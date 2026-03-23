Etihad Airways inaugura il primo servizio per Charlotte con l’A350

Etihad Airways ha avviato le scheduled operations per la Carolina del Nord, con il volo inaugurale atterrato al Charlotte Douglas International Airport (CLT) il 20 marzo, operato dal moderno Airbus A350-1000 della compagnia.
“Il nuovo servizio collega la regione di Charlotte e le comunità di tutta la Carolina del Nord e del più ampio Sud-Est degli Stati Uniti alla rete globale di Etihad, supportando passenger and freight connectivity e offrendo accesso a destinazioni chiave in India e in Asia.
L’A350 è tra gli aeromobili a fusoliera larga più avanzati ed efficienti in termini di consumo di carburante attualmente in servizio commerciale, grazie ai motori e all’aerodinamica di ultima generazione”, afferma Etihad.
“I passeggeri della Business Class di Etihad godono di sedili completamente reclinabili, accesso diretto al corridoio, maggiore privacy e un’esperienza culinaria di alta qualità. Con 327 posti in Economy, i passeggeri beneficiano di ampio spazio per le gambe, intrattenimento personale a bordo con cuffie Bluetooth e complimentary Wi-Fi chat packages”, conclude Etihad.
(Ufficio Stampa Etihad Airways)