Delta e la Best Defense Foundation tornano in Normandia per il quinto anno consecutivo, mentre l’America festeggia il suo 250° anniversario

Delta informa: “Anche quest’anno, nel mese di giugno, Delta è orgogliosa di rinnovare il suo “Normandy Legacy Flight”, un programma che accompagna i veterani della Seconda guerra mondiale in Normandia per rendere omaggio all’anniversario dello sbarco del D-Day, onorando questi eroi leggendari e tramandando le loro storie alle generazioni future.

Il ritorno di quest’anno ha un significato ancora più profondo, non solo perché i loro ricordi viventi ci guidano verso il conto alla rovescia per il 250° anniversario degli Stati Uniti, ma anche perché un gruppo di studenti – provenienti dagli Stati Uniti e da tutto il mondo – viaggerà ancora una volta insieme ai veterani, contribuendo a portare avanti la loro eredità”.

“Delta e la Best Defense Foundation (BDF), in collaborazione con Michelin, si recheranno in Normandia con 25 veterani della Seconda Guerra Mondiale per il quinto anno consecutivo. I veterani saranno accompagnati da assistenti, molti dei quali sono dipendenti Delta e veterani essi stessi, nonché da circa 30 studenti, giovani aspiranti leader che fanno parte del programma NextGen della BDF e del programma Freedom Prize. Il volo partirà da Atlanta il 2 giugno e atterrerà a Deauville, in Normandia, il 3 giugno. Durante la permanenza in Francia, i veterani prenderanno parte a una settimana di cerimonie e commemorazioni speciali in onore della memoria, del sacrificio e del servizio delle forze alleate, promuovendo legami sia intergenerazionali che interculturali”, prosegue Delta.

“In Delta, siamo profondamente impegnati a promuovere il dialogo tra culture e comunità in tutto il mondo”, ha dichiarato Ed Bastian, CEO di Delta. “Collaborare con la Best Defense Foundation in questo viaggio commemorativo in Normandia è un grande onore per tutto il team Delta. Con l’avvicinarsi del 250° anniversario della fondazione degli Stati Uniti, stare al fianco dei nostri veterani della Seconda guerra mondiale e sostenerli assume un significato ancora più profondo. Questa missione incarna i valori di servizio e connettività di Delta e rende omaggio alla nostra storia e agli eroi i cui sacrifici hanno reso possibile la connessione globale”.

“Come negli anni precedenti, la Best Defense Foundation fornirà assistenza personalizzata a ciascun veterano della Seconda Guerra Mondiale durante tutto il viaggio. I dipendenti Delta, compresi i volontari del Veterans Business Resource Group, accompagneranno i veterani in qualità di assistenti qualificati, supportandoli individualmente per creare un’esperienza significativa, dignitosa e memorabile”, continua Delta.

“Tornare in Normandia non è mai una routine”, ha affermato Donnie Edwards, presidente e cofondatore della Best Defense Foundation. “Per i nostri veterani della Seconda guerra mondiale, è un ritorno a casa nel luogo in cui il loro coraggio ha cambiato il corso della storia, e un promemoria del fatto che non sono stati dimenticati. Siamo grati di affiancare Delta Air Lines nel riportare questi eroi in Francia, circondati dal cameratismo e dall’assistenza che meritano”.

“Il Normandy Legacy Flight è gestito da Virginie Durr in collaborazione con il Veterans BusinessResource Group di Delta. Virgini e è stata recentemente insignita della Legion d’Onore, la più alta onorificenza francese, per il suo lavoro volto a rafforzare i legami tra gli Stati Uniti e la Francia e per la sua instancabile dedizione alla conservazione dell’eredità dei veterani della Seconda Guerra Mondiale attraverso il programma”, conclude Delta.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines)