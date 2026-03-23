News Brevi – 23.03.2026

ACCADEMIA AERONAUTICA: SOTTOTENENTI GArn E CSArs ASSUMONO L’IMPEGNO DI SERVIZIO – Il 12 ed il 19 marzo, si sono svolte le cerimonie del solenne giuramento individuale rispettivamente di due Ufficiali appartenenti al 24° Corso SPE Genio Aeronautico Ruolo Normale (GArn) e 12 Ufficiali appartenenti al 13° Corso SPE Corpo Sanitario Aeronautico Ruolo Speciale (CSArs). L’evento, carico di significato e tradizione, ha sancito l’ingresso dei giovani ufficiali nei ranghi dell’Aeronautica Militare. I Sottotenenti appartenenti al Corpo Sanitario Aeronautico e al Corpo del Genio Aeronautico, hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana in forma individuale, dinanzi alla Bandiera dell’Istituto e alla presenza del Comandante dell’Accademia Aeronautica, Generale di Divisione Aerea Davide Cipelletti. Al solenne momento in cui i neo-Sottotenenti hanno pronunciato la formula del giuramento, impegnandosi a servire la Repubblica con disciplina, onore e dedizione, hanno assistito anche i familiari. Il giuramento costituisce una tappa essenziale nel percorso professionale dei giovani Ufficiali che, da questo momento, assumono pienamente il ruolo e le responsabilità dei rispettivi Corpi, confermando l’impegno a servire la Repubblica e l’Aeronautica Militare. Nel suo intervento, il Generale Cipelletti ha sottolineato il valore del traguardo raggiunto e il significato del giuramento quale momento di piena assunzione di responsabilità al servizio delle Istituzioni. “Nei vostri volti si leggono l’emozione e l’orgoglio di chi porta a compimento un percorso formativo intenso e impegnativo, culminato oggi nel traguardo del giuramento e nell’ingresso, a pieno titolo, tra gli Ufficiali dell’Aeronautica Militare. È un momento di soddisfazione non solo per voi, ma anche per l’Accademia Aeronautica e per tutto il suo personale, che ogni giorno lavora con dedizione per accompagnare la crescita umana, professionale e militare dei nostri giovani Ufficiali. A voi, neo-Sottotenenti, il meritato riconoscimento per il risultato conseguito e l’augurio di servire sempre con senso del dovere, responsabilità e orgoglio”. L’Accademia Aeronautica dipende dal Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea. È un Istituto militare di studi superiori a carattere universitario che ha il compito di selezionare e formare i giovani che aspirano a diventare Ufficiali dell’Aeronautica Militare. Oltre ai Corsi Regolari presso l’Istituto vengono inoltre svolti i Corsi per gli Allievi Ufficiali (Piloti e Navigatori di Complemento e Ferma Prefissata), corsi per Sottotenenti a nomina diretta (sia del Ruolo Normale che del Ruolo Speciale) infine, nel Piano degli Studi dell’Accademia, sono previsti Corsi a connotazione specialistica aeronautica, a favore di personale straniero e di altre Forze Armate (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ITA AIRWAYS: SITUAZIONE VOLI IN MEDIO ORIENTE – ITA Airways informa: “Alla luce dell’attuale situazione in Medio Oriente, ITA Airways ha esteso la sospensione dei voli da e per Tel Aviv fino al 9 aprile (incluso il volo AZ809 del 10 aprile) e la sospensione dei voli da e per Dubai fino al 28 marzo. La Compagnia ha inoltre sospeso i voli da e per Riyadh fino al 31 marzo. I passeggeri possono richiedere la riprotezione su un volo alternativo o il rimborso del biglietto. Si prega di controllare lo stato del volo nella sezione sul nostro sito web prima di recarsi in aeroporto. Ci scusiamo per il disagio causato ai nostri passeggeri. La Compagnia monitora e valuta costantemente la situazione della sicurezza in Medio Oriente ed è in stretto contatto con le autorità. La sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi è sempre la massima priorità per ITA Airways e per il Gruppo Lufthansa”.

