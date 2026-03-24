Singapore Airlines intridurrà voli giornalieri per il Western Sydney International Airport

Singapore Airlines (SIA) dal 23 novembre 2026 inizierà a collegare con voli diretti e giornalieri Singapore e il nuovo Western Sydney International (Nancy-Bird Walton) Airport (WSI) previa approvazione delle autorità competenti. La compagnia aerea utilizzerà il suo Airbus A350-900 medium haul, dotato di 303 posti distribuiti in due classi di viaggio: 40 in Business Class e 263 in Economy Class.

Il volo inaugurale (SQ201) partirà da Singapore alle ore 11:30 (ora locale), il 23 novembre 2026 e arriverà alle ore 22:20 (ora locale). Il volo di ritorno (SQ202) è previsto in partenza dal Western Sydney International Airport lo stesso giorno alle ore 23:55 (ora locale) e in arrivo a Singapore alle ore 05:05 (ora locale) del 24 novembre 2026.

Insieme ai quattro voli giornalieri di SIA per il Sydney Kingsford Smith International Airport, la compagnia aerea opererà cinque voli giornalieri per Sydney, centro finanziario dell’Australia e principale porta d’accesso al Paese. Con l’aggiunta di Western Sydney International, in Australia SIA servirà in totale otto destinazioni. Scoot, la compagnia aerea low-cost di Singapore Airlines, opera verso tre destinazioni in Australia.

L’ampia rete del Gruppo SIA in Australia riflette il suo fermo impegno nei confronti di questo mercato chiave.

Mr Dai Haoyu, Senior Vice President Marketing Planning, Singapore Airlines, ha dichiarato: “I voli di Singapore Airlines verso il nuovo scalo australiano di Western Sydney offriranno una scelta più ampia e rafforzeranno i collegamenti verso questa popolare destinazione per i nostri passeggeri. La capacità di partenze in tarda serata da Western Sydney consentirà, inoltre, un’esperienza di viaggio confortevole e molteplici coincidenze tramite l’aeroporto Changi di Singapore verso oltre 130 destinazioni in tutto il mondo servite dal Gruppo SIA”.

Mr Simon Hickey, WSI, Chief Executive Officer, ha dichiarato: “Il Western Sydney International Airport è entusiasta di collaborare con Singapore Airlines, per offrire alla popolazione della Greater Sydney il suo servizio 5 stelle certificato da Skytrax. La nostra operatività 24 ore su 24, unita all’ampia rete di collegamenti globali di Singapore Airlines, aprirà la nostra città al mondo in modi nuovi ed entusiasmanti. Da Sydney a Singapore e oltre, siamo lieti di contribuire a inaugurare questa nuova era dell’aviazione, che offrirà ai viaggiatori australiani una scelta più ampia e maggiore flessibilità su quando, dove e come scegliere di volare”.

Western Sydney fa parte della Greater Sydney Region, che conta oltre tre milioni di abitanti e rappresenta la terza economia più grande dell’Australia. È la porta d’accesso alle bellezze naturali delle Blue Mountains e del Western New South Wales, alla diversità culturale e culinaria tipica della regione, nonché a una ricca varietà di esperienze emozionanti nel cuore dell’eredità olimpica di Sydney.

I biglietti per i voli Singapore Airlines verso il Western Sydney International Airport saranno progressivamente messi in vendita tramite i canali di distribuzione della compagnia aerea a partire dal 25 marzo 2026.

(Ufficio Stampa Singapore Airlines)