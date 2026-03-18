GE Aerospace investirà oltre 110 milioni di euro nella produzione europea

GE Aerospace ha annunciato un piano di investimenti di oltre 110 milioni di euro nei suoi stabilimenti produttivi europei quest’anno, con l’obiettivo di ampliare la capacità produttiva, accelerare la produzione avanzata e rafforzare le consegne ai clienti. L’annuncio odierno include anche l’assunzione di oltre 1.000 nuovi dipendenti in tutta Europa entro la fine dell’anno.

“Questo significativo investimento riflette il nostro impegno a lungo termine nei confronti dell’industria aerospaziale europea, un mercato cruciale per molti dei nostri principali clienti”, ha dichiarato Riccardo Procacci, President and CEO, Propulsion & Additive Technologies at GE Aerospace. “Ampliando le advanced manufacturing and testing capabilities in tutta Europa, siamo in una posizione migliore per soddisfare la crescente domanda dei clienti, supportando al contempo le comunità e le economie in cui operiamo”.

“Una parte sostanziale dell’investimento sarà destinata a state-of-the-art engine test cells, advanced machining equipment, additive manufacturing expansion e ammodernamento di edifici e infrastrutture. Questi miglioramenti supporteranno diversi commercial narrow- and widebody engine programs, così come military fighter jet and helicopter engines.

Gli investimenti saranno effettuati in cinque paesi europei:

• Italia – 77 milioni di euro: avanzate capacità di produzione e collaudo per diversi commercial and defense engine programs. Ciò include nuove test cells, advanced machining equipment, additive manufacturing expansion, miglioramenti degli edifici in diverse sedi.

• Polonia – 15 milioni di euro: precision machining and grinding systems, quality inspection technology, assembly tooling, miglioramenti degi edifici in diverse sedi.

• Repubblica Ceca – 8 milioni di euro: precision machining and grinding systems, quality inspection technology, assembly tooling, miglioramenti degli edifici.

• Regno Unito – 10 milioni di euro: upgrade di test and manufacturing equipment, ampliamento delle electronics and component manufacturing capabilities, ammodernamento di edifici e infrastrutture in diverse sedi.

• Romania – 3 milioni di euro: multiple metal-cutting machines, tooling and fixtures, nonché ammodernamento degli edifici.

GE Aerospace prevede inoltre di investire circa 40 milioni di euro quest’anno nelle sue MRO and component repair facilities in Europa. Questo investimento rientra in un piano globale di 1 miliardo di dollari per le MRO facilities, annunciato per la prima volta nel 2024.

Parallelamente agli investimenti nella produzione, GE Aerospace sta affrontando la grave carenza di competenze nei settori ad alta tecnologia investendo nella creazione di una forza lavoro più qualificata in tutta Europa. Questi sforzi si concentrano sul reclutamento dei migliori talenti e sulla formazione della forza lavoro attuale e dei futuri ingegneri attraverso sovvenzioni per la formazione professionale presso vocational schools nel Regno Unito e in Italia, raggiungendo quest’anno oltre 800 studenti. GE Aerospace sta inoltre ampliando il suo Next Engineers program a Varsavia, Polonia, che raggiungerà in futuro oltre 4.000 studenti, prosegue GE Aerospace.

“Il nostro impegno va oltre le strutture e gli equipaggiamenti. E’ altrettanto focalizzato sulle nostre persone. In un settore in continua evoluzione, investire in competenze, formazione e percorsi di crescita professionale in tutta Europa non è solo una necessità tattica, ma un imperativo strategico”, ha dichiarato Christian Meisner, Chief Human Resources Officer (CHRO), GE Aerospace. “Ci impegniamo a garantire che il settore aerospaziale europeo disponga della forza lavoro qualificata necessaria per innovare, crescere e offrire un valore eccezionale ai nostri clienti per i decenni a venire”.

“Da quasi un secolo, GE Aerospace contribuisce a promuovere l’innovazione aeronautica in tutta la regione. Oggi l’Europa rappresenta la sua maggiore presenza globale al di fuori degli Stati Uniti, con attività in 18 paesi e circa 13.000 ingegneri, innovatori e tecnici specializzati in assembly, MRO, engineering, additive manufacturing, inclusi importanti siti in Repubblica Ceca, Germania, Ungheria, Italia, Polonia, Svezia e Regno Unito“, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)