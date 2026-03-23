Aeroitalia rafforza l’offerta a Cagliari: nuove rotte e più frequenze per la Summer 2026

Aeroitalia annuncia un importante potenziamento della propria offerta sull’aeroporto di Cagliari in vista della stagione estiva 2026, con l’apertura di nuove rotte e la conferma dei collegamenti già consolidati. A partire da luglio, infatti, Aeroitalia inaugurerà tre nuove rotte da Cagliari, disponibili con due frequenze settimanali, esclusivamente nei mesi di luglio e agosto:

Cagliari – Alghero

Dal 3 luglio al 31 agosto 2026, la tratta sarà operata con ATR 72 da 68 posti. I voli partiranno da Cagliari verso Alghero alle 11:00 e ritorneranno da Alghero alle 13:00 nei giorni lunedì e venerdì.

Cagliari- Olbia

Sempre dal 3 luglio al 31 agosto 2026, il collegamento sarà operato con la stessa tipologia di velivolo e negli stessi giorni: partenza da Olbia alle 9:00 (arrivo a Cagliari 10:10), ritorno da Cagliari alle 15:00 (arrivo a Olbia alle 16:10).

Cagliari – Lamezia Terme

Dal 4 luglio al 29 agosto 2026, sarà attivo il volo due volte a settimana, ogni martedì e sabato. Partenza da Cagliari alle 10:30 (arrivo a Lamezia alle 11:45) e ritorno da Lamezia alle 12:30 (arrivo a Cagliari alle 13:45), operato con Boeing 737 da 189 posti.

I nuovi voli saranno in vendita a partire da oggi, 23 marzo 2026.

In vista della stagione estiva, Aeroitalia inaugurerà da Cagliari anche nuovi collegamenti, già dall’inizio della stagione Summer:

Cagliari – Bologna

Dal 30 marzo 2026, la tratta sarà operata lunedì e venerdì. Il lunedì i voli partiranno da Cagliari alle 14:20 e arriveranno alle 15:40 mentre il venerdì da Cagliari alle 13:45 con arrivo alle 15:05. Il ritorno da Bologna il lunedì è previsto alle 21:40 con arrivo alle 23:00 mentre il venerdì partenza da Bologna alle 21:30 con arrivo a Cagliari alle 22:50.

Cagliari – Firenze

Dal 30 marzo 2026, la tratta sarà operata lunedì e venerdì. La partenza è prevista alle 09:10 con arrivo 10:10), il ritorno da Firenze è previsto alle 11:00 con arrivo 12:00

Cagliari – Pisa

Dal 29 marzo 2026, la tratta sarà operata giovedì e domenica. I voli partiranno da Cagliari alle 15:00 con arrivo alle 16:10 mentre il ritorno da Pisa è previsto alle 21:50 con arrivo alle 23:00.

Inoltre, proseguirà nella summer 2026 la rotta Cagliari – Cuneo, dopo l’ottimo riscontro registrato nella stagione invernale. Infine, sarà nuovamente operativo il volo Cagliari – Catania, che riprende dopo la pausa stagionale.

L’offerta di Aeroitalia da e per lo scalo di Cagliari sarà quindi composta da 8 collegamenti nazionali ai quali si aggiungono i due collegamenti in continuità territoriale verso Linate e Fiumicino, per un totale di 10 destinazioni che verranno operate con sei aeromobili basati a Cagliari.

L’offerta per le nuove rotte nazionali e i nuovi collegamenti salirà a 106.832 posti, con un aumento del 950% rispetto alla stagione Summer 2025. Considerando l’intero network, compresi i voli verso Roma Fiumicino e Milano Linate, Aeroitalia offrirà un totale di 1.482.102 posti per la Summer 2026, pari a una crescita del 29%.

La Sardegna occupa un ruolo centrale nella strategia di Aeroitalia, non solo grazie al continuo investimento nelle rotte di continuità territoriale, ma anche attraverso il rafforzamento dei collegamenti intra-isolani come Cagliari – Olbia e Cagliari – Alghero. Questa scelta nasce dalla volontà di Aeroitalia di facilitare la mobilità sia dei residenti sia dei turisti, rendendo ancora più semplici e accessibili gli spostamenti.

Per Barbara Manca, Assessora dei Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna: “La presenza di Aeroitalia negli aeroporti sardi è un valore aggiunto per il presente e il futuro del trasporto aereo nell’Isola. In primis attraverso il forte impegno assunto dalla compagnia nella copertura del servizio di continuità territoriale, che per la Sardegna è di vitale importanza, in secondo luogo per la positiva attivazione di un variegato network di collegamenti, che arricchisce l’offerta di trasporto aereo da e per la Sardegna. Una rete che è anche frutto dello stimolo positivo generato dal servizio di continuità territoriale e dagli incentivi messi a disposizione dalla Regione e che contribuisce alla creazione di un’integrazione virtuosa tra le diverse rotte. Il nostro auspicio è che l’offerta di Aeroitalia a Cagliari, Olbia e Alghero possa crescere sempre di più negli anni a venire”.

Massimo Di Perna, Chief Commercial Officer di Aeroitalia, ha dichiarato: “Annunciare questo ampliamento dell’offerta da e per Cagliari è motivo di grande soddisfazione per Aeroitalia, con il fine di offrire sempre più opportunità di viaggio ai cittadini sardi. In tal senso, affrontiamo con entusiasmo la Summer 2026, certi che questa stagione sarà ancora più ricca di novità, servizi e collegamenti aggiuntivi. Il nostro obiettivo è chiaro: essere una compagnia vicina alle esigenze del territorio, proponendo soluzioni di mobilità che aiutino concretamente i cittadini nelle loro necessità quotidiane, sia per motivi di lavoro che di svago, senza mai dimenticare chi vuole raggiungere la Sardegna da tutta Italia. Crediamo fortemente nel potenziale di questa regione e intendiamo sostenere la crescita economica e turistica del territorio, rafforzando anche le rotte interne all’isola e quelle con i principali aeroporti italiani. L’investimento che stiamo facendo su Cagliari, e su tutta la Sardegna, è una testimonianza concreta della nostra volontà di crescita continua e della nostra attenzione a un servizio puntuale e di qualità. Per Aeroitalia la Sardegna non rappresenta soltanto una destinazione strategica, ma un impegno a lungo termine. Siamo determinati a diventare sempre più il punto di riferimento per la mobilità sarda, garantendo collegamenti sicuri, vantaggiosi e affidabili per tutti”.

David Crognaletti, Chief Commercial Officer SOGAER, ha affermato: “Siamo estremamente soddisfatti dell’evoluzione della collaborazione con Aeroitalia, che continua a investire sul nostro scalo ampliando il proprio network con un totale di 8 collegamenti diretti ai quali si aggiungono quelli già operati in continuità territoriale. Questo ulteriore sviluppo, supportato anche dal recente bando per le nuove rotte lanciato dall’Assessorato ai Trasporti, conferma la fiducia della compagnia nelle potenzialità della nostra destinazione. Siamo certi che la partnership potrà proseguire in questa direzione, contribuendo a rafforzare l’offerta di destinazioni raggiungibili da Cagliari sia in estate che in inverno”.

(Ufficio Stampa Aeroitalia – SOGAER – Photo Credits: Aeroitalia – SOGAER)