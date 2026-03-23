Finnair seleziona l’Embraer E195-E2, ordinando fino a 46 aerei

Embraer e Finnair hanno firmato un accordo per un massimo di 46 aeromobili E195-E2, comprendente 18 ordini fermi, 16 opzioni e 12 diritti di acquisto. L’E195-E2 sostituirà i vecchi aerei di Finnair, supportando la strategia della compagnia aerea per una crescita redditizia.

“Scelto per la sua efficienza, affidabilità e appeal superiori per i passeggeri, l’E195-E2 è il single aisle jet più silenzioso oggi disponibile e fino al 35% più efficiente nei consumi rispetto alla generazione precedente di E190 operati per Finnair. Con la cabina più silenziosa nel single aisle segment e una configurazione confortevole senza posti centrali, l’E195-E2 rafforza gli obiettivi climatici di Finnair migliorando al contempo il comfort per i clienti”, afferma Embraer.

“Questo è uno dei più grandi investimenti nella storia di 102 anni di Finnair e un passo fondamentale nella nostra strategia. L’Embraer E2 ci consentirà di rafforzare la nostra rete europea e sfruttare le opportunità di crescita del mercato, migliorando al tempo stesso la nostra competitività attraverso l’affidabilità, la versatilità e l’elevato grado di comfort per il cliente. È importante sottolineare che questo investimento riduce anche la nostra impronta di CO2, portando avanti i nostri obiettivi climatici”, afferma Turkka Kuusisto, CEO di Finnair.

“Embraer è onorata di supportare l’entusiasmante prossimo capitolo di Finnair”, ha affermato Arjan Meijer, Presidente e CEO di Embraer Commercial Aviation. “La combinazione unica di efficienza, comfort e affidabilità dell’E195-E2 offre un valore significativo: minori consumi di carburante, minori emissioni di CO2 e costi superiori. Non vediamo l’ora di aiutare Finnair a modernizzare la sua flotta a corto raggio per soddisfare meglio la domanda, ridurre le emissioni e sbloccare la crescita”.

“Le consegne dell’aereo, configurato con 134 posti, dovrebbero iniziare nella seconda metà del 2027. L’ordine verrà aggiunto al portafoglio ordini di Embraer del primo trimestre 2026″, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)