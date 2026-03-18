Air France celebra il lancio delle nuove La Première suites sulla rotta Parigi-Tokyo

Per celebrare il lancio delle nuove La Première suites sulla rotta Parigi-Tokyo, Air France inaugurerà la mostra speciale “Air France, elegance is a journey” nel cuore della capitale giapponese. Il 19 e 20 marzo 2026, l’edificio Yodobashi J6, nel prestigioso quartiere di Harajuku, accoglierà gratuitamente i visitatori per un’immersione unica nell’arte del viaggio francese, così importante per la compagnia aerea.

“I visitatori potranno scoprire la nuova La Première cabin e pezzi iconici del ricco patrimonio della compagnia. Questa esclusiva mostra di due giorni offrirà ai visitatori una vera immersione nel raffinato mondo di Air France, promuovendo lo stile di vita francese in ogni fase del viaggio.

Come momento clou della mostra, Air France svelerà per la prima volta al pubblico la sua nuova La Première suite, offrendo a tutti l’opportunità di scoprire un’esperienza di viaggio eccezionale.

Con una scenografia originale e luminosa, la mostra mette in risalto la quintessenza del viaggio secondo Air France. Ciascuno degli spazi offre ai visitatori un momento di evasione, dove ogni dettaglio celebra lo spirito della compagnia aerea e l’arte del viaggio, mettendo in mostra una selezione di tesori provenienti dal ricco patrimonio aziendale.

I visitatori potranno ammirare le uniformi della compagnia nel corso degli anni, disegnate da stilisti francesi di fama internazionale come Christian Dior, Cristóbal Balanciaga e Christian Lacroix. Air France esporrà anche le sue stoviglie nel corso degli anni, insieme ai suoi raffinati accessori da viaggio.

L’avventura del Concorde, l’iconico “white bird” che quest’anno celebra il cinquantesimo anniversario del suo primo volo commerciale, sarà anch’essa protagonista con una mostra di oggetti provenienti dagli interni della cabina del Concorde, creati dall’iconica designer francese Andrée Putman.

Lo spazio espositivo ospiterà anche pezzi raramente esposti, come l’iconico abito rosso con il lungo strascico disegnato dallo stilista Rabih Kayrouz, apparso nel video promozionale di Air France. Sarà inoltre esposto un altro eccezionale pezzo storico, l’abito “fine dining and tableware”, disegnato da Xavier Ronze, ex responsabile dei laboratori di costumi del Balletto dell’Opéra di Parigi, e creato appositamente per le celebrazioni del 90° anniversario della compagnia aerea nel 2023.

Infine, i visitatori potranno esplorare l’universo visivo di Air France attraverso la proiezione del video che ripercorre l’intera esperienza La Première, il suo iconico spot pubblicitario, e di estratti del documentario “Inside the Dream – Air France La Première”, che offre uno sguardo esclusivo sulla creazione di questa esperienza di viaggio unica.

La mostra “Air France, elegance is a journey” è visitabile gratuitamente dal 19 al 20 marzo 2026 presso l’edificio Yodobashi J6 nel quartiere di Harajuku a Tokyo. Prenotazione obbligatoria”, afferma Air France.

“A partire da marzo 2026, i voli equipaggiati con le nuove La Première suites opereranno quotidianamente sulla tratta Parigi-Charles de Gaulle – Tokyo Haneda.

Nel novembre del 1952 Air France inaugurò ufficialmente la rotta Parigi-Tokyo. 73 anni dopo, la compagnia aerea continua a offrire la massima espressione del viaggio su questa rotta leggendaria.

La nuova suite Air France La Première è un concept unico nel suo genere, caratterizzato da cinque finestrini. La suite, completamente modulare, è composta da una poltrona e un divano letto che si trasforma in un vero e proprio letto. La poltrona può essere adattata a ogni momento del volo: al decollo, all’atterraggio, ai pasti o per rilassarsi. Grazie alla morbida imbottitura ergonomica in schiuma, si adatta alla forma del corpo per un comfort ottimale. Di fronte al sedile, un divano letto permette di riposare nella posizione preferita, ideale per distendere le gambe mentre si legge o si guarda un film. E per un sonno notturno perfetto, il divano letto si trasforma in un vero e proprio letto lungo due metri. Le quattro suite disponibili a bordo sono dotate di una spessa tenda dal pavimento al soffitto per garantire la massima privacy e creare un’atmosfera accogliente.

Quest’estate, la cabina La Première sarà disponibile sui voli da Parigi-Charles de Gaulle per Abidjan, Atlanta, Boston, Dubai, Houston, Los Angeles, Miami, New York-JFK, San Francisco, San Paolo, Singapore, Tel Aviv, Tokyo-Haneda e Washington, D.C.“, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)