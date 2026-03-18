News Brevi – 18.03.2026

WIZZ AIR: OLTRE 1 MILIONE DI POSTI CON SCONTI FINO AL 20% SOLO PER DUE GIORNI – Wizz Air informa: “La primavera è in pieno svolgimento in Wizz Air, e la compagnia aerea la celebra con una delle sue più grandi vendite dell’anno. Per sole 48 ore, i viaggiatori possono ottenere fino al 20% di sconto su rotte selezionate attraverso l’intera rete di Wizz Air, sbloccando più di 1 milione di posti scontati tra il 17 e il 18 marzo. Che si tratti di una fuga spontanea in città in primavera, una vacanza di luglio baciata dal sole o una scappatella di fine settembre, questa promozione a tempo limitato copre viaggi fino alla fine di settembre 2026. Con Wizz Air che opera il suo più grande programma estivo di sempre, con oltre 1.000 rotte, questa vendita apre le porte alle destinazioni più calde d’Europa, ad alcuni dei prezzi più caldi dell’anno”. “Questa promozione offre ai viaggiatori una chiara opportunità per pianificare i loro prossimi viaggi con fiducia”, ha affermato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. “Il nostro programma estivo ampliato porta più destinazioni, più posti e più flessibilità in tutta la rete che mai, rendendo più facile per tutti decollare per i viaggi che sognavano”. “Si prevede che i posti andranno a ruba sulle rotte più popolari, quindi i viaggiatori sono incoraggiati ad agire rapidamente e ad esplorare tutte le tariffe scontate su wizzair.com e sull’app mobile WIZZ. Per una maggiore tranquillità, i clienti possono aggiungere WIZZ Flex alla loro prenotazione a partire da soli €10. Con WIZZ Flex, i viaggiatori possono riprenotare liberamente su qualsiasi volo Wizz Air in caso di cambio di piani – o persino cancellare fino a 3 ore prima della partenza e ricevere il 100% della tariffa in credito WIZZ”, conclude Wizz Air.

VISITA IN ENAC DI RAPPRESENTANTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA SU APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI UE A TUTELA DEI DIRITTI DEI PASSEGGERI – L’Enac informa: “Ospitata in Enac, nelle giornate del 16 e 17 marzo, una serie di riunioni con una rappresentanza della European Commission, dedicate all’applicazione dei Regolamenti comunitari a tutela dei diritti dei passeggeri. Incontri che rientrano nell’ambito delle visite periodiche da parte della Commissione agli Organismi responsabili della corretta applicazione delle disposizioni regolamentari. Nella prima giornata di lavori, con focus sul Regolamento 261/2004 in materia di disservizi nel trasporto aereo, l’intervento in apertura del Vice Direttore Generale Enac Fabio Nicolai che ha portato i saluti del Presidente Pierluigi Di Palma e del Direttore Generale Alexander D’Orsogna. L’Ing. Nicolai ha sottolineato come la protezione dei passeggeri non rappresenti solo un obbligo normativo, ma un autentico pilastro dell’attività dell’Ente che, per rendere concreto tale impegno, ha istituito la Direzione Tutela dei Diritti del Passeggero. Il Direttore della struttura, Mark De Laurentiis, coadiuvato da alcuni Funzionari, ha quindi illustrato il nuovo applicativo informatico per la gestione dei reclami dei passeggeri che, dalla sua introduzione nel 2024, ha consentito di migliorare l’efficienza e la tempestività delle procedure. Ad avviare i lavori della seconda giornata, il Vice Direttore Centrale Coordinamento, Standardizzazione e Regolazione Aeroporti Davide Drago, che ha ribadito come il trasporto aereo debba essere un diritto e non un privilegio: principio garantito dalla mission di Enac. Grazie alle proprie attività ispettive e di monitoraggio, l’Ente assicura infatti elevati standard di qualità a favore dei passeggeri, con particolare attenzione a quelli con disabilità e a ridotta mobilità (PRM), in raccordo con i vettori e i gestori aeroportuali, realizzando un trasporto aereo sempre più inclusivo e accessibile. A seguire, sono stati presentati i risultati conseguiti nell’ambito dell’Italian Disability Advisory Board istituito da Enac. Hanno partecipato, in rappresentanza della Commissione europea, Gunther Ettl, Senior Expert Passengers Rights e Christina Vartsos Tzannetakis, Policy & Legal Officer. Presenti, inoltre, A.M. Altamura, K. Gallo, L. Barra, G. Murolo, M.I. Cusano ed E. Zeppegno dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, che hanno offerto una panoramica sulle azioni a tutela dei passeggeri nelle altre modalità di trasporto. Per Enac sono intervenuti i Funzionari Nadia Orsini, Paola Tenti, Beatrice Erriu e Francesco Bravetti”.

