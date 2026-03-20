Decolla il primo Starlink flight di British Airways

Il primo aereo di British Airways dotato di Wi-Fi Starlink è decollato oggi, rappresentando il primo volo operato da una compagnia aerea del Regno Unito con questa innovativa tecnologia. Il Boeing 787-8 diretto a Houston è il primo della flotta della compagnia aerea a essere connesso a Starlink, offrendo ai passeggeri un accesso gratuito a una connessione internet veloce e affidabile per lo streaming, il lavoro e per rimanere sempre connessi.

Grazie a oltre 10.000 satelliti in orbita terrestre bassa, Starlink offre un’esperienza internet più affidabile e veloce. I passeggeri potranno lavorare, navigare, fare acquisti e connettersi senza interruzioni a bordo, utilizzando più dispositivi contemporaneamente, grazie al Wi-Fi più veloce in volo, con velocità di download fino a oltre 500 Mbps.

La compagnia aerea sta attualmente installando Starlink sulla sua Boeing 787-8 fleet. Entro i prossimi due anni, l’intera flotta di British Airways, composta da oltre 300 aeromobili, sarà dotata di questa potente nuova tecnologia, disponibile gratuitamente per tutti i passeggeri, in ogni cabina.

Sean Doyle, British Airways Chairman and Chief Executive, ha definito il lancio “un momento epocale”: “Siamo entusiasti di essere la prima compagnia aerea del Regno Unito a offrire questo livello di connettività ai nostri clienti. Sappiamo che rimanere connessi è importante per le persone, sia che viaggino per lavoro o in vacanza, e Starlink offrirà ai nostri clienti un Wi-Fi veloce e affidabile che trasformerà l’esperienza a bordo. Questo traguardo fa parte di un investimento più ampio volto a migliorare ogni aspetto del percorso del cliente, nell’ambito del nostro continuo processo di modernizzazione della compagnia aerea”.

Oltre a migliorare l’esperienza dei passeggeri a bordo, che potranno godere di una connettività simile a quella di casa anche a 11.500 metri di altitudine, lo stesso servizio ad alta velocità consentirà a Cabin Crew and Flight Crew di comunicare senza interruzioni e in tempo reale con i colleghi a terra.

Il lancio di Starlink rappresenta una tappa fondamentale nel piano di trasformazione della compagnia aerea, che mira a migliorare ogni fase del percorso del cliente. British Airways sta investendo 7 miliardi di sterline in tutti i settori aziendali, dai nuovi lounge concepts a Dubai e Miami all’utilizzo dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie per aumentare la puntualità.

British Airways e Audible portano l’intrattenimento a bordo a nuovi livelli con una nuova offerta di audiolibri e podcast

British Airways ha stretto una collaborazione con Audible, azienda leader nella creazione e distribuzione di contenuti audio di alta qualità, per offrire ai passeggeri nuovi contenuti audio da ascoltare a 10.500 metri di altitudine.

“Oltre 250 ore di podcast e audiolibri sono ora disponibili gratuitamente su tutti i voli a lungo raggio di British Airways tramite il sistema di intrattenimento in volo. Sarà disponibile una vasta gamma di bestseller e nuove uscite.

Questa è la prima volta che Audible è disponibile a bordo di una compagnia aerea britannica, offrendo ai clienti l’accesso esclusivo a una selezione di titoli accuratamente scelti”, afferma British Airways.

Il Director of Marketing di British Airways, Hamish McVey, Hamish McVey, ha dichiarato: “L’intrattenimento audio ha registrato un’impennata di popolarità negli ultimi anni e la nostra collaborazione con Audible apre un nuovo entusiasmante capitolo alla nostra offerta di intrattenimento a bordo. Questa collaborazione introduce milioni di clienti a un’infinità di nuovi contenuti di autori e podcaster di spicco, con oltre un quarto della collezione dedicata a eccezionali talenti britannici. Dai romanzi avvincenti ai classici per famiglie, fino ai podcast sul benessere, speriamo che tutti trovino qualcosa di loro gradimento durante il volo”.

Tom McKenna, Audible’s Global Head of Media, Ops & Business Development, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di portare l’esperienza di narrazione audio di alta qualità di Audible ai clienti di British Airways, rendendo più facile che mai per i passeggeri trasformare il tempo di viaggio in un’esperienza audio arricchente. Con un catalogo di titoli pluripremiati, classici per famiglie e contenuti tipicamente britannici, continuiamo a innovare il modo in cui gli ascoltatori vivono l’esperienza di un intrattenimento audio di alta qualità, sia che stiano rileggendo una storia amata o scoprendo il loro prossimo grande successo”.

“I nuovi clienti di Audible possono iscriversi per una prova gratuita di due mesi, che consentirà loro di continuare ad ascoltare i loro titoli preferiti durante le vacanze e una volta tornati a casa.

L’ascolto di audiolibri nel Regno Unito continua a crescere, con un aumento del 31% nel 2024. Anche gli ascolti di podcast sono in aumento di anno in anno, con una stima di 15,5 milioni di ascoltatori nel 2025, a testimonianza della crescente popolarità dei contenuti audio.

La nuova partnership rientra nell’ambito degli investimenti della compagnia aerea nell’esperienza del cliente, che ha aggiunto oltre 4.600 titoli al suo intrattenimento di bordo da gennaio 2025.

Questo fa seguito alla recente partnership della compagnia aerea con Anuvu, che inaugura una nuova era dell’intrattenimento a bordo, offrendo ai clienti una gamma di contenuti più ampia e variegata quest’anno. Oltre ai più recenti successi cinematografici, i clienti potranno godere di titoli internazionali e indipendenti, nonché di contenuti globali che rispecchiano le destinazioni e le comunità servite dalla compagnia aerea”, conclude British Airways.

(Ufficio Stampa British Airways)