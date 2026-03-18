ACI World: i responsabili politici devono sostenere gli investimenti negli aeroporti

Airports Council International (ACI) World ha pubblicato oggi l’ultimo Airport Economics Report and Key Performance Indicators (KPIs), che mostra come, nonostante il traffico passeggeri globale abbia superato i livelli pre-pandemia nel 2024, i ricavi aeroportuali non si siano ancora completamente ripresi.

“Nel 2024, gli aeroporti di tutto il mondo hanno servito 9,4 miliardi di passeggeri, superando del 4% i livelli del 2019. Tuttavia, i ricavi aeroportuali non sono ancora tornati ai livelli pre-pandemia, poiché la ripresa procede a rilento. Questo divario sottolinea la necessità di aeroporti finanziariamente resilienti e di quadri normativi di supporto che consentano gli investimenti necessari a sostenere la connettività e migliorare le operazioni, nonché a finanziare lo sviluppo aeroportuale necessario per consentire la crescita futura del traffico passeggeri e dell’economia.

Il report viene pubblicato in un contesto di elevata volatilità, che continua a influenzare la disponibilità dello spazio aereo, le reti di rotte e i costi operativi dell’aviazione globale, esercitando ulteriore pressione sulla salute finanziaria degli aeroporti di tutto il mondo”, afferma ACI World.

“Il global passenger traffic ha raggiunto i 9,4 miliardi nel 2024, superando del 4% i livelli del 2019.

I total global airport revenues hanno raggiunto i 194,9 miliardi di dollari USA nel 2024, rimanendo inferiori del 2,1% rispetto ai livelli pre-pandemia in termini reali.

Gli aeronautical revenues, che rappresentano il 54% dei ricavi totali, sono rimasti inferiori del 3% rispetto ai livelli del 2019. Si prevede una ripresa nel 2025.

I non-aeronautical (commercial) revenues, che rappresentano il 37% dei ricavi totali, sono rimasti inferiori del 9% rispetto ai livelli del 2019. Si prevede una ripresa entro la metà del 2026.

Il ritorno sul capitale investito (ROIC) globale è salito al 6,3% nel 2024, pur rimanendo al di sotto dell’average cost of capital (WACC) del settore, il che indica continue pressioni finanziarie.

Dal 2026 in poi, si prevede che i ricavi aeroportuali supereranno i livelli pre-pandemia e cresceranno in linea con la passenger demand. Tuttavia, il ritmo della ripresa dipenderà dalle condizioni di finanziamento, dalle pressioni inflazionistiche, dai quadri normativi e dalla più ampia incertezza geopolitica ed economica”, prosegue ACI World.

“La passenger demand è tornata ai livelli pre-pandemia, ma i ricavi aeroportuali sono ancora in fase di recupero, il che sottolinea le pressioni finanziarie che gli aeroporti continuano ad affrontare”, ha dichiarato Justin Erbacci, ACI World Director General. “Poiché la domanda globale di viaggi aerei è destinata a crescere fortemente nei prossimi decenni, i responsabili politici devono sostenere quadri normativi che consentano agli aeroporti di rafforzare la propria resilienza finanziaria e investire nelle infrastrutture necessarie a sostenere la connettività e la crescita economica”.

(Ufficio Stampa ACI World)