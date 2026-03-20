News Brevi – 20.03.2026

SICUREZZA DEL VOLO: A PALAZZO AERONAUTICA IL 2° WORKSHOP “CONTAMINAZIONI DI SICUREZZA” – Si è svolto il 16 marzo 2026, presso l’Auditorium “Adriano Visconti” di Palazzo Aeronautica, la seconda edizione del workshop “Contaminazioni di Sicurezza“, l’iniziativa promossa dall’Ispettorato per la Sicurezza del Volo per favorire il confronto tra il mondo militare, quello civile e l’industria aerospaziale sui temi della sicurezza del volo. L’evento ha riunito i vertici della Forza Armata, rappresentanti delle componenti militari che operano il mezzo aereo, autorità civili e aziende leader di settore per definire i nuovi paradigmi della sicurezza del volo in un’era di transizione digitale e tecnologica. L’incontro ha evidenziato come la “contaminazione” tra l’esperienza del settore civile e quello militare possa essere un proficuo valore aggiunto inestimabile per l’evoluzione del comparto aerospaziale, confermandosi come momento di dialogo qualificato volto a individuare approcci innovativi per la gestione del rischio in un contesto caratterizzato da crescente complessità tecnologica e digitale. Ai lavori, moderati dal Generale di Brigata Aerea Paolo Tarantino, hanno partecipato relatori di spicco provenienti da Airbus, easyJet ed EASA. Il FTP Raffaele Beltrame (Airbus) ha aperto i lavori illustrando la complessità delle attività di test del colosso europeo, che vanta 22 velivoli di sviluppo e oltre 200 banchi prova. Il fulcro del suo intervento ha riguardato l’integrazione del Safety Management System (SMS) nelle attività di volo sperimentale. A seguire, il Comandante Simone Cavelli (easyJet) ha illustrato come, nelle operazioni di linea su larga scala, una solida cultura della sicurezza favorisca un elevato numero di air safety reports (ASRs), fondamentali per il miglioramento continuo delle procedure e dell’addestramento degli equipaggi. Questo è reso possibile anche da una chiara Just Culture aziendale, in cui l’errore viene analizzato senza essere punito, mentre comportamenti dolosi o negligenti restano inaccettabili. Il FTP Severino De Luca (EASA) ha quindi delineato l’evoluzione della sicurezza aerea globale verso un modello dinamico, sempre più data-driven. Nell’intervento conclusivo, il Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, ha sottolineato come l’eccellenza della Forza Armata passi oggi attraverso una capacità di elaborazione intelligente e diffusa. In questo scenario, il confronto tra il mondo militare, il settore civile e l’industria aerospaziale, è vitale per armonizzare le competenze umane con le nuove logiche algoritmiche. Il Generale Conserva ha infine espresso profonda soddisfazione per il confronto, ricordando che “la sicurezza non è un limite all’innovazione, ma il motore che permette di operare con efficacia in contesti sempre più complessi e integrati”. Il workshop si inserisce in un più ampio percorso finalizzato al continuo rafforzamento della cultura della sicurezza e all’adozione di approcci innovativi a tutela delle operazioni di volo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIR FRANCE: SITUAZIONE IN MEDIO ORIENTE – Air France informa: “Air France sta monitorando in tempo reale l’evolversi della situazione nella regione. A causa del contesto di sicurezza nelle destinazioni e della chiusura di alcuni spazi aerei, la compagnia è costretta a estendere la sospensione dei seguenti voli: da e per Dubai e Riyadh fino al 24 marzo 2026 compreso (ovvero fino al 25 marzo 2026 per i voli in partenza da Dubai); da e per Tel Aviv e Beirut fino al 28 marzo 2026 compreso. Ci scusiamo per la situazione e per il disagio che sta causando ai nostri clienti. Tutti i team della compagnia sono mobilitati per assisterli in questa situazione eccezionale. I clienti interessati da queste cancellazioni di volo saranno avvisati individualmente. Sono state predisposte misure commerciali che consentono ai clienti di posticipare o cancellare il proprio viaggio gratuitamente, indipendentemente dal fatto che il volo venga cancellato o meno. La ripresa delle nostre operazioni rimarrà subordinata alla valutazione della situazione locale, che è in continua evoluzione. Inoltre, Air France è in contatto con le autorità francesi per fornire supporto operativo a eventuali voli speciali di rimpatrio organizzati dal French Ministry for Europe and Foreign Affairs (MEAE). Air France ribadisce che la sicurezza dei suoi passeggeri e dei suoi equipaggi è la sua massima priorità”.

