggi sui voli Eurowings. Questi includono la prenotazione gratuita del posto con più spazio per le gambe nella tariffa SMART, un bagaglio registrato aggiuntivo (23 kg) nella tariffa SMART e free golf baggage a partire dalla tariffa BASIC. Inizialmente, i vantaggi potranno essere aggiunti dopo la prenotazione tramite il centro servizi. Con questa offerta ampliata, Eurowings rafforza la sua proposta di valore come value airline in point-to-point traffic. Inoltre, i viaggiatori possono ora accedere a eurowings.com utilizzando il Lufthansa Group Travel ID oltre al proprio myEurowings account. Questo semplifica il processo di prenotazione: i dati del profilo vengono trasferiti automaticamente e un account Miles & More memorizzato può essere utilizzato direttamente per accumulare miglia. È possibile accedere tramite l’icona sul sito web o direttamente durante il processo di prenotazione. Gli account Travel ID e myEurowings rimangono account separati e non vengono collegati automaticamente”.

EMBRAER ESPORRA’ L’IPANEMA 203 ALLO SHOW SAFRA MATO GROSSO 2026 – Embraer informa: “Embraer esporrà durante lo Show Safra Mato Grosso 2026 il top-selling cropduster nell’agricultural aviation market in Brasile, l’Ipanema 203. L’evento si terrà dal 23 al 27 marzo presso il Parque Tecnológico da Fundação Rio Verde de Pesquisas, in Lucas de Rio Verde (MT)”. “La regione del Mato Grosso è la principale produttrice di cereali del Paese e quella che utilizza maggiormente agricultural aircraft per colture strategiche come soia, mais e cotone, che richiedono un’efficienza e una produttività sempre più elevate. L’ethanol-powered Ipanema 203 è un valido alleato nell’aerial spraying, perché oltre a ottimizzare i risultati, combina tecnologia, tradizione, robustezza e bassi costi operativi”, afferma Sany Onofre, leader of Embraer’s Agricultural Aviation. “L’aeromobile, sales leader nel Brazilian agricultural aviation market e pioniere nell’utilizzo dell’etanolo, può irrorare oltre 200 ettari all’ora, garantendo un’applicazione uniforme a velocità costante. Oltre a partecipare ai principali eventi del settore agricolo con l’Ipanema 203, Embraer promuove la sicurezza del volo sia durante che al di fuori degli eventi, portando avanti un intenso programma di iniziative incentrate su temi quali ispezioni preventive, ambiente di lavoro sicuro, buone pratiche per piloti, meccanici e operatori, ecc. Da anni, ad esempio, il 100% delle agricultural pilot training classes in Brasile partecipa a una lezione tenuta dall’Ipanema customer support team, garantendo che la cultura della sicurezza del volo venga assimilata fin dall’inizio della carriera professionale del pilota agricolo. Secondo gli organizzatori dell’evento, si prevede che oltre 190.000 persone visiteranno questa edizione, che vedrà la partecipazione di oltre 600 espositori, con una landing and takeoff runway all’interno del parco”, conclude Embraer.

BAE SYSTEMS MODERNIZZA L’ADVANCED DEFENSIVE SYSTEM PER L’U2 RECONNAISSANCE AIRCRAFT – BAE Systems informa: “BAE Systems si è aggiudicata un contratto dalla Robins Air Force Base in Georgia per il supporto e la manutenzione dell’AN/ALQ-221 Advanced Defensive System (ADS) per l’U.S. Air Force U-2 Dragon Lady surveillance and reconnaissance aircraft. In base al contratto, BAE Systems fornirà continuous field service support per l’aircraft electronic warfare (EW) system, effettuerà riparazioni per mantenerne la disponibilità e fornirà aggiornamenti software per consentirgli di rilevare e neutralizzare nuove minacce. L’AN/ALQ-221 system fornisce integrated radar warning and electronic countermeasures. Il sistema include sensori a lungo raggio e un sistema di elaborazione a bordo”. “L’Advanced Defensive System per l’U-2 fa parte della lunga tradizione di BAE Systems”, ha dichiarato Tim Angulas, U-2 product area director at BAE Systems. “L’evoluzione, la modernizzazione e il supporto degli EW systems sono nel nostro DNA. I nostri sforzi garantiscono che possano operare efficacemente per tutto il loro ciclo di vita”.

AIR CANADA RICONOSCIUTA COME UNO DEI MONTREAL’S TOP EMPLOYERS PER IL 13° ANNO CONSECUTIVO – Air Canada informa: “Air Canada è stata riconosciuta per il 13° anno consecutivo come uno dei Montreal’s Top Employers per il 2026. Il premio riflette il costante impegno della compagnia aerea nei confronti dei suoi dipendenti e la sua attenzione nel promuovere un’esperienza lavorativa basata su scopo, orgoglio e senso di appartenenza”. “Essere riconosciuti come uno dei Montreal’s Top Employers per il 13° anno consecutivo è davvero significativo per tutti noi di Air Canada e soprattutto per gli oltre 10.000 dipendenti che considerano Montreal, la nostra sede centrale globale, la loro casa”, ha dichiarato Arielle Meloul-Wechsler, Executive Vice President, Chief Human Resources Officer and Public Affairs at Air Canada. “Il nostro continuo investimento nei programmi per le risorse umane riflette la nostra convinzione nella creazione di un ambiente di lavoro in cui la nostra forza lavoro multigenerazionale si senta supportata nel dare il meglio di sé”.

DELTA RIPRENDE LE OPERAZIONI DOPO IL MALTEMPO NEL NORD-EST – Delta informa: “A seguito del maltempo diffuso che ha interessato l’eastern North America, i team di Delta stanno lavorando per ripristinare in sicurezza le operazioni di volo nella giornata di martedì. Delta continua a offrire opzioni flessibili ai clienti in transito negli aeroporti interessati, consentendo loro di modificare i propri voli senza costi aggiuntivi. A causa dei ritardi di lunedì, che hanno influito sulla disponibilità degli equipaggi per il riposo obbligatorio, si stanno verificando ulteriori cancellazioni nella giornata di martedì. Sebbene le cancellazioni siano sempre l’ultima risorsa, da considerare solo dopo aver esaurito tutte le altre opzioni, i clienti vengono automaticamente riprenotati sul primo volo disponibile. Si consiglia ai clienti di utilizzare l’app Delta o il sito delta.com per le informazioni più aggiornate sul proprio volo e per apportare modifiche alle prenotazioni, se necessario. I clienti possono ottenere un rimborso se un volo viene cancellato e decidono di non viaggiare. Inoltre, a causa dello United States partial government shutdown, si prevedono tempi di attesa più lunghi del solito ai TSA security checkpoints”.