IBERIA MODIFICA L’ORARIO DEI VOLI VERSO TOKYO PER LA STAGIONE INVERNALE 2026 – “Iberia sta modificando l’orario e i giorni di operatività dei suoi voli tra Madrid e Tokyo per la stagione invernale 2026. Queste modifiche, che entreranno in vigore il 24 ottobre, offriranno un’esperienza di viaggio più confortevole ai clienti e ottimizzeranno i collegamenti per i passeggeri in transito. Dall’inizio della stagione invernale, la tratta sarà operata di notte in entrambe le direzioni. Il volo Madrid-Narita partirà dall’aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas alle 21:00 e atterrerà a Tokyo alle 19:10 del giorno successivo. Il volo Narita-Madrid partirà alle 22:10 e arriverà nella capitale spagnola alle 5:45 del mattino seguente. Iberia modificherà anche l’orario settimanale della tratta. Il volo Madrid-Tokyo sarà operativo il lunedì, il venerdì e la domenica, mentre il volo Tokyo-Madrid sarà operativo il lunedì, il martedì e il sabato. Con queste modifiche, Iberia continua a rafforzare il suo impegno nei confronti del Giappone, un mercato strategico sia per i viaggi d’affari che per quelli di piacere, e mantiene la sua dedizione nell’offrire opzioni di viaggio più efficienti e personalizzate in base alle esigenze dei suoi clienti”.

INCONTRO IN ANSV CON PERSONALE DI LEONARDO HELICOPTERS – L’ANSV informa: “Nei giorni 11 e 12 marzo scorsi, si è tenuto presso l’Agenzia un incontro con il personale di Leonardo Helicopters che si occupa di fornire supporto alle investigazioni relative ad eventi che riguardano elicotteri di produzione Leonardo. Nell’incontro sono stati condivisi i rispettivi aggiornamenti sulle strutture organizzative e le capacità tecniche esprimibili nell’attività di investigazione, anche tramite le visite ai laboratori dell’ANSV. Si è proceduto inoltre ad effettuare un punto di situazione sulle inchieste aperte che coinvolgono aeromobili Leonardo Helicopters in Italia ma soprattutto all’estero, negli eventi in cui l’Agenzia ha provveduto ad accreditare propri investigatori. Il presidente dell’ANSV Luca Valeriani ha espresso pieno apprezzamento per i risultati della riunione, frutto di una fattiva collaborazione sviluppatasi negli anni”.

