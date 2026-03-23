Gulfstream completa la 200° G600 delivery

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato la consegna del 200° esemplare del pluripremiato Gulfstream G600 a un cliente. Questo velivolo è stato allestito presso la Gulfstream facility di St. Louis e consegnato a un cliente nordamericano.

“Ad oggi, la G600 fleet ha accumulato oltre 197.000 ore di volo e completato più di 87.000 atterraggi. L’aereo ha stabilito 95 city-pair speed records tra città diverse, tra cui il recente superamento di un record che resisteva da oltre un decennio. Per questo risultato, raggiunto all’inizio di quest’anno su un volo da Aspen, Colorado, a London City Airport, Regno Unito, il G600 ha dimostrato performance eccezionali, completando il viaggio in 7 ore e 42 minuti a una velocità media di Mach 0,91″, afferma Gulfstream Aerospace.

“L’interesse per il G600 rimane incredibilmente forte in tutto il mondo, poiché i clienti continuano a essere impressionati dalle sue straordinarie capacità”, ha dichiarato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Il raggiungimento della 200esima consegna riflette il continuo slancio del programma, confermando al contempo la comprovata maturità e affidabilità del velivolo”.

“La consegna del 200° G600 segue altre recenti novità riguardanti l’aeromobile. A gennaio, Gulfstream ha annunciato che il G600 e il suo modello gemello, il Gulfstream G500, hanno ottenuto la certificazione per steep-approach landing dalla European Union Aviation Safety Agency (EASA), consentendo operazioni in un numero ancora maggiore di aeroporti in tutto il mondo, incluso London City Airport.

Noto per i suoi interni e sedili pluripremiati, il G600 può essere configurato con un massimo di quattro living areas e può ospitare fino a 19 passeggeri. Ha un’autonomia di 6.600 miglia nautiche/12.223 chilometri a Mach 0,85 o di 5.600 miglia nautiche/10.371 km a Mach 0,90 e una maximum operating speed di Mach 0,925″, conclude Gulfstream Aerospace.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace – Photo Credits: Gulfstream Aerospace)