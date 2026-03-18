AerCap ordina 100 ulteriori Airbus A320neo Family aircraft

AerCap Holdings N.V. (‘AerCap’) ha siglato un ordine fermo con Airbus per 23 aeromobili A320neo e 77 A321neo.

“Questa operazione rafforza la strategia di AerCap di investire nella tecnologia più richiesta al mondo e ad alta efficienza nei consumi, per soddisfare le esigenze a lungo termine della propria global airline customer base”, afferma Airbus.

“Questo ordine di 100 aeromobili della A320neo Family riflette la nostra forte fiducia nella domanda a lungo termine per questi aeromobili altamente efficienti e contribuirà a soddisfare la continua richiesta che osserviamo da parte dei nostri clienti, sia per la crescita che per la sostituzione della flotta”, ha dichiarato Aengus Kelly, CEO di AerCap. “In qualità di più grande proprietario di aeromobili commerciali al mondo, la nostra strategia è chiara: investiamo in asset che offrano ai nostri clienti le migliori performance economiche e le minori emissioni. Questa storica operazione consentirà ad AerCap di mantenere un ruolo di primo piano nella modernizzazione delle flotte anche nel prossimo decennio”.

“Questo ordine, il più grande ordine diretto singolo mai effettuato da AerCap con Airbus per questa tipologia di aeromobili, conferma il valore nel tempo e le prestazioni leader di mercato della A320neo Family”, ha dichiarato Benoît de Saint-Exupéry, Airbus EVP Sales of the Commercial Aircraft business. “Siamo estremamente grati e orgogliosi di supportare la visione di AerCap nell’accelerare la transizione globale verso aeromobili più moderni e operazioni più efficienti”.

“La A320 Family è la più popolare al mondo tra gli aeromobili a corridoio singolo, con oltre 19.000 ordini a livello globale. La Famiglia include il suo aeromobile di maggiori dimensioni, l’A321neo, caratterizzato da autonomia e prestazioni senza pari. Questa Famiglila garantisce inoltre almeno il 20% di risparmio di carburante e di riduzione delle emissioni di CO2 rispetto agli aeromobili a corridoio singolo della generazione precedente, massimizzando al contempo il livello di comfort dei passeggeri grazie a una delle cabine a corridoio singolo più ampie disponibili”, prosegue Airbus.

“Come tutti gli aeromobili Airbus, la A320 Family è in grado di operare con fino al 50% di Sustainable Aviation Fuel (SAF). Airbus prevede di rendere i propri aeromobili pienamente compatibili con 100% SAF entro il 2030″, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)