ETIHAD GUEST RIDUCE DEL 25% I REQUISITI PER IL PASSAGGIO DI LIVELLO – Etihad Airways informa: “Etihad Guest ha ridotto del 25% le tier qualification thresholds per tutti i membership tiers, consentendo ai membri di mantenere il proprio status attuale o passare al tier successivo con un numero inferiore di miglia Etihad Guest rispetto a quanto richiesto in precedenza. A partire dal 18 marzo, le soglie ridotte si applicheranno automaticamente a tutti i membri Etihad Guest a livello globale, non è necessaria alcuna registrazione o azione aggiuntiva affinché la modifica venga applicata. I membri possono mantenere il loro status attuale con reduced Tier Miles entro il periodo di qualificazione di 12 mesi e raggiungere ogni nuovo tier status con i requisiti ridotti fino al 31 marzo 2027. Questa modifica offre maggiore flessibilità ai membri i cui piani di viaggio potrebbero essere stati influenzati nelle ultime settimane. La modifica riconosce che molti membri hanno subito interruzioni nei loro piani di viaggio nelle ultime settimane e offre maggiore flessibilità ai membri che si impegnano a mantenere o migliorare il proprio status. Etihad Guest si impegna a supportare i propri membri durante questo periodo, garantendo loro la possibilità di continuare a usufruire dei vantaggi del programma anche in caso di modifiche ai piani di viaggio. Le Etihad Guest Tier Miles possono essere accumulate su qualsiasi volo all’interno dei global networks di Etihad o di select frequent flyer partner airlines. Le Etihad Guest Miles possono essere riscattate per voli, soggiorni in hotel e vacanze in tutto il mondo, oppure per acquistare una varietà di prodotti nell’Etihad Guest Reward Shop. Per i termini e le condizioni complete, visitare il sito: www.etihad.com/etihadguest/tiers-and-benefits“.

EMBRAER CELEBRA I 25 ANNI DEL SUO MASTER OF SCIENCE IN AERONAUTICAL ENGINEERING – Embraer informa: “Questo marzo, Embraer celebra il 25° anniversario del suo Master of Science in Aeronautical Engineering, che è diventato uno dei principali percorsi di accesso per gli ingegneri che desiderano lavorare in azienda. Il Master professionale è offerto in collaborazione con l’Aeronautics Institute of Technology (ITA) in Brasile. In questo periodo, 1.800 neolaureati provenienti da diverse discipline ingegneristiche hanno completato l’iniziativa di apprendimento accelerato progettata per carriere nelle tecnologie aeronautiche. Altri 90 partecipanti sono attualmente iscritti al programma, in linea con l’obiettivo di Embraer di garantire una maggiore disponibilità di professionisti altamente qualificati, allineati alle strategie di crescita dell’azienda”. “In questi 25 anni, il Master of Science in Aeronautical Engineering di Embraer si è costantemente evoluto per adattare la specializzazione dei professionisti alle esigenze e alle sfide dell’azienda. Inoltre, offre un’opportunità di carriera unica attraverso lo sviluppo di competenze tecniche e personali, la collaborazione e la costruzione del futuro dell’aviazione sostenibile”, ha dichiarato Andreza Alberto, Embraer’s Vice President of People, ESG, and Corporate Communications. “Il Master of Science in Aeronautical Engineering di Embraer ci ha permesso di attrarre e sviluppare talenti eccezionali che, negli ultimi 25 anni, hanno contribuito in modo determinante alla creazione di prodotti di enorme successo come gli E-Jets e il KC-390, e i jet Phenom e Praetor”, ha affermato Luís Carlos Affonso, Embraer’s Vice President of Engineering and Technology Development. “In particolare, apprezziamo la partnership con ITA, un’istituzione che promuove l’insegnamento, la ricerca e la divulgazione, concentrandosi sullo sviluppo scientifico e tecnologico per soddisfare le esigenze del settore aerospaziale brasiliano”. “Le capacità tecniche e tecnologiche di Embraer vengono costantemente rafforzate attraverso partnership con istituti di ricerca e iniziative incentrate sulla formazione e lo sviluppo di nuovi talenti. I corsi del Master of Science in Aeronautical Engineering di Embraer sono tenuti da professori di ITA, professionisti Embraer esperti e consulenti esterni, per un totale di 3.000 ore di formazione teorica e pratica, con un impegno a tempo pieno. In media, Embraer riceve 5.000 candidature all’anno per il processo di selezione, aperto a ingegneri provenienti da tutto il Brasile. L’ultima classe era composta per il 29% da donne, a dimostrazione del crescente interesse femminile per il programma”, conclude Embraer.

