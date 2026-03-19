Wizz Air cresce ancora a Roma Fiumicino

Wizz Air rafforza ulteriormente la propria presenza all’aeroporto di Roma Fiumicino con una nuova fase di espansione, annunciando l’allocazione del 17° aeromobile alla base a partire da ottobre 2026.

“Questo investimento strategico consolida Fiumicino come la principale base di Wizz Air in Italia, dove la compagnia opera attualmente con 16 Airbus A321neo e offre 75 rotte verso 30 Paesi, rendendola la base leader nel paese sia per numero di destinazioni sia per aeromobili basati.

L’allocazione del nuovo A321neo aumenterà ulteriormente la capacità operativa della compagnia nello scalo romano, generando 500.000 posti addizionali all’anno. L’espansione contribuirà inoltre allo sviluppo dell’economia locale, creando 40 nuovi posti di lavoro diretti, che si aggiungeranno agli oltre 600 dipendenti già presenti a Roma, e sostenendo più di 350 posti di lavoro indiretti nell’indotto.

Con questo sviluppo, Roma Fiumicino continuerà a crescere come principale base di Wizz Air in Italia, con 17 aeromobili basati e un ampio network in Europa e oltre. L’espansione consentirà alla compagnia di rafforzare ulteriormente la connettività dalla Capitale attraverso il lancio di nuove rotte internazionali, offrendo ai passeggeri ancora più opportunità di viaggio all’interno del network”, afferma Wizz Air.

Le nuove rotte in programma:

Roma Fiumicino – Chania – lunedì e venerdì – tariffe a partire da €45,99 (dal 29 giugno 2026)

Roma Fiumicino – Dortmund – giornaliero – tariffe a partire da €29,99 (dal 25 Ottobre settembre 2026)

Roma Fiumicino – Cefalonia – lunedì, mercoledì e venerdì – tariffe a partire da €45,99 (dal 29 giugno 2026)

Roma Fiumicino – Kosice – martedì e sabato – tariffe a partire da €35,99 (dal 31 marzo 2026)

Roma Fiumicino – Malta – giornaliero – tariffe a partire da €29,99 (dal 29 marzo 2026)

Roma Fiumicino – Minorca – martedì, giovedì e sabato – tariffe a partire da €39,99 (dal 30 giugno 2026)

Roma Fiumicino – Oradea – mercoledì e domenica – tariffe a partire da €19,99 (dal 28 giugno 2026)

Roma Fiumicino – Oslo – martedì, giovedì e sabato – tariffe a partire da €35,99 (dal 28 aprile 2026)

Roma Fiumicino – Podgorica – mercoledì e domenica – tariffe a partire da €19,99 (dal 2 giugno 2026)

Roma Fiumicino – Rodi – lunedì, mercoledì, venerdì e domenica – tariffe a partire da €45,99 (dal 28 giugno 2026)

Roma Fiumicino – Tallinn – martedì, giovedì e sabato – tariffe a partire da €29,99 (dal 27 aprile 2026)

Roma Fiumicino – Targu Mures – lunedì e venerdì – tariffe a partire da €14,99 (dal 30 marzo 2026)

Roma Fiumicino – Varna – martedì, giovedì e sabato – tariffe a partire da €19,99 (dal 28 aprile 2026)

“Come per tutto il network italiano, anche i voli per le nuove rotte saranno operati con l’Airbus A321neo, dotato della tecnologia più avanzata oggi disponibile per garantire efficienza nei consumi, riduzione delle emissioni di CO2 e un’esperienza di bordo silenziosa e confortevole.

Parallelamente al lancio delle nuove destinazioni internazionali, Wizz Air rafforza anche il proprio network esistente aumentando frequenze e capacità su alcune delle rotte più richieste e popolari da Roma.

La compagnia sta infatti incrementando in modo significativo i collegamenti verso Spagna e Grecia, tra cui Palma di Maiorca, Valencia, Malaga, Ibiza, Bilbao, Alicante, Corfù e Santorini, rispondendo alla forte domanda leisure. Allo stesso tempo, Wizz Air rafforza anche i collegamenti con l’Europa centrale e orientale, potenziando le rotte per Budapest, Cracovia, Danzica e Sofia. In più l’aumento delle frequenze sulla rotta domestica verso Lampedusa, garantirà maggiore flessibilità e più opzioni di viaggio per i passeggeri romani e internazionali che intendono visitare la splendida isola siciliana al centro del Mediterraneo.

Guardando al futuro, Wizz Air offrirà oltre 9,1 milioni di posti da Roma Fiumicino nel 2026, con un incremento di circa il 22,5% rispetto allo scorso anno, consolidando ulteriormente il ruolo dell’aeroporto romano quale base strategica all’interno del network della compagnia”, prosegue Wizz Air.

Ian Malin, Chief Commercial Officer di Wizz Air, ha dichiarato: “Tutte le strade portano a Roma, ma da oggi ancora più viaggi e passeggeri partiranno da qui. Mentre l’espansione di Wizz Air continua anche nelle altre basi e negli altri aeroporti in cui operiamo lungo tutta la penisola, basare il 17° A321neo a Fiumicino segna un nuovo entusiasmante capitolo della nostra crescita a Roma. Qui nella capitale, grazie alla solida partnership con ADR – Aeroporti di Roma, stiamo costruendo molto più di un network di rotte: stiamo creando per i nostri passeggeri italiani e non, un accesso diretto a nuove destinazioni, nuove esperienze, nuove storie da vivere e raccontare e nuove opportunità di viaggio a prezzi assolutamente accessibili. Il tutto con un servizio di altissima qualità costruito su misura di milioni di passeggeri che credono in noi per programmare le loro vacanze, i loro viaggi di lavoro o quelli per ritornare a casa da amici e parenti. Dal Mediterraneo al Nord e all’Est Europa, Fiumicino si sta sempre più affermando quale nodo cruciale per i milioni di passeggeri che ogni anno viaggiano insieme a noi”.

“I biglietti sono già disponibili su wizzair.com e tramite l’app mobile ufficiale Wizz Air.

L’espansione di Roma si inserisce nella più ampia strategia di crescita di Wizz Air in Italia. Nel 2026, la compagnia offrirà 27 milioni di posti nel Paese, operando con una flotta di 38 aeromobili basati nelle sei basi italiane di Catania, Napoli, Roma, Palermo, Milano e Venezia. Complessivamente, il network italiano di Wizz Air comprende 291 rotte verso 33 Paesi, confermando il ruolo della compagnia come uno dei principali motori della connettività internazionale dell’Italia”, conclude Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)