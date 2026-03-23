Finnair rinnova la sua flotta di aerei narrow-body

Finnair procede con il rinnovo della sua flotta di aerei a fusoliera stretta (narrow-body), e ha siglato un accordo di acquisto con Embraer per un ordine di 18 aeromobili E195-E2, con ulteriori 16 opzioni e 12 diritti di acquisto (leggi anche qui). Finnair ha inoltre firmato accordi con Pratt & Whitney per l’acquisto di motori di ricambio e servizi di manutenzione per i motori PW1900G GFT che alimentano gli Embraer E2.

In aggiunta, Finnair prevede di acquisire fino a 12 Airbus A320/321ceo provenienti dal mercato dell’usato.

“Questa combinazione di aeromobili nuovi e usati supporta in modo ottimale i nostri obiettivi di crescita e redditività, permettendoci di implementare la nostra strategia,” annuncia Turkka Kuusisto, CEO di Finnair. “Grazie a questo investimento, siamo ben posizionati per offrire ai nostri clienti un network in crescita e sempre più attrattivo, oltre a un’eccellente affidabilità e customer experience. L’introduzione dei nuovi velivoli E195-E2 nella nostra flotta riduce inoltre le emissioni di CO2, contribuendo al raggiungimento dei nostri obiettivi climatici,” dichiara Kuusisto.

“L’Embraer E195-E2 si adatta perfettamente alle nostre esigenze, permettendoci di rafforzare la nostra linea regionale, così da migliorare la connettività da e verso la Finlandia, e supporta in modo efficiente la nostra rete a lungo raggio”, annuncia Kuusisto.

La consegna dei velivoli Embraer E195-E2 da 134 posti, è programmata a partire dal terzo trimestre del 2027: tre degli ordini saranno consegnati nel 2027, sei nel 2028 e altri sei nel 2029. Gli E195-E2 saranno operati da Norra, partner di Finnair che gestisce il traffico regionale per le compagnia con aeromobili Embraer e ATR.

“Embraer è onorata di supportare questo nuovo emozionante capitolo di Finnair”, ha annunciato Arjan Meijer, Presidente e CEO, Embraer Commercial Aviation. “La combinazione unica di efficienza, comfort e affidabilità dell’E195-E2 offre un valore concreto: minore consumo di carburante, minori emissioni di CO2 e una convenienza economica superiore. Non vediamo l’ora di supportare Finnair nella modernizzazione della sua flotta a corto raggio, per meglio adeguarla alla domanda, ridurre le emissioni e favorirne la crescita”.

“Selezionato per la sua efficienza, affidabilità e comfort per i passeggeri, l’E195-E2 garantisce una fuel efficiency per posto superiore al 30% rispetto alla generazione precedente di velivoli E190, oltre a una significativa riduzione dell’impatto acustico esterno. L’E195-E2 offre inoltre una customer experience di nuova generazione, con la cabina più silenziosa nel segmento a corridoio singolo, sedili moderni e confortevoli, prese USB in ogni posto e connettività Internet ad alta velocità.

Finnair prevede di acquisire fino a dodici A320/A321ceo dal mercato dell’usato degli aeromobili, per sostituire, nei prossimi anni, i più vecchi A319 e A320 della propria flotta”, afferma Finnair.

“Un mix di velivoli narrow-body di diverse dimensioni ci permette di sfruttare le opportunità di crescita nei nostri mercati in modo flessibile ed efficiente,” afferma Kuusisto.

“Il numero esatto degli aerei A320/A321ceo previsti e le relative tempistiche di consegna saranno specificati con il procedere delle preparazioni.

L’attuale flotta di Finnair comprende 79 aeromobili Airbus, Embraer e ATR.

Seabury Aviation Partners ha operato in qualità di consulente strategico e commerciale di Finnair in relazione alla transazione”, conclude Finnair.

(Ufficio Stampa Finnair – Photo Credits: Finnair)