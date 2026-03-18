Vueling lancia il servizio di intrattenimento gratuito a bordo con film e serie TV

Vueling, parte del gruppo IAG, continua a migliorare la customer experience con il lancio di un nuovo servizio di intrattenimento a bordo.

“Il portale digitale è accessibile direttamente dai dispositivi mobili dei passeggeri e offre film, serie TV e diverse altre funzioni utili durante tutto il volo, gratuitamente.

La piattaforma è già disponibile su oltre la metà della flotta della compagnia aerea e funziona tramite una connessione diretta al server di bordo del velivolo, senza quindi richiedere Wi-Fi o connettività esterna. Attraverso il portale, i passeggeri possono usufruire di un’offerta che verrà aggiornata stagionalmente: attualmente, il catalogo comprende 18 film adatti a tutti e 23 episodi di 12 serie TV.

È disponibile anche una mappa interattiva in 3D che consente ai viaggiatori di seguire la rotta del proprio volo in tempo reale. I passeggeri possono anche accedere al menù di bordo e allo shop, per scoprire la selezione di cibi e bevande, oltre agli altri prodotti disponibili in volo.

Il portale offre inoltre un accesso diretto a GetYourGuide, marketplace che dà ai viaggiatori la possibilità di scoprire attività, tour e altre esperienze da fare nella destinazione del proprio viaggio. Include anche informazioni sul network di Vueling, sull’impegno verso la sostenibilità e sui servizi di assistenza clienti”, afferma Vueling.

“Questo nuovo servizio, supportato da Viasat, va ad integrare la connettività Wi-Fi già disponibile su gran parte della flotta della compagnia aerea, che mette a disposizione 15 minuti di accesso gratuito a internet per i passeggeri”, prosegue Vueling.

“Con questa nuova offerta di intrattenimento a bordo, Vueling continua a migliorare la customer experience, offrendo ai passeggeri più opzioni per trascorrere il tempo in volo”, ha commentato Melanie Berry, Chief Customer Officer di Vueling. “La piattaforma rende facile l’accesso a contenuti e servizi da qualsiasi dispositivo durante tutto il volo”.

“Siamo molto orgogliosi di collaborare con Vueling per offrire un’esperienza di bordo più ricca e più connessa, grazie alla rete European Aviation Network”, ha aggiunto Don Buchman, Presidente di Viasat Aviation. “Il servizio mette a disposizione dei passeggeri di Vueling un’offerta di intrattenimento gratuita e sottolinea il nostro impegno comune nel migliorare l’esperienza di volo e la soddisfazione dei passeggeri”.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)