ENAC AL 4° FORUM AIR CARGO ITALY – L’Enac informa: “Oggi, 20 marzo, opening speech del Direttore Centrale Programmazione Economica e Sviluppo Infrastrutture Enac, Ing. Claudio Eminente, al 4° Forum AIR CARGO ITALY, dal titolo “Al centro del cargo aereo in Italia: strategie, mercati e innovazione”, organizzato a Fiumicino dall’omonima testata giornalistica, in collaborazione con Aeroporti di Roma. Il Forum rappresenta il principale evento convegnistico e di networking in Italia dedicato al settore del trasporto aereo di merci, e riunisce i protagonisti della filiera aeroportuale per discutere delle opportunità di sviluppo del comparto, con un focus su proiezioni di traffico, volumi, infrastrutture e sostenibilità. Dopo i saluti introduttivi di Ivan Bassato, Chief Aviation Officer AdR, l’Ing. Eminente è intervenuto tracciando una panoramica dei dati e del trend del cargo aereo italiano. L’Ing. Eminente ha evidenziato le ragioni dello sviluppo del settore cargo e le iniziative da intraprendere per garantire l’ulteriore crescita del settore rappresentata all’interno del PNA. Il Direttore Centrale ha inoltre tracciato le possibili conseguenze della attuale situazione geopolitica sul settore del cargo aereo. In merito ai dati del comparto, l’Ingegnere ha illustrato come il settore nazionale abbia registrato, nel corso del 2025, un incremento del 2% rispetto ai volumi dell’anno precedente, con oltre 1.240.000 tonnellate di merci movimentate. Ha quindi fornito un’analisi differenziata dei diversi scali italiani aperti al traffico commerciale, sottolineando come l’aeroporto di Milano Malpensa detenga il record in termini di volumi, seguito da Roma Fiumicino, con un trend cargo che ha segnato valori di picco nel periodo post-pandemico. A seguire, l’evento ha ospitato i panel dedicati alle prospettive del mercato cargo locale e nazionale e all’aeroporto di Fiumicino come snodo strategico, tra eccellenze, strategie e sviluppo”.

AEROPORTO DI PALERMO: A PASQUA ATTESI 201 MILA PASSEGGERI, +6% SUL 2025 – L’Aeroporto di Palermo informa: “Nella settimana di Pasqua, dall’1 al 7 aprile 2026, sono attesi all’aeroporto internazionale “Falcone Borsellino” di Palermo circa 201 mila passeggeri: +6% rispetto al periodo pasquale 2025 (16/22 aprile). Nella settimana pasquale cresce del 15% il traffico internazionale (76.750 passeggeri) e aumenta del 3% il traffico domestico con 124.350 viaggiatori. Tra i principali mercati esteri si confermano Polonia, Spagna, Germania, Francia e Regno Unito, che rappresentano i bacini più dinamici in termini di domanda verso la destinazione Palermo. Secondo le proiezioni diffuse da Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo, lo scalo aereo palermitano chiuderà il mese di marzo con una crescita del traffico passeggeri dell’11% (670 mila transiti) rispetto a marzo 2025 (601.036). Nel trimestre, invece, in base ai dati al 17 marzo, il traffico passeggeri raggiunge quota 1.352.408, con un incremento del +5,5% rispetto allo stesso periodo del 2025. Con 9.084 voli, invece, è segnata la crescita del 1,10%. La media passeggeri per volo è di 150. Il quadro si inserisce in un contesto nazionale caratterizzato da una domanda turistica sostenuta: per le festività pasquali 2026 sono attesi circa 10,8 milioni di italiani in viaggio, mentre le previsioni indicano una crescita degli arrivi internazionali in Italia tra il 7 e il 9% nel corso dell’anno, con segnali positivi già nei primi mesi del 2026. Gesap conferma il proprio impegno nel rafforzare il ruolo dello scalo come infrastruttura strategica al servizio del territorio e della sua competitività turistica”. “Il dato progressivo, la forte dinamica del mese di marzo e le previsioni operative per Pasqua confermano una traiettoria di crescita solida e ben impostata”, dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap. “Osserviamo un forte aumento della domanda, in particolare sul segmento internazionale, che si riflette sia sull’incremento della capacità offerta sia sui livelli di riempimento dei voli. Palermo si conferma una destinazione altamente attrattiva e siamo pronti a sostenere questa crescita lungo tutta la stagione estiva”.