KLM ORGANIZZA IL ‘GIRLS IN AVIATION DAY’ – KLM informa: “Il 18 marzo si è svolto il ‘Girls in Aviation Day’, un’iniziativa di KLM Cityhopper in collaborazione con il costruttore aeronautico Embraer. L’obiettivo dell’evento era quello di suscitare interesse per una futura carriera nel settore aeronautico tra le ragazze di età compresa tra i 15 e i 17 anni. Le partecipanti hanno scoperto quanto sia variegato questo settore, dalle professioni di pilota e tecnico aeronautico a quelle di ingegnere, pianificatore o assistente di volo, e hanno incontrato professioniste di diverse discipline all’interno di KLM Cityhopper ed Embraer. Il ‘Girls in Aviation Day’ ha offerto alle partecipanti un’opportunità unica per conoscere il mondo dell’aviazione e le persone che lavorano in questo settore”. Maarten Koopmans, managing director of KLM Cityhopper, sottolinea: “L’aviazione è un settore dinamico, internazionale e tecnicamente impegnativo. Eppure, constatiamo che molte donne non prendono nemmeno in considerazione una carriera in questo campo, semplicemente perché non ne hanno mai avuto l’opportunità. Con il Girls in Aviation Day, vogliamo dimostrare che l’aviazione è davvero per tutti. Permettendo alle giovani donne di sperimentare la versatilità e la gratificazione di questo lavoro, possiamo ispirare la prossima generazione a rendere i nostri team ancora più creativi, innovativi e forti”. “Durante il ‘Girls in Aviation Day’, le partecipanti hanno avuto modo di conoscere il settore aeronautico: una visita guidata all’hangar con la possibilità di vedere l’interno di un vero Embraer, un workshop con una stampante 3D e un quiz interattivo. Hanno inoltre incontrato female Chief Pilot, Cabin Attendant and Mechanic. Queste storie dimostrano che il settore aeronautico offre numerose opportunità alle donne. Gli studenti delle scuole superiori presenti hanno affermato al termine dell’evento di aver trovato la giornata stimolante e formativa. Sono rimasti sorpresi dalle diverse opportunità di carriera nel settore aeronautico e hanno apprezzato in particolare la possibilità di parlare con professioniste del settore. Sia gli studenti che gli accompagnatori hanno sottolineato come l’evento abbia contribuito ad accrescere il loro interesse per la tecnologia e l’aviazione. Sebbene sempre più donne scelgano una carriera nel settore aeronautico, la percentuale di donne nei ruoli tecnici e tra i piloti rimane bassa. Presso KLM Cityhopper, il rapporto tra uomini e donne è paritario. Tuttavia, si osserva un rapporto meno equilibrato in alcune professioni. Ad esempio, il 15% dei piloti e il 18% del Technical Services and Fleet staff sono donne. La percentuale di donne è in crescita, soprattutto nella fascia d’età 26-30 anni. Il ‘Girls in Aviation Day’ si allinea alla più ampia politica di KLM in materia di diversità e inclusione, che si concentra sulle pari opportunità e su un ambiente di lavoro in cui tutti si sentano benvenuti e valorizzati”, conclude KLM.

