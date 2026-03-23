Wizz Air annunciata come Vettore Ufficiale per Routes Europe 2026

Wizz Air è stata annunciata come Vettore Ufficiale per Routes Europe 2026.

“Routes Europe unisce compagnie aeree, aeroporti e le destinazioni che servono per definire la futura connettività aerea in tutto il continente e oltre. L’edizione 2026 dell’evento si svolgerà a Rimini, Italia, dal 18 al 20 maggio.

Wizz Air è cresciuta fino a diventare una delle compagnie aeree in più rapida espansione al mondo, collegando persone, città ed economie attraverso una vasta rete che si estende in Europa e oltre. Costruita su un modello ultra-low-cost e una forte attenzione all’efficienza operativa e all’innovazione digitale, la compagnia aerea continua a rendere i viaggi aerei più accessibili a centinaia di milioni di passeggeri.

Wizz Air ha riaffermato il suo impegno per l’espansione in tutta la regione, riportando un aumento sostanziale del 9,4% nel numero di passeggeri nel 2025 e svelando una serie di nuove rotte per rafforzare ulteriormente la sua rete. L’Italia continua ad essere un caposaldo della strategia di crescita della compagnia aerea, con 19 milioni di passeggeri che hanno scelto Wizz Air nel paese lo scorso anno.

Oggi, Wizz Air opera più di 280 rotte che collegano i viaggiatori dall’Italia a oltre 90 destinazioni in Europa e oltre. Questo investimento sostenuto ha assicurato la posizione di Wizz Air come la seconda compagnia aerea più grande nel mercato italiano.

Attraverso la sua vasta rete, Wizz Air rafforza la connettività tra le regioni italiane e i mercati chiave europei e internazionali, sostenendo i flussi turistici, la mobilità regionale e lo sviluppo economico. Basandosi sulla sua espansione strategica, la compagnia aerea – che ha iniziato le operazioni da Rimini nel 2022 – ha ora annunciato nuovi servizi per Katowice, Sofia, Varsavia, Chisinau, Budapest e Tirana, ampliando ulteriormente le opzioni di viaggio diretto per i passeggeri in tutta la regione e sta implementando il suo programma italiano più ampio di sempre nel 2026.

Wizz Air gestisce una flotta giovane composta principalmente da aeromobili Airbus A321neo. Questi aeromobili sono più efficienti in termini di consumo di carburante rispetto ai modelli più vecchi, il che può ridurre il consumo di carburante e le emissioni per passeggero-chilometro. Di conseguenza, la compagnia aerea riporta tra le emissioni di CO2 per passeggero-chilometro più basse nell’aviazione europea. Insieme agli investimenti in tecnologia e nell’esperienza del cliente, questo supporta l’obiettivo di Wizz Air di mantenere operazioni affidabili e tariffe basse”, afferma Wizz Air.

“I dirigenti di Wizz Air prenderanno parte a diverse sessioni del programma della conferenza a Routes Europe, discutendo la strategia di crescita della compagnia aerea e le sue prospettive per l’aviazione europea. Affronteranno argomenti come le tendenze della domanda, la saturazione del mercato, la crescita sostenibile, l’espansione della rete e le collaborazioni della compagnia aerea con gli aeroporti e altri attori chiave del settore. Il programma della conferenza vedrà anche la partecipazione di dirigenti senior di compagnie aeree e leader del settore, tra cui il Direttore Generale di ACI Europe, Olivier Jankovec, il CEO di Flyvbird, Tomislav Lang, e il Vice Presidente Regionale di IATA, Rafael Schvartzman”, prosegue Wizz Air.

Steven Small, vicepresidente di Air Transport Events presso Informa, ha dichiarato: “Come sostenitore di lunga data degli eventi Routes, siamo lieti che Wizz Air sarà il Vettore Ufficiale per il prossimo Routes Europe. L’ampia rete di Wizz Air e il suo impegno nel rendere i viaggi aerei più accessibili si allineano con la missione degli eventi di plasmare le future reti di rotte aeree della regione”.

“Siamo entusiasti di essere il Vettore Ufficiale per Routes Europe 2026 mentre implementiamo il nostro programma italiano più ampio di sempre; un’opportunità fantastica per approfondire il nostro impegno nei confronti dell’Italia e della regione più ampia. Con una forte crescita in tutto il paese e l’espansione delle operazioni a Rimini, Wizz Air, la compagnia aerea affidabile d’Europa, sta rimodellando ciò che i viaggiatori possono aspettarsi dall’aviazione low-cost: più destinazioni, maggiore efficienza e tariffe costantemente basse. Routes Europe riunisce partner che condividono la nostra ambizione di rafforzare la connettività e sbloccare nuove opportunità per il turismo e lo sviluppo economico in Italia, Europa e oltre, e non vediamo l’ora di contribuire a questa importante conversazione”, ha affermato Ian Malin, Chief Commercial Officer di Wizz Air.

Routes Europe 2026 si svolgerà dal 18 al 20 maggio presso il Palacongressi di Rimini.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)