INCONTRO IN ENAC CON L’AUTORITA’ MUNICIPALE DI SAO PAULO – L’Enac informa: “Il 18 marzo Enac ha ospitato, presso il Palazzo dell’Aviazione Civile, un incontro con una delegazione di São Paulo Negócios, agenzia di promozione di investimenti ed esportazioni dell’Autorità Municipale di São Paulo. L’incontro, organizzato in cooperazione con UrbanV, rientra nell’ambito degli scambi internazionali che l’Autorità Municipale sta portando avanti al fine di individuare le migliori strategie a livello regolatorio e istituzionale per implementare i servizi aerei innovativi (IAS) nel contesto metropolitano della più grande città del Brasile. Il meeting, coordinato dal Direttore Coordinamento, Standardizzazione e Regolazione Aeroporti Enac Ing. Davide Drago, ha fornito un quadro dell’attuale assetto regolatorio in materia di Innovative Air Services a livello nazionale ed europeo, anche attraverso la presentazione di best practice. Tra queste, la definizione del corridoio per i servizi air-taxi tra Roma e lo scalo di Fiumicino e il supporto agli Enti territoriali per l’individuazione di linee strategiche di utilizzo dei servizi aerei innovativi al fine di soddisfare le esigenze logistiche e di mobilità dei territori rappresentati. Al riguardo, è stato illustrato l’approccio metodologico del lavoro condotto da Enac e dalla Regione Veneto, con il supporto della società di gestione aeroportuale SAVE, con l’obiettivo di individuare quali servizi aerei potranno essere introdotti su scala regionale, avviando un’opportuna logica di pianificazione della mobilità e della logistica del territorio. L’interesse che il mondo internazionale rivolge al nostro Paese sui temi legati allo sviluppo della mobilità aerea avanzata (AAM), è segno tangibile dell’elevato livello di maturità raggiunto nel settore dal sistema Italia: risultato reso possibile anche grazie al costante impegno di Enac nel dare attuazione a quanto definito nel Piano Strategico Nazionale AAM (2021-2030) per lo sviluppo della Mobilità Aerea Avanzata in Italia – il primo al mondo – adesso in corso di revisione e aggiornamento”.