EASYJET: OFFERTA PER L’EASYJET PLUS MEMBERSHIP – easyJet informa: “Con l’entrata in vigore delle nuove Tier changes, easyJet offre ai British Airways Gold, Silver and Bronze card holders un’ulteriore opportunità di ottenere oltre il 50% di sconto sul primo anno di una annual easyJet plus membership. L’offerta a tempo limitato è stata lanciata per offrire ai viaggiatori frequenti su rotte a corto raggio vantaggi ogni volta che volano. Per chi viaggia spesso per lavoro, easyJet plus for Business consente alle aziende di acquistare, gestire e ricevere sconti su un massimo di 250 abbonamenti per conto dei propri dipendenti e di accedere a una serie di vantaggi di viaggio esclusivi, con un abbonamento gratuito ogni 10 acquistati. easyJet trasporta 100 milioni di passeggeri all’anno, il 70% dei quali sono clienti abituali grazie al suo short-haul leisure network, che collega i principali aeroporti e destinazioni turistiche in Europa e Nord Africa, e alla calorosa accoglienza a bordo. I recenti punteggi di soddisfazione del cliente hanno raggiunto il livello più alto degli ultimi dieci anni. La compagnia aerea ha registrato un miglioramento di 10 punti percentuali negli ultimi tre anni, passando dall’83% del 2023 all’83%. I BA Gold, Silver and Bronze card holders possono consultare i termini e le condizioni complete e ricevere le istruzioni per riscattare l’offerta entro la mezzanotte del 31 marzo 2026 sul sito https://www.easyjet.com/en/pluscampaign. Per saperne di più su easyJet plus e easyJet plus for Business, visitare plus.easyJet.com“.

RYANAIR ANNUNCIA LA PARTNERSHIP CON VOLA E FRU – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato il suo partnership agreement con Vola e Fru, parte di ITH Group, due delle piattaforme di viaggio in più rapida crescita nell’Europa centrale e orientale, operative rispettivamente in Romania e Polonia. Grazie a questo accordo, i clienti di Vola e Fru avranno accesso ai voli low cost e ai servizi accessori di Ryanair”. Dara Brady, CMO di Ryanair, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare l’accordo di partnership con Vola e Fru, che va ad arricchire la nostra crescente rete di partner. Grazie a questo nuovo accordo, i clienti di Vola e Fru potranno prenotare i voli low cost di Ryanair con la garanzia di una completa trasparenza dei prezzi e l’accesso diretto alla propria prenotazione. Non vediamo l’ora di collaborare con Vola e Fru e di portare i loro clienti a bordo della nostra rete di voli Ryanair, leader di mercato”. Daniel Truica, CEO e co-fondatore di ITH Group, ha affermato: “Vola e Fru nascono con un’idea ben precisa: semplificare il processo di prenotazione dei viaggi. Questa partnership rappresenta un passo naturale nella creazione dell’esperienza di prenotazione viaggi più avanzata per i nostri clienti. La connessione diretta con la più grande compagnia aerea low cost europea significa che i nostri clienti ora hanno accesso ai voli che contano, attraverso le nostre piattaforme. Questo è l’obiettivo che ci siamo prefissati”.

IBERIA PARTECIPA ANCHE QUEST’ANNO ALLA MERCEDES-BENZ FASHION WEEK – Iberia informa: “Iberia partecipa ancora una volta alla Mercedes-Benz Fashion Week, un appuntamento molto atteso che quest’anno si svolgerà per cinque giorni, dal 17 al 22 marzo, presso il Palazzo Cibeles, il Palazzo Fernán Núñez e il Padiglione 14.1 dell’IFEMA Madrid. Come già fatto dal 2017, la compagnia aerea consolida la sua sponsorizzazione di questo summit della moda, dove fino a 40 stilisti presenteranno le loro collezioni. Questo rafforza l’impegno dell’azienda a sostenere i talenti nel mondo della moda attraverso il progetto “Talento a Bordo”, un’iniziativa volta a valorizzare le radici spagnole in discipline come cinema, teatro e gastronomia, reinventandole e rafforzandole. Questa nuova edizione segna anche il ritorno sulle passerelle madrilene di Teresa Helbig, stilista delle uniformi Iberia indossate da oltre 6.500 dipendenti della compagnia aerea, con una sfilata speciale al Teatro Infanta Isabel il 18 marzo. L’evento celebrerà anche i 30 anni di carriera di Helbig nel mondo della moda. Inoltre, l’azienda allestirà nuovamente una Premium Lounge al Cibelespacio (IFEMA, Padiglione 14.1), uno spazio esclusivo di 152 m2 che diventerà ancora una volta il punto d’incontro per stilisti, clienti di alto profilo di Iberia, distributori e altri protagonisti del settore moda spagnolo”.

