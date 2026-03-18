Condor si trasferisce nel nuovo headquarter in Gateway Gardens

Condor si è trasferita nel suo nuovo corporate headquarters in Gateway Gardens.

“Con la nuova posizione nell’Alpha Rotex building, nelle immediate vicinanze di Frankfurt Airport, le funzioni amministrative della compagnia aerea sono nuovamente più vicine al cuore operativo dell’attività e, di conseguenza, più vicine agli equipaggi di volo. La compagnia occupa ora circa 15.000 metri quadrati distribuiti su dieci piani dell’edificio.

Lo State Secretary at the Hessian Ministry of Economics, Energy, Transport, Housing, and Rural Affairs Ines Fröhlich, il Frankfurt’s Mayor Mike Josef e il Condor CEO Peter Gerber hanno simbolicamente celebrato il trasferimento con il taglio del nastro per inaugurare ufficialmente la nuova sede”.

“Con la nostra nuova sede a Gateway Gardens, ci avviciniamo al cuore delle nostre operazioni, l’aeroporto di Francoforte, e quindi ai nostri equipaggi. Questo rafforza ulteriormente la coesione aziendale nelle attività quotidiane e sottolinea il nostro solido legame con l’hub aeroportuale di Francoforte”, ha dichiarato Peter Gerber, CEO di Condor.

“L’apertura della nuova sede centrale di Condor a Francoforte è un segnale forte della solidità economica della nostra città. Gateway Gardens è sinonimo di internazionalità e sviluppo orientato al futuro; al contempo, questa decisione evidenzia gli stretti legami della compagnia con Francoforte e con l’intera regione”, ha affermato Mike Josef, Mayor of the City of Frankfurt am Main.

“Gateway Gardens offre a Condor un ambiente di lavoro moderno con connettività internazionale e vicinanza diretta a Frankfurt Airport, hub centrale del Condor route network. La compagnia collega milioni di viaggiatori con le principali destinazioni turistiche di tutto il mondo, nonché con le maggiori città europee, ed è una delle più grandi compagnie con sede a Francoforte.

Il trasferimento a Gateway Gardens rappresenta inoltre un’ulteriore tappa fondamentale nello sviluppo della compagnia negli ultimi anni. A seguito del fallimento della sua ex parent company, Thomas Cook, nel 2019, Condor ha intrapreso una profonda ristrutturazione economica e organizzativa. Durante questo periodo di transizione, le funzioni amministrative sono state temporaneamente trasferite a Neu-Isenburg.

Oggi Condor è economicamente stabile e strategicamente ben posizionata. Ciò include, tra le altre iniziative, la modernizzazione della flotta con nuovi aeromobili a lungo raggio e il continuo miglioramento dell’offerta di prodotti per rimanere competitiva sul mercato internazionale”, conclude Condor.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)