RYANAIR ANNUNCIA UN AMPLIAMENTO DELLA RESTWICK MAINTENANCE FACILITY – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato un ampliamento da 40 milioni di sterline della sua maintenance facility a Prestwick Airport, che prevede la costruzione di un nuovo 4-bay heavy maintenance hangar and additional component workshops. Questo importante sviluppo amplierà l’attuale struttura di Ryanair a Prestwick da 6 a 10 baie, rendendola il più grande heavy maintenance hangar di Ryanair, rafforzando ulteriormente la posizione di Prestwick come key aircraft maintenance and training hub all’interno del Ryanair network. Il nuovo investimento di Ryanair sostiene oltre 1.200 posti di lavoro altamente qualificati per ingegneri e meccanici, offrendo significative opportunità di impiego e formazione a lungo termine per i talenti locali. Questo ultimo progetto si basa sul recente investimento di 5 milioni di sterline di Ryanair nella sua Prestwick Training Academy, inaugurata nell’ottobre 2024, che offre 500 posti di lavoro e una formazione all’avanguardia per ingegneri, meccanici e personale di supporto, necessari per la manutenzione della flotta Ryanair in continua crescita, che punta a raggiungere 800 aeromobili e 300 milioni di passeggeri entro il 2034”. Il Ryanair CEO, Eddie Wilson, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea numero 1 in Europa, siamo lieti di annunciare un ulteriore investimento di 40 milioni di sterline presso Prestwick Airport, che amplierà la nostra struttura di manutenzione esistente da 6 a 10 baie e creerà 450 nuovi posti di lavoro altamente qualificati per ingegneri e meccanici, inclusi 60 apprendistati. Questo nuovo state-of-the-art, 4-bay hangar and component workshops renderanno Prestwick la nostra più grande heavy maintenance facility e un elemento chiave per la manutenzione e il supporto della nostra flotta, che continuerà a crescere fino a raggiungere 800 aeromobili e 300 milioni di passeggeri entro il 2034”.

EASYJET LANCIA L’ONBOARD EASTER COLLECTION A SUPPORTO DELL’UNICEF – easyJet informa: “easyJet ha lanciato oggi la sua Easter collection onboard per continuare a sostenere l’UNICEF Children’s Emergency Fund, garantendo che i bambini e le famiglie vulnerabili in tutto il mondo ricevano il supporto urgente e salvavita di cui hanno bisogno. Dal 20 marzo 2026 al 20 aprile 2026, l’equipaggio di cabina easyJet raccoglierà donazioni a bordo di tutti i voli, offrendo a quasi 10 milioni di passeggeri che viaggiano su migliaia di voli in 35 paesi l’opportunità di contribuire in qualsiasi valuta. L’UNICEF Children’s Emergency Fund è fondamentale per consentire all’UNICEF di agire immediatamente, garantendo che risorse e supporto raggiungano i bambini più vulnerabili nei paesi in cui il bisogno è maggiore”. Michael Brown, easyJet Director of Cabin Services, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di continuare a sostenere l’UNICEF Children’s Emergency Fund con la nostra easter onboard collection, offrendo a 10 milioni di clienti che volano con noi in 35 paesi l’opportunità di donare. Il nostro contributo è fondamentale per sostenere il lavoro dell’UNICEF. Dal 2012, i clienti e l’equipaggio di easyJet hanno raccolto oltre 17 milioni di sterline per l’UNICEF e siamo incredibilmente grati per il loro continuo supporto e la loro generosità”. Il Dr Philip Goodwin, Chief Executive at The UK Committee for UNICEF (UNICEF UK), ha dichiarato: “Quest’anno, l’UNICEF prevede di raggiungere oltre 70 milioni di bambini con aiuti umanitari urgenti. Con così tante crisi in corso, dai recenti disordini in Medio Oriente ai conflitti in atto e al crescente impatto dei cambiamenti climatici, milioni di bambini si trovano ad affrontare pericoli che nessun bambino dovrebbe mai sperimentare. I bambini sono sempre al centro della nostra risposta e il nostro compito è garantire loro i beni di prima necessità e la protezione di cui hanno bisogno. Dall’acqua potabile al supporto nutrizionale e all’assistenza medica, il nostro Children’s Emergency Fund ci permette di agire immediatamente per sostenere le famiglie colpite. Ogni donazione raccolta a bordo dei voli easyJet fa davvero la differenza. Siamo incredibilmente grati a tutti coloro che scelgono di stare al fianco dei bambini quando ne hanno più bisogno”.

