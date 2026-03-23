De Havilland Canada celebra la consegna del millesimo Twin Otter

De Havilland Canada celebra un momento storico con la consegna del suo millesimo DHC-6 Twin Otter. Questo aereo, insieme al 999° Twin Otter, entrerà a far parte della flotta di SATENA, Colombia state-owned regional airline, segnando sia un traguardo produttivo globale che un capitolo significativo in una partnership in continua crescita.

“Il raggiungimento dei 1.000 Twin Otter prodotti e consegnati è una potente testimonianza di un aereo che è diventato un’icona di robustezza, affidabilità, versatilità e design funzionale. Originariamente progettato per aprire le vie di comunicazione al Nord del Canada, il Twin Otter ha trascorso decenni collegando comunità remote, supportando lo sviluppo economico e operando in ambienti in cui pochi altri velivoli possono raggiungere tali livelli. Oggi, lo stesso spirito di connessione continua in Colombia, dove questo aereo, che rappresenta una pietra miliare, contribuirà a collegare comunità attraverso montagne, giungle, coste e regioni rurali”, afferma De Havilland Canada.

“La consegna del nostro millesimo Twin Otter è un traguardo di cui De Havilland Canada va fiera”, ha dichiarato Brian Chafe, CEO di De Havilland Canada. “Costruito per connettere le persone negli ambienti più difficili del mondo, il successo del Twin Otter riflette la competenza e la dedizione dei nostri team e la fiducia che i nostri clienti ripongono in questo velivolo da generazioni. Siamo lieti di vederlo continuare a servire le comunità di tutto il mondo”.

“Questo aereo rappresenta il quarto velivolo De Havilland Canada consegnato a SATENA, a conferma di una partnership basata su performance e obiettivi condivisi. Per SATENA, la cui missione è incentrata sul servizio alle regioni remote e svantaggiate della Colombia, il Twin Otter è più di un semplice aereo: è uno strumento essenziale per l’integrazione nazionale e per la creazione di opportunità”, prosegue De Havilland Canada.

“Siamo onorati di ricevere il millesimo Twin Otter”, ha dichiarato il Major General Óscar Zuluaga, President of SATENA. “Questo velivolo svolgerà un ruolo fondamentale nel rafforzare la connettività in tutta la Colombia. Accogliendo il nostro quarto aereo De Havilland Canada, celebriamo non solo una pietra miliare nella storia dell’aviazione, ma anche il nostro impegno costante al servizio delle comunità che ogni giorno fanno affidamento su di noi”.

“Per oltre sessant’anni il DHC-6 Twin Otter si è affermato come punto di riferimento per l’utility aviation, dalle operazioni artiche ai climi tropicali, dalle missioni umanitarie al servizio commerciale. Le sue eccezionali short takeoff and landing (STOL) performance, la sua robustezza e la sua adattabilità lo hanno reso uno degli aircraft programs più affidabili nella storia dell’aeronautica canadese”, conclude De Havilland Canada.

(Ufficio Stampa De Havilland Canada – Photo Credits: De Havilland Canada)