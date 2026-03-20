Iberia offre un programma estivo da record con oltre 21 milioni di posti

Iberia ha pianificato la maggiore capacità estiva della sua storia per la prossima stagione, che inizia il 29 marzo. In totale, la compagnia aerea offrirà 21.420.165 posti. La capacità è in aumento in quasi tutti i mercati, con una crescita particolarmente forte negli Stati Uniti, in Canada e in America Latina.

Solo in Spagna e in tutta Europa, Iberia offrirà 15.998.692 posti. Tra le nuove aggiunte figurano due nuove destinazioni europee: Bucarest e Tivat.

Gli Stati Uniti e il Canada rappresentano l’aumento di capacità maggiore rispetto all’estate scorsa. Complessivamente, Iberia offrirà 1.280.254 posti, con un incremento del 19,02% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

In America Latina, la capacità raggiungerà i 3.354.159 posti, con un aumento del 7,6%, rafforzando ulteriormente la posizione di leadership di Iberia nei collegamenti tra la regione e l’Europa.

Questo programma è completato da quasi 800.000 posti aggiuntivi nell’intera rete Iberia in Africa e Asia, a coronamento di uno dei programmi estivi più ambiziosi della compagnia aerea.

Questa crescita rientra nel Flight Plan 2030 di Iberia ed è supportata dalla recente aggiunta di nuovi aeromobili a lungo raggio, tra cui sei A321XLR e un A350-900.

In Nord America, Toronto sarà una delle tappe fondamentali per Iberia quest’estate, entrando a far parte del network della compagnia aerea come nuova destinazione. Dal 13 giugno, Iberia opererà cinque voli settimanali tra Madrid e Toronto Pearson, offrendo un totale di 34.576 posti fino alla fine della stagione.

Negli Stati Uniti, Iberia sta concentrando la sua crescita sui mercati principali. New York sarà un hub chiave, con l’aggiunta, a partire dal 29 marzo, di un nuovo volo giornaliero per Newark, che si aggiunge ai due voli giornalieri per JFK. Il servizio per Newark è particolarmente rivolto ai viaggiatori d’affari, offrendo un accesso più diretto al distretto finanziario di Manhattan e riducendo i tempi di viaggio per i brevi spostamenti di lavoro. Di conseguenza, Iberia opererà tre frequenze giornaliere tra Madrid e New York, raggiungendo 352.055 posti, con un incremento del 43% rispetto alla scorsa estate.

Questa sarà anche la prima stagione estiva completa per la rotta di Iberia per Orlando, inaugurata nell’ottobre 2025, con tre frequenze settimanali e un totale di 51.856 posti.

Il programma è completato da due voli giornalieri per Boston, grazie all’introduzione dell’A321XLR, e per Miami; vi sarà inoltre un volo giornaliero per Dallas, Chicago e Washington. Los Angeles offrirà fino a un volo giornaliero durante giugno, luglio e agosto, mentre San Francisco opererà tre frequenze settimanali.

Ancora una volta, l’America Latina svolgerà un ruolo centrale nella strategia di Iberia per la prossima stagione estiva. La capacità tra la regione e l’Europa aumenterà significativamente, raggiungendo i 3.354.159 posti, con un incremento del 7,6% rispetto all’estate precedente.

Tra le principali novità figurano le nuove rotte per Recife e Fortaleza in Brasile, e per Monterrey in Messico, che inizierà le operazioni il 2 giugno con tre frequenze settimanali.

Anche l’Argentina registrerà una crescita significativa, con i collegamenti per Buenos Aires che arriveranno a 23 frequenze settimanali nei mesi di giugno, luglio e agosto, rispetto alle attuali 21. Questo renderà Buenos Aires la prima destinazione a lungo raggio di Iberia a superare i tre daily flights. Buenos Aires offrirà 456.000 posti, con un aumento del 12% rispetto all’estate scorsa.

La capacità aumenterà anche in altri mercati, con un incremento del 15% per il Brasile, del 21% per la Repubblica Dominicana e del 7% per il Cile. Anche Porto Rico vedrà un aumento delle frequenze, arrivando a 10-12 frequenze settimanali.

Iberia continua a rafforzare il suo network europeo quest’estate con l’aggiunta di due nuove rotte: Bucarest (Romania) e Tivat (Montenegro).

Bucarest sarà servita con due frequenze settimanali (mercoledì e domenica) dal 3 giugno al 30 settembre 2026. Tivat sarà operata due volte a settimana tra il 18 luglio e il 15 settembre.

Queste nuove rotte vanno ad aggiungersi alle consolidate rotte stagionali di Iberia. La Croazia sarà ancora una volta una destinazione chiave, con Dubrovnik operata da aprile a ottobre con fino a 14 frequenze settimanali. Anche Zagabria e Spalato torneranno, ciascuna con fino a nove frequenze settimanali.

La compagnia aerea riprenderà anche i voli verso le isole italiane e greche. In Italia, i voli per Catania riprenderanno ad aprile con un massimo di otto frequenze settimanali, mentre Palermo sarà operativa tra luglio e settembre con un massimo di tre voli settimanali. I collegamenti con la Sardegna includeranno Olbia (fino a cinque voli settimanali) e Cagliari (fino a tre).

In Grecia, Iberia opererà voli per Corfù e Mykonos (fino a sette frequenze settimanali) e Santorini (fino a sei), tra giugno e settembre.

Inoltre, Iberia riprenderà i voli estivi per Funchal (Madeira), con un massimo di cinque frequenze settimanali; Ponta Delgada (Azzorre), con tre; Tirana (Albania), con tre; Lubiana (Slovenia), con due voli settimanali. Il periodo operativo per Lubiana sarà esteso da giugno a settembre.

Sono previsti ulteriori aumenti di capacità per le principali destinazioni europee:

• Atene: fino a 16 voli settimanali ad aprile, maggio e ottobre, quattro in più rispetto alla scorsa estate; fino a 29 voli settimanali ad agosto.

• Milano: due frequenze settimanali aggiuntive, per un totale di 44 voli settimanali durante l’estate.

• Nizza: tre frequenze settimanali aggiuntive, per un totale di 24 voli settimanali durante la stagione estiva.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)