AUSTRIAN AIRLINES NOMINA CHRISTIAN KREMNITZER COME HEAD OF AUSTRIAN IT & AUSTRIAN IT INTEGRATION – Austrian Airlines informa: “Christian Kremnitzer (43 anni) ha assunto il ruolo di Head of Austrian IT & Austrian IT Integration a partire dal 1° marzo 2026. In questa posizione, si concentrerà sia sulla gestione operativa che sull’ulteriore sviluppo dell’Austrian Airlines IT landscape, nonché sull’armonizzazione e l’integrazione a livello di Gruppo, in linea con gli standard di Lufthansa Group. Le sue responsabilità includono la definizione della strategia e dell’architettura IT, la garanzia di elevati standard di sicurezza informatica, la gestione del ciclo di vita delle applicazioni e l’implementazione della strategia globale dei servizi IT per Austrian. Kremnitzer succede a Steve Beyermann in questo ruolo. Grazie alla sua esperienza strategica in ambito IT, alla solida conoscenza dei processi e delle strutture organizzative e alla passione per la trasformazione digitale, Kremnitzer possiede le qualifiche ideali per rafforzare ulteriormente e rendere a prova di futuro il panorama IT di Austrian Airlines. Da maggio 2025, è già responsabile delle tecnologie per le risorse umane e dell’analisi dei dati relativi al personale presso Austrian Airlines. Padre di due figli ha iniziato la sua carriera nella consulenza IT presso BearingPoint e zeb, per poi ricoprire ruoli dirigenziali di alto livello presso Raiffeisen Bank International AG”.

LOCKHEED MARTIN FINALIZZA GLI ACCORDI DI COOPERAZIONE INDUSTRIALE PER IL CZECH F-35 PROGRAM – Lockheed Martin ha firmato tutti gli 11 accordi di cooperazione industriale previsti per l’F-35 Lightning II Czech Republic program. L’annuncio segue la cerimonia di firma tenutasi presso l’U.S. Ambassador’s Residence con Ray Service, che ha formalizzato un progetto in cui Lockheed Martin assisterà Ray Service nella creazione della capacità per F-35 wire harnesses. “Sono lieto di annunciare che Lockheed Martin sta attivamente portando avanti tutti gli 11 progetti previsti, rafforzando l’industria ceca, il programma F-35 e la base industriale della difesa nel suo complesso”, ha dichiarato Karl Sapienza, Lockheed Martin F-35 Customer Programs director. “Siamo orgogliosi di promuovere un’innovazione mirata e di rafforzare le capacità di difesa degli alleati con Ray Service e tutti i nostri partner cechi”. “L’accordo odierno è un esempio concreto di come gli investimenti strategici nella difesa alimentino le nostre economie e rafforzino i nostri legami”, ha dichiarato Nicholas Merrick, U.S. Ambassador to the Czech Republic. “Questa collaborazione sottolinea il nostro impegno incrollabile per la sicurezza collettiva”. “Gli impegni di Lockheed Martin con l’industria ceca includono la collaborazione con 12 aziende e università. Tutti i progetti supportano le esigenze del governo ceco, concentrandosi in generale sulla ricerca, lo sviluppo, la progettazione, i test e la produzione di tecnologie aerospaziali e di difesa avanzate. Il programma F-35 creerà posti di lavoro per i prossimi 50-60 anni, offrendo alla Repubblica Ceca opportunità che spaziano dalla formazione e gestione della siupply chain, fino a modifiche e aggiornamenti. Con l’avvio della produzione dei suoi 24 F-35A previsto per il 2027, la Czech Air Force si unirà presto al numero, in rapida crescita, di forze armate che utilizzano l’F-35 in Europa. Operando con il fighter più avanzato, insieme agli oltre 700 F-35 già presenti in Europa, la Repubblica Ceca disporrà delle capacità di quinta generazione e dell’interoperabilità necessarie”, conclude Lockheed Martin.

