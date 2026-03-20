Più frequenze e nuove destinazioni: Lufthansa amplia l’offerta nell’Estremo Nord

Lufthansa Group sta ampliando il suo programma voli invernali 2026/27 e rafforzando la sua presenza nei Paesi nordici.

“A partire dal 4 dicembre 2026, Lufthansa collegherà per la prima volta il suo hub di Monaco direttamente con Rovaniemi (Finlandia), capoluogo della Lapponia, nota come la “Casa di Babbo Natale”. Questa nuova rotta sarà operativa il venerdì e la domenica. Il volo LH2466 parte da Monaco alle 11:30 ora locale e atterra a Rovaniemi alle 15:45. Il volo di ritorno LH2467 parte da Rovaniemi alle 16:40 e arriva a Monaco alle 18:55. Lufthansa utilizzerà il moderno Airbus A320neo, rinomato per la sua efficienza, le basse emissioni acustiche e il risparmio di carburante.

Oltre al nuovo collegamento con Rovaniemi, Lufthansa ha annunciato ulteriori modifiche all’orario dei voli invernali 2026/27. I voli sulle rotte Francoforte-Tromsø (Norvegia) e Monaco-Tromsø aumenteranno di due collegamenti settimanali ciascuno. Ulteriori aumenti stagionali sono previsti per febbraio-marzo 2027: la rotta Francoforte-Rovaniemi guadagnerà un terzo volo settimanale, la rotta Francoforte-Kuusamo (Finlandia) una seconda frequenza e la rotta Monaco-Kittilä (Finlandia) una seconda e una terza connessione settimanale.

Lufthansa Group riflette sul successo dell’espansione dei suoi servizi nei Paesi nordici. Oltre a Lufthansa, anche altre compagnie aeree del Gruppo, come Austrian Airlines, Edelweiss, Eurowings e Discover Airlines, servono i Paesi nordici, contribuendo alla crescente popolarità della regione”, afferma Lufthansa Group.

“Nel 2015 Lufthansa ha operato il suo primo volo per Kittilä, esclusiva destinazione per gli sport invernali in Lapponia. Da allora, la regione si è trasformata in una meta turistica popolare durante tutto l’anno. Oggi, Lufthansa Group opera fino a 69 voli settimanali verso nove aeroporti del Circolo Polare Artico. Tra questi, Tromsø, un esempio di grande successo sin dalla sua apertura nel 2016. Con fino a 22 voli settimanali da otto aeroporti, Tromsø si posiziona tra le destinazioni meglio collegate della regione.

Tutte le rotte menzionate sono ora prenotabili tramite i canali di vendita di Lufthansa“, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)