PAPA LEONE XIV RICEVE UNA DELEGAZIONE DI ITA AIRWAYS IN UDIENZA PUBBLICA – ITA Airways informa: “Stamattina il Santo Padre Leone XIV ha ricevuto in udienza pubblica nel Palazzo Apostolico Vaticano una delegazione di circa 200 persone di ITA Airways guidata dal Presidente Sandro Pappalardo e comprendente alcuni rappresentanti di Lufthansa Group. Il Santo Padre ha espresso ai suoi ospiti l’apprezzamento e la gratitudine suoi e della Santa Sede per il “prezioso servizio” dei viaggi apostolici offerto nel corso degli anni prima da Alitalia e poi da ITA Airways, aggiungendo di confidare che “nello spirito di questa consolidata e cordiale collaborazione, l’accoglienza prestata al Santo Padre, al suo Seguito e ai giornalisti che volano con lui continui a riflettere quella particolare attenzione e benevolenza che i tempi in cui viviamo rendono sempre più necessaria”. Papa Leone XIV ha evidenziato come i voli papali siano “uno dei simboli più eloquenti della missione dei Successori di Pietro nell’epoca contemporanea”, in quanto durante i viaggi apostolici il Papa si mostra a tutti come “messaggero di pace”: “Le sue rotte sono ciò che sempre dovrebbero essere, cioè ponti di dialogo, di incontro, di fraternità. Gli aerei dovrebbero essere sempre vettori di pace, mai di guerra! Nessuno dovrebbe aver paura che dal cielo arrivino minacce di morte e di distruzione”. In un mondo ancora tormentato dai bombardamenti aerei che “avrebbero dovuto essere banditi per sempre”, lo sviluppo tecnologico, “in sé positivo, è messo al servizio della guerra. Questo non è progresso, è regresso!”. Nell’attuale scenario, il Santo Padre ha ricordato quanto diventi “ancora più importante tracciare nei cieli rotte di pace”, per poi ringraziare i presenti, augurando ogni bene per il cammino di ITA Airways e di Lufthansa Group, e invocando per gli ospiti e per i loro familiari la benedizione del Signore. ITA Airways ha portato in dono a Papa Leone XIV uno speciale modellino del proprio Airbus A350-900. L’udienza è terminata con il solenne momento del baciamano. La Compagnia ringrazia profondamente il Santo Padre per il prezioso e indimenticabile tempo concesso alle proprie persone. ITA Airways accompagnerà Papa Leone XIV in occasione del suo primo Viaggio Apostolico in Africa, dal 13 al 23 aprile: un privilegio e un ulteriore motivo per far brillare ancora di più i valori di eccellenza, affidabilità e servizio nei cieli del mondo. “Essere ricevuti dal Santo Padre Leone XIV riempie di immensa soddisfazione e gratitudine tutte le persone di ITA Airways”, ha detto il Presidente di ITA Airways, Sandro Pappalardo. “Conserveremo nei cuori e nelle menti le parole che Sua Santità Leone XIV ha riservato alla nostra Compagnia”. “L’udienza con il Santo Padre rappresenta per noi un momento di grande responsabilità e orgoglio, che rafforza il nostro impegno a coniugare crescita economica e valori umani”, ha affermato Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways. “Ogni volo che accompagna il Santo Padre è per ITA Airways un viaggio che unisce popoli e culture. L’udienza di oggi rafforza il significato profondo di questa missione”.

SAS REINTRODUCE I VOLI GIORNALIERI TRA RONNEBY E STOCCOLMA – SAS informa: “SAS reintroduce i voli giornalieri tra Ronneby e Stoccolma, dal lunedì al venerdì, durante l’alta stagione estiva. La reintroduzione dei voli offre sia ai viaggiatori d’affari che a quelli privati l’opportunità di spostarsi agevolmente tra Ronneby e Stoccolma, e verso altre destinazioni in tutto il mondo grazie alla rete globale di SAS. I voli vengono pianificati in base alla domanda e alle condizioni specifiche di ciascun periodo”. “Per noi, il collegamento tra Ronneby e Stoccolma è fondamentale, soprattutto per la comunità imprenditoriale di Blekinge. In accordo con la regione e sulla base delle valutazioni effettuate prima dell’estate, abbiamo deciso di reintrodurre i voli giornalieri. Questo facilita gli spostamenti sia verso Stoccolma che verso altre destinazioni. Puntiamo a garantire la stabilità operativa e l’elevata puntualità”, afferma Martin Kotte, Head of Nordic Markets – Business Travel, SAS. “L’investimento contribuisce inoltre a rafforzare il network domestico di SAS e a migliorare i collegamenti tra le regioni scandinave. La decisione si basa su una nuova valutazione delle condizioni in vista dell’estate, condotta in dialogo con la regione, e sulla capacità di SAS di garantire la disponibilità di voli per il periodo”, conclude SAS.