AIR FRANCE SI CONFERMA AL PRIMO POSTO NELLE CUSTOMER RELATIONS NELLA TRASNPORT CATEGORY AI CUSTOMER RELATIONS AWARDS® – Air France informa: “Il 16 marzo 2026 Air France si è aggiudicata per l’undicesimo anno consecutivo il primo premio nella Transport category ai Customer Relations Awards®. Organizzati annualmente da Kantar e BearingPoint, questi premi rappresentano ormai un punto di riferimento imprescindibile per valutare la qualità della comunicazione tra le aziende e i loro clienti. Nel 2026 Air France ha mantenuto la sua posizione di vertice, grazie alla capacità di soddisfare e persino superare le aspettative dei clienti. Il 18% dei clienti intervistati afferma che la compagnia aerea si impegna al massimo per offrire la migliore esperienza possibile. Air France continua quindi a progredire, ottenendo un punteggio superiore alla media del settore e consolidando il suo trend positivo nei tre criteri di performance valutati nell’indagine: qualità dell’esecuzione, capacità di creare un legame e di generare un’emozione positiva”. “Ricevere questo premio per l’undicesimo anno consecutivo è motivo di grande orgoglio per Air France. Desidero congratularmi vivamente con tutti i nostri team che interagiscono quotidianamente con i clienti, nei nostri aeroporti, nei nostri contact center e a bordo dei nostri aeromobili. Ognuno di loro contribuisce, con il proprio impegno e la propria competenza, a coltivare un rapporto personalizzato e attento con i clienti, che rende l’esperienza di viaggio con Air France unica, sia quando tutto fila liscio sia quando si presentano delle difficoltà. Questo premio riflette gli eccellenti punteggi ottenuti nei nostri sondaggi sulla soddisfazione del cliente, con il 76% degli intervistati che nel 2025 ha valutato le proprie interazioni con i nostri dipendenti come “Excellent or Very good”. Desidero inoltre ringraziare i nostri clienti per la fiducia che continuano a riporre nella nostra compagnia aerea anno dopo anno. Siamo onorati di questa fedeltà, che ci ispira a proseguire con incrollabile passione nella ricerca dell’eccellenza anche negli anni a venire”, afferma Fabien Pelous, EVP Customer, Air France. “Dal 2003, i Customer Relations Awards® premiano le grandi aziende che offrono quotidianamente un servizio eccezionale ai propri clienti. BearingPoint e Kantar hanno condotto un sondaggio online su oltre 4.000 clienti per valutare la qualità delle loro interazioni con le aziende. Dieci settori di attività sono stati valutati in base a criteri di performance comuni. Il sondaggio è stato condotto online da BearingPoint e Kantar su un campione rappresentativo a livello nazionale di 4.000 francesi alla fine del 2025″, conclude Air France.