DELTA AMPLIA LE OPZIONI DI VIAGGIO AD AUSTIN – Delta informa: “Delta continua ad ampliare le opzioni di viaggio per i clienti di Austin con il lancio di un nuovo servizio non-stop per Phoenix e l’estensione invernale della rotta Austin-Bozeman, offrendo ai clienti del Texas centrale maggiori opportunità di esplorare alcune delle destinazioni outdoor più iconiche dell’Ovest”. “Austin continua ad essere una città importante e in crescita per Delta”, ha dichiarato Amy Martin, Delta’s Vice President of Network Planning. “Aggiungendo il servizio per Phoenix ed estendendo la nostra rotta per Bozeman alla stagione invernale, offriamo ai clienti di Austin un accesso ancora maggiore alle destinazioni più richieste, rafforzando al contempo i collegamenti con i key business markets dell’Ovest”. “Delta è orgogliosa di essere la compagnia aerea leader a livello globale presso l’Austin-Bergstrom International Airport, con 63 partenze giornaliere di punta da Austin nell’estate 2026, pari a cinque partenze giornaliere in più rispetto all’anno precedente, a conferma della continua espansione dei servizi offerti dalla capitale del Texas. Entro dicembre 2026, Delta servirà 30 destinazioni da Austin, offrendo ai clienti maggiori opzioni di viaggio negli Stati Uniti e oltre”, conclude Delta.

DELTA CHIEDE LA FINE DEL PARTIAL GOVERNMENT SHUTDOWN – Delta informa: “In una recente lettera aperta al Congresso, il Delta CEO Ed Bastian si è unito ad altri 9 amministratori delegati di compagnie aeree – in rappresentanza delle maggiori compagnie aeree passeggeri e cargo statunitensi – che hanno sottolineato l’importanza di pagare i dipendenti federali del settore aeronautico durante i blocchi governativi. Venerdì 13 marzo, gli agenti della TSA hanno ricevuto uno stipendio pari a zero a seguito di un’interruzione dei finanziamenti iniziata il 14 febbraio”. “Mentre il partial U.S. government shutdown continua, Delta rimane concentrata sull’offerta di un’esperienza di viaggio sicura e affidabile per i propri clienti, supportando al contempo i partner del settore dei trasporti. I tempi di attesa ai controlli di sicurezza TSA negli aeroporti statunitensi potrebbero essere più lunghi del solito e le corsie preferenziali potrebbero non essere disponibili. I clienti sono invitati a consultare il sito web dell’aeroporto locale per verificare i tempi di attesa e a prevedere del tempo aggiuntivo per i controlli di sicurezza. Delta continua a collaborare con i responsabili politici per incoraggiare la fine di questo shutdown e per promuovere una legislazione che garantisca che i dipendenti federali in prima linea nel sistema aeronautico nazionale vengano sempre retribuiti per il loro lavoro, anche in caso di government shutdown”, conclude Delta.

DELTA E LA BDF RITORNANO IN NORMANDIA – Delta informa: “Questo giugno, Delta è orgogliosa di continuare il suo Normandy Legacy Flight, un programma che porta i veterani della Seconda Guerra Mondiale in Normandia, Francia, per rendere omaggio all’anniversario dello sbarco in Normandia, onorando questi eroi e preservando le loro storie per le generazioni future. Il ritorno di quest’anno assume un significato ancora più profondo, non solo perché i loro ricordi viventi ci guidano verso il conto alla rovescia per il 250° anniversario dell’America, ma anche perché un gruppo di studenti – provenienti dagli Stati Uniti e da tutto il mondo – viaggerà ancora una volta al fianco dei veterani, contribuendo a perpetuarne l’eredità. Delta e la Best Defense Foundation (BDF), in collaborazione con Michelin, si recheranno in Normandia con 25 veterani della Seconda Guerra Mondiale per il quinto anno consecutivo. I veterani saranno accompagnati da assistenti, molti dei quali dipendenti Delta e a loro volta veterani, e da quasi 30 studenti che partecipano al programma NextGen e al Freedom Prize della BDF. Il volo partirà da Atlanta il 2 giugno e atterrerà a Deauville, Normandia, il 3 giugno. Durante la permanenza in Normandia, i veterani prenderanno parte a una settimana di cerimonie e commemorazioni speciali in onore della memoria, del sacrificio e del servizio delle forze alleate, favorendo connessioni intergenerazionali e interculturali”. “Noi di Delta siamo profondamente impegnati a connettere culture e comunità in tutto il mondo”, ha dichiarato Ed Bastian, CEO di Delta. “Collaborare con la Best Defense Foundation in questo viaggio di ritorno in Normandia è un grande onore per tutto il team Delta. Mentre ci avviciniamo al 250° anniversario dell’America, essere al fianco dei nostri veterani della Seconda Guerra Mondiale e sostenerli assume un significato ancora maggiore. Questa missione incarna i valori di servizio e connessione di Delta e rende omaggio alla nostra storia e agli eroi i cui sacrifici hanno reso possibile la connessione globale”.

UNITED AIRLINES INTRODUCE LA NUOVA BOEING 737 MAX 8 FLEET A GUAM – United informa: “In un evento di presentazione tenutosi a Guam, United Airlines ha ufficialmente svelato uno dei suoi primi Boeing 737 MAX 8 basati a Guam. L’arrivo di questi velivoli rappresenta un passo significativo verso il miglioramento dell’esperienza di viaggio per i clienti a Guam e in tutto il Pacifico. La compagnia aerea prevede di sostituire l’attuale flotta di dieci Boeing 737-800 che servono Guam con dieci Boeing 737 MAX 8 entro la fine del 2026. Ogni 737 MAX 8 sarà caratterizzato dagli interni distintivi di United, con sistemi di intrattenimento integrati in ogni sedile, cappelliere più capienti, Wi-Fi a pagamento, maggiore spazio per le gambe e connettività Bluetooth wireless, oltre a un design luminoso con illuminazione a LED, offrendo ai clienti un’esperienza di bordo più moderna. All’occorrenza, le prime file della classe Economy possono essere ripiegate per ospitare una medical stretcher per i pazienti che necessitano di medevac transport. A Guam sono già presenti due Boeing 737 MAX 8 di United, che hanno operato su diverse rotte del sistema United, soddisfacendo i clienti. “Guam ha da tempo un ruolo importante nella nostra rete del Pacifico, sia come destinazione che come collegamento tra le comunità della Micronesia, l’Asia e gli Stati Uniti continentali”, ha dichiarato Patrick Quayle, Senior Vice President – Global Network Planning and Alliances, United Airlines. “L’introduzione del Boeing 737 MAX 8 ci consente di offrire un’esperienza più coerente e affidabile ai clienti che viaggiano verso le 15 destinazioni che serviamo in tutta la regione. Siamo orgogliosi di investire a Guam e di offrire ai clienti locali e ai visitatori un’esperienza di alta qualità, come meritano e si aspettano da noi”. “I primi voli di linea da Guam operati con il Boeing 737 MAX 8 inizieranno il 30 aprile su alcune tratte per Tokyo-Narita (NRT). Entro la fine di agosto, tutti i voli United da Guam a Tokyo-Narita (NRT) saranno operati con il Boeing 737 MAX. L’aeromobile opererà anche sulla tratta Tokyo-Narita (NRT) – Ulaanbaatar (UBN) a partire dal 30 aprile e sulla tratta Tokyo-Narita (NRT) – Koror (ROR) a partire dal 2 maggio. Entro la fine di agosto, tutti gli United narrowbody flights da NRT saranno operati con Boeing 737 MAX 8, così come tutti i voli United da Saipan (SPN) e Yap (YAP). Entro dicembre, United prevede che tutti i suoi narrowbody flights da Guam, incluso il servizio Island Hopper, saranno operati con Boeing 737 MAX 8. Il Boeing 737 MAX 8 di United con base a Guam avrà un totale di 164 posti, inclusi fino a 14 posti United FirstSM. Il Wi-Fi sarà disponibile a pagamento e United prevede di estendere Starlink all’intera flotta entro la fine del 2027. La United Guam-based narrowbody fleet serve attualmente 15 destinazioni da Guam, con fino a 12 voli al giorno”, conclude United.

