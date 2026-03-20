Il Safran ENGINeUS electric motor è stato premiato ai 2026 Aviation Week Laureates

Il Safran Electrical & Power ENGINeUS electric motor è stato nominato vincitore nella Commercial Aviation category alla 68ª edizione degli Aviation Week Laureates Awards, tenutasi a Washington D.C. Questo prestigioso riconoscimento distingue l’ENGINeUS motor come un’innovazione all’avanguardia nella tecnologia aeronautica.

“Nel 2025, ENGINeUS è diventato il primo electric motor for hybrid and all-electric aircraft al mondo a ottenere la certificazione dall’European Union Aviation Safety Agency (EASA). Questo traguardo ha coronato quattro anni di collaborazione con l’EASA, quattro versioni del motore, 700 ore di test di volo e 3.000 ore di test di laboratorio. È in corso la procedura di certificazione da parte della Federal Aviation Administration (FAA) statunitense.

ENGINeUS 100 stabilisce un nuovo standard di settore con una power density senza pari (180 kW maximum takeoff power), integrated electronics, air cooling, silicon carbide technology, highly optimized electromagnetic architecture e un design robusto. Queste caratteristiche avanzate contribuiscono a una significativa riduzione dei costi operativi per gli operatori, grazie alla manutenzione semplificata e alla maggiore efficienza energetica”, afferma Safran.

“Questo electric motor copre un’ampia gamma di applicazioni: dalla 100% electric propulsion per two to four- passenger aircraft, alla distributed hybrid-electric propulsion per 19-passenger small regional transport aircraft, fino alla electric hybridization delle future generazioni di commercial aircraft engines, in grado di trasportare 150 passeggeri. La sua versatilità lo rende inoltre particolarmente adatto a piattaforme e missioni in ambito di difesa, dove affidabilità e prestazioni sono fondamentali.

Molti produttori di aeromobili che operano nella new air mobility hanno già scelto l‘ENGINeUS motor: Ascendance, AURA AERO, Bye Aerospace, CAE, Diamond Aircraft, TCab Tech e VoltAero. Safran Electrical & Power sta collaborando con loro per adattare il motore alle specifiche esigenze dei loro aeromobili.

L’ENGINeUS motor offre notevoli system benefits, come la progettazione modulare e l’adattabilità, che consentono l’integrazione in diverse configurazioni di aeromobili e soddisfano i requisiti sia civili che militari”, prosegue Safran.

“Siamo estremamente orgogliosi di questo premio, che riconosce 10 anni di impegno e dedizione da parte dei nostri team e partner. Crediamo fermamente che l’elettrificazione sarà un fattore chiave per le future generazioni di aeromobili, sia commerciali che militari. Riducendo i costi, aumentando l’affidabilità e offrendo i vantaggi di un sistema modulare, il nostro ENGINeUS motor soddisfa i più elevati standard di performance e adattabilità su tutte le piattaforme. Questo riconoscimento rafforza il nostro impegno a promuovere la propulsione elettrica e a supportare le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti in tutto il mondo”, ha dichiarato Bruno Bellanger, CEO di Safran Electrical & Power.

“Guardando al futuro, Safran Electrical & Power si sta preparando per la produzione in serie della gamma ENGINeUS, con linee semiautomatiche in fase di sviluppo a Niort (Francia) e Pitstone (Regno Unito)”, conclude Safran.

(Ufficio Stampa Safran)