AMERICAN AIRLINES: IL NUOVO TERMINAL C PIER A DFW PORTERA’ NUOVI GATES E UN’ESPERIENZA MIGLIORATA – American informa: “Nell’ultimo episodio di Forever ForwardSM at DFW, Rich Ashlin, American’s Vice President of DFW Hub Operations, offre un’anteprima di ciò che i clienti e i dipendenti della compagnia aerea possono aspettarsi dal nuovo Terminal C pier presso il Dallas Fort Worth International Airport (DFW). L’aggiunta non si limita a nove nuovi gate. Il pier offre nuovi punti ristoro, nuove sedute e un rivoluzionario sistema di deposito bagagli. Forever ForwardSM at DFW è la nuova serie di brevi video di American Airlines che porta gli spettatori dietro le quinte del progetto di modernizzazione pluriennale del DFW. Essendo l’aeroporto di casa di American Airlines e il suo hub più grande, DFW accoglie più passeggeri di qualsiasi altro aeroporto del network della compagnia aerea. American Airlines sta investendo miliardi di dollari per modernizzare e potenziare il suo hub principale, offrendo un’esperienza di viaggio più agevole a clienti e dipendenti, maggiore certezza per quanto riguarda orari e coincidenze e migliorando la capacità di DFW di gestire condizioni meteorologiche avverse e altri imprevisti. Forever ForwardSM at DFW presenta gli aggiornamenti che i clienti potranno apprezzare nei prossimi anni e si inserisce nel consolidato impegno di American Airlines nei confronti del Texas e delle numerose comunità servite dalla compagnia, coinvolgendo i clienti in ogni fase del processo”.

FAA: ANNUNCIATE NUOVE MISURE PER INCREMENTARE LA SAFETY TRA AEREI ED ELICOTTERI – La FAA informa: “L’U.S. Transportation Secretary Sean P. Duffy e il Federal Aviation Administration (FAA) Administrator Bryan Bedford hanno annunciato oggi una nuova misura per migliorare la sicurezza nelle aree in cui gli elicotteri incrociano frequentemente le rotte di arrivo e partenza in prossimità di aeroporti trafficati. Il general notice (GENOT), che sospende l’uso della visual separation tra aerei ed elicotteri, ora impone ai controllori del traffico aereo di utilizzare il radar per gestire attivamente questi velivoli e mantenerli separati a specifiche distanze laterali o verticali. Questo protocollo di sicurezza aggiornato si basa su una revisione durata un anno, condotta dal safety team della FAA, che ha utilizzato strumenti innovativi per analizzare i cross-traffic data e gli incident reports”. “La tragedia sul Potomac di un anno fa ha rivelato una verità sconvolgente: per anni sono stati ignorati i segnali di allarme e la FAA necessitava di una riforma radicale. Da allora, abbiamo implementato numerose modifiche per proteggere i cieli sopra la nostra capitale e garantire la sicurezza dei viaggiatori”, ha dichiarato l’U.S. Transportation Secretary Sean P. Duffy. “Ma il lavoro non è ancora finito. Grazie a un’innovativa analisi dei dati, il safety team della FAA ha individuato la necessità di protocolli più rigorosi in tutti gli aeroporti del National Airspace System”. “Oggi stiamo mitigando proattivamente i rischi prima che possano colpire i viaggiatori”, ha affermato Bryan Bedford, FAA Administrator. “A seguito della mid-air collision vicino al Ronald Reagan Washington National Airport (DCA), abbiamo esaminato operazioni simili in tutto il national airspace. Abbiamo riscontrato un eccessivo affidamento alle pilot ‘see and avoid’ operations, che contribuiscono a incidenti che coinvolgono elicotteri e aerei”.

LA FAA SEMPLIFICA LE COMMERCIAL SPACE LICENSE APPROVALS – La FAA informa: “La Federal Aviation Administration (FAA) sostiene l’innovazione dell’American commercial space innovation semplificando il launch and reentry licensing process. Tutte le licenze saranno ora rilasciate in base alla Part 450 rule, che consolida quattro precedenti normative in un unico documento. Ciò offre maggiore flessibilità e più metodi di conformità, riducendo gli oneri amministrativi e i costi per l’industria e la FAA”. “Siamo lieti che flight-ready operators and vehicles siano passati con successo a una performance-based rule che offre maggiore flessibilità, garantendo al contempo la sicurezza pubblica”, ha dichiarato il Dr. Minh A. Nguyen, Deputy Associate Administrator for the FAA’s Office of Commercial Space Transportation.