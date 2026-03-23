Air Europa diventa la prima compagnia aerea europea con la certificazione di sicurezza Seven Star PLUS

Air Europa è stata premiata dal portale specializzato AirlineRatings.com con la certificazione Seven Star PLUS.

“È la prima volta che una compagnia europea ottiene questo prestigioso riconoscimento, che identifica le aerolinee che sono in grado di offrire i più elevati standard di sicurezza in cabina. Il premio conferma la coerenza e l’efficacia delle misure adottate su tutti i voli per offrire ai passeggeri un servizio di qualità e un’affidabilità senza pari.

Per ottenere questa valutazione, AirlineRatings conduce un rigoroso audit di sicurezza che richiede alle compagnie di dimostrare di avere un livello di eccellenza costante in 70 aspetti analizzati in forma anonima durante sei voli consecutivi, sia di corto che di lungo raggio.

In questo modo vengono esaminate diverse pratiche operative, dalle dimostrazioni di sicurezza effettuate dall’equipaggio prima del decollo, al comportamento del personale di cabina, al controllo del rispetto delle normative da parte dei passeggeri, fino alla gestione delle turbolenze.

La certificazione Seven Star PLUS rappresenta il massimo livello di eccellenza operativa e procedurale e richiede alle compagnie aeree di garantire standard uniformi indipendentemente dal tipo di aeromobile e dalla durata del volo”, afferma Air Europa.

“Raggiungere la certificazione Seven Star PLUS è un traguardo che evidenzia la solida cultura della sicurezza di Air Europa e la straordinaria dedizione del nostro team. Questo riconoscimento rafforza il nostro impegno a offrire ai passeggeri un’esperienza di viaggio sempre più sicura e affidabile”, ha dichiarato José Salazar, Direttore Sicurezza e Compliance di Air Europa.

“Siamo lieti di riconoscere ad Air Europa la nostra certificazione Seven Star PLUS. Il suo storico senza incidenti è ulteriormente rafforzato da un audit di sicurezza a bordo di successo, offrendo ai passeggeri la tranquillità di sapere che la sicurezza è costantemente una priorità verificata”, ha affermato Sharon Petersen, CEO di AirlineRatings.com.

“Josh Wood, Responsabile Sicurezza e Qualità del Servizio di AirlineRatings.com e incaricato della valutazione, ha aggiunto che l’equipaggio di cabina di Air Europa ha dimostrato un livello eccezionale di professionalità nell’approccio alla sicurezza. Durante i sei voli analizzati, il personale ha garantito con continuità che tutte le procedure venissero eseguite nei tempi corretti e nel rispetto degli standard stabiliti. Questo riconoscimento arriva nello stesso anno in cui la compagnia celebra il suo 40° anniversario. Nel corso di quattro decenni, Air Europa ha mantenuto uno storico di sicurezza impeccabile, continuando a rafforzare procedure e risorse per rendere il volo un’esperienza priva di incidenti e rischi”, conclude Air Europa.

(Ufficio Stampa Air Europa – Photo Credits: Air Europa)