UNITED: BIGLIETTI IN VENDITA PER I PRIMI VOLI A BORDO DEL BOEING 787-9 DREAMLINER CON ELEVATED INTERIOR – United informa: “I viaggiatori possono prenotare i posti a bordo del velivolo internazionale più esclusivo di United: il 787-9 Dreamliner con Elevated interior. Presentato lo scorso maggio, questo nuovo aeromobile è stato completamente riprogettato, dalla prua alla coda, con un totale di 99 posti premium – la percentuale più alta tra le compagnie aeree statunitensi – e segna l’introduzione delle nuove United Polaris Studio suites: otto sedili completamente reclinabili, con accesso diretto al corridoio, più grandi del 25% rispetto ai sedili standard United Polaris®, dotati di porte per la privacy, extra ottoman seat, exclusive entree options, nuovi amenity kits con elevated skincare offerings, wireless charging, Bluetooth connectivity, schermo OLED 4K da 27 pollici integrato nello schienale del sedile – il più grande tra le compagnie aeree statunitensi. Il velivolo effettuerà il suo volo internazionale inaugurale per i passeggeri, da San Francisco a Singapore (UA1), il 22 aprile. Il 30 aprile inaugurerà la sua seconda rotta internazionale, da San Francisco a Londra (UA901). Nelle prossime settimane, i passeggeri potrebbero vedere l’aereo operare su alcune rotte domestichr tra San Francisco e Houston, in preparazione al servizio internazionale”. “La nuova era dei viaggi aerei di lusso sta per iniziare con il nostro primo aereo Elevated che prenderà il volo il mese prossimo. Il nostro nuovo velivolo ridefinisce i voli internazionali a lungo raggio, offrendo ai viaggiatori servizi ed esperienze di livello superiore in ogni cabina”, ha dichiarato Andrew Nocella, EVP and Chief Commercial Officer at United. “Siamo costantemente impegnati a trovare nuovi modi per differenziare l’esperienza dei nostri clienti in ogni posto e siamo certi che la apprezzeranno”. “Per celebrare il volo inaugurale, United terrà un evento al gate di San Francisco in occasione della prima partenza internazionale per i passeggeri. La prossima settimana United offrirà anche visite guidate dell’aeromobile ai media. United prevede di avere almeno 30 Boeing 787-9 con Elevated interior in servizio in tutto il mondo entro la fine del 2027. I clienti potranno visualizzare la mappa dei posti e acquistare i biglietti su united.com e sull’app United”, conclude United.

NUOVE NOMINE PER LA AIR CANADA FOUNDATION – La Air Canada Foundation ha annunciato nuovi officers e nuovi membri del suo Board of Directors. Priscille Leblanc, che ricopre la carica di Chair of the Foundation sin dalla sua istituzione nel 2012, ha deciso di andare in pensione. Ms. Louise-Hélène Sénécal, recentemente ritiratasi da Air Canada in qualità di Vice President and General Counsel, oltre che member of the Board of Directors and Corporate Secretary of the Air Canada Foundation, sarà il nuovo Chair. “Vorrei estendere la nostra più profonda gratitudine a Priscille per i suoi anni di leadership dedicata come Chair of the Foundation. La sua visione, fermezza e impegno costante hanno plasmato il nostro lavoro e rafforzato l’impatto della Fondazione in modi duraturi, e voglio ringraziarla per tutto ciò che ha costruito e ispirato”, ha affermato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer at Air Canada. “Siamo altrettanto lieti di continuare a lavorare con Louise-Hélène nel suo nuovo ruolo di Foundation’s Chair. La sua esperienza, passione e prospettiva lungimirante guideranno la Fondazione nel suo prossimo capitolo con fiducia e determinazione”. “L’Air Canada Foundation Board accoglie inoltre Maria Kuchel (Secretary) e Marcel Forget come nuovi Board Members. Si uniscono agli attuali Air Canada Foundation Board members Amos Kazzaz (Treasurer), Arielle Meloul-Wechsler, Lucie Guillemette e Carolyn Hadrovic. Istituita nel 2012, la Air Canada Foundation è stata creata per sostenere i bambini e i giovani, gli aiuti umanitari e le cause incentrate sulla salute, estendendo l’impegno dei dipendenti, dei partner, dei clienti e delle parti interessate di Air Canada”, conclude Air Canada.