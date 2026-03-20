ITA Airways diventa fully integrated partner di Miles & More

ITA Airways annuncia che, a partire dal 1° aprile 2026, aderirà al programma Miles & More, il rinomato programma fedeltà di Lufthansa Group in qualità di fully integrated partner, con una integrazione progressiva della user experience che si consoliderà nel corso del mese di aprile.

“Con oltre 39 milioni di soci in tutto il mondo, Miles & More è uno dei programmi fedeltà più grandi e di maggior successo in Europa, che offre ai clienti un’ampia gamma di vantaggi e privilegi esclusivi, con 170 partnership internazionali, tra cui 35 partner aerei e 135 partner commerciali.

Grazie a questa integrazione, i passeggeri ITA Airways potranno beneficiare di:

– Portata e riconoscibilità globali: accesso a uno dei network di fidelizzazione più consolidati in Europa.

– Uniformità per i viaggiatori: un’esperienza unificata su tutte le compagnie di Lufthansa Group.

Questa decisione strategica rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di integrazione di ITA Airways nell’ecosistema di Lufthansa Group, rafforzando l’impegno della compagnia italiana a offrire un’esperienza di viaggio sempre più fluida e un valore aggiunto ai propri clienti”, afferma ITA Airways.

“L’adesione a Miles & More in qualità di fully integrated partner da parte di ITA Airways rappresenta un risultato di grande rilievo nel nostro processo di integrazione con il Gruppo Lufthansa”, ha dichiarato Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways. “I nostri clienti beneficeranno di uno dei programmi più completi e gratificanti d’Europa, garantendo maggiore flessibilità e valore per i loro viaggi. Questo è un chiaro esempio di come le sinergie all’interno del Gruppo Lufthansa si traducano in vantaggi concreti per i passeggeri”.

“Il Consiglio di Amministrazione ha assunto una decisione importante per il percorso di sviluppo della compagnia. Desidero ringraziare tutti i consiglieri per il contributo e il senso di responsabilità dimostrati nel corso del confronto che ha portato a questa delibera, adottata nell’interesse e per il bene di ITA Airways. Proseguiremo nel lavoro comune con i nostri azionisti, in uno spirito di piena collaborazione, per continuare a rafforzare il futuro della compagnia e il valore che essa rappresenta per il Paese”, ha dichiarato Sandro Pappalardo, Presidente di ITA Airways.

“Questo annuncio segue il primo passo compiuto nel febbraio 2025, quando ITA Airways ha annunciato le sinergie commerciali con Lufthansa Group. Il traguardo odierno consolida tale partnership, creando un’esperienza di fidelizzazione unificata per milioni di viaggiatori.

Ulteriori informazioni sul programma Miles & More sono disponibili su https://www.miles-and-more.com/de/it.html“, conclude ITA Airways.

Importante traguardo nella Lufthansa Group integration di ITA Airways, che aderisce al loyalty program Miles & More

A partire dal 1° aprile, Miles & More diventerà l’official loyalty program di ITA Airways.

“Il frequent flyer program di Lufthansa Group sarà quindi aperto a tutti i passeggeri della compagnia aerea italiana. Registrandosi a Miles & More, avranno accesso a una rete globale di partner con premi e servizi esclusivi. Questa nuova collaborazione tra Miles & More e ITA Airways rappresenta un importante traguardo nell’integrazione di ITA Airways in Lufthansa Group.

La registrazione a Miles & More sarà possibile anche tramite il portale online della compagnia aerea ita-airways.com e la sua app, a partire dal 1° aprile. I passeggeri della compagnia aerea italiana potranno beneficiare del frequent flyer program leader in Europa, con la sua rete globale di 35 compagnie aeree e oltre 135 additional program partners, fin dal primo miglio. Tra questi figurano rinomati hotel, società di autonoleggio internazionali e numerosi marchi di prodotti e shopping.

I membri Miles & More possono inoltre accumulare miglia su tutte le Lufthansa Group airlines, tutte le Star Alliance airlines e su altre partner airlines. Queste miglia possono poi essere riscattate per award flights, travel-related awards e numerosi prodotti e servizi selezionati”, afferma Lufthansa Group.

“Inoltre, i nuovi iscritti possono accumulare “Points” per raggiungere o mantenere lo status frequent flyer all’interno di Lufthansa Group. Per i clienti di ITA Airways che già possiedono uno status frequent flyer, verrà pubblicata anche un’interessante offerta per passare al programma Miles & More tramite uno status match. La partnership tra ITA Airways e Miles & More verrà ulteriormente ampliata con ulteriori offerte nel corso dell’anno.

Con l’aggiunta di ITA Airways, Miles & More consolida ulteriormente la sua posizione di leader. Tutti i 39 milioni di membri Miles & More avranno ora l’opportunità di accumulare miglia sulla rete di rotte di ITA Airways, riscattarle per voli e guadagnare punti per raggiungere l’ambito frequent flyer status”, prosegue ITA Airways.

Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer, Lufthansa Group, ha dichiarato: “Dare il benvenuto a ITA Airways nel programma Miles & More è una pietra miliare unica, non solo dal punto di vista dell’offerta del programma, ma anche da quello dei clienti della compagnia aerea. Con questo passo, proseguiamo sulla buona strada per integrare ITA Airways come Hub Airline. I clienti di ITA Airways avranno accesso a un programma leader del settore, che rafforzerà ulteriormente la sua già eccellente posizione e creerà ulteriori sinergie per la sua clientela globale. ITA Airways ha preso la decisione strategica di utilizzare Miles & More come un ampio programma fedeltà di portata globale e di offrire ai propri clienti una rete di rotte mondiale per accumulare miglia in futuro. ITA Airways si integrerà così ulteriormente nella nostra Lufthansa Group airline commercial powerhouse”.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Luftthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)