AIR CANADA: AGGIORNAMENTI SULL’INCIDENTE DELL’AIR CANADA EXPRESS FLIGHT AC8646 A NEW YORK LAGUARDIA – Air Canada informa: “Un Mitsubishi CRJ-900 di Jazz Aviation è stato coinvolto in un incidente durante l’atterraggio a New York LaGuardia il 22 marzo 2026. Il volo AC8646, operato dalla compagnia aerea Jazz Aviation LP (Jazz), partiva da Montréal. L’aereo trasportava circa 72 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio, sebbene questo dato sia soggetto a conferma. L’incidente è avvenuto intorno alle 23:30. La Port Authority of New York and New Jersey ha confermato che il comandante e il primo ufficiale sono deceduti nell’incidente. Siamo profondamente addolorati per la perdita di due dipendenti Jazz e porgiamo le nostre più sentite condoglianze all’intera comunità Jazz e alle loro famiglie. Air Canada e Jazz continueranno a fornire aggiornamenti regolari non appena saranno disponibili nuove informazioni. Air Canada e Jazz Aviation stanno collaborando con il Transportation Safety Board of Canada e il National Transportation Safety Board degli Stati Uniti per le indagini sulle cause dell’incidente”.

FAA: AGGIORNAMENTO SULL’INCIDENTE A LAGUARDIA AIRPORT – La FAA informa: “Il volo Air Canada Express 8646 ha urtato un Aircraft Rescue and Firefighting vehicle dopo l’atterraggio sulla Runway 4 a LaGuardia Airport, New York. L’incidente è avvenuto intorno alle 23:45 ora locale di domenica 22 marzo. Il CRJ-900 proveniva da Montreal. La FAA e l’NTSB avvieranno un’indagine. L’NTSB è responsabile dell’indagine e fornirà tutti gli aggiornamenti”.

DELTA: OPZIONI DI VIAGGIO FLESSIBILI A NEW YORK LA GUARDIA – Delta informa: “L’aeroporto LaGuardia di New York rimane chiuso, ma sono disponibili opzioni di viaggio flessibili per i clienti interessati. Le operazioni presso l’aeroporto LaGuardia di New York rimangono sospese a seguito di una collisione tra un aereo CRJ di Air Canada Express, operato da Jazz Aviation, e un Port Authority firetruck. Delta ha apportato le necessarie modifiche agli orari e ulteriori modifiche sono possibili qualora la chiusura dovesse prolungarsi. Il team Delta sta collaborando con l’Autorità aeroportuale e Air Canada per supportare le attività di soccorso in corso. Sono disponibili opzioni flessibili per i clienti i cui viaggi prevedono l’arrivo, la partenza o lo scalo negli aeroporti dell’area di New York (LGA, JFK, EWR e HPN) per modificare i propri voli. Delta riprenoterà automaticamente i clienti interessati sull’itinerario migliore successivo e i clienti potranno apportare ulteriori modifiche tramite l’app Delta e il sito delta.com Si invitano i clienti a utilizzare l’app Delta o il sito delta.com per le informazioni più aggiornate sul proprio volo e per apportare eventuali modifiche alla prenotazione. L’intera famiglia Delta Air Lines è vicina con il cuore e con il pensiero a tutte le persone colpite”.

PLAZA PREMIUM FIRST ROMA CELEBRA IL NATIONAL COCKTAIL DAY CON UN’ESPERIENZA DI MIXOLOGY ISPIRATA AL MONDO DELL’AVIAZIONE – Plaza Premium Group informa: “Non più solo un luogo di transito, ma una vera destinazione gastronomica d’avanguardia. In occasione del National Cocktail Day (24 marzo), Plaza Premium First Lounge presso l’Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino accende i riflettori sull’Aero Bar, cuore pulsante della mixology d’autore dello scalo. Per celebrare questa ricorrenza, il Gruppo svela la ricetta della sua creazione più iconica, il Nebula Plaza Cocktail, punta di diamante di un progetto che trasforma la sosta in aeroporto in un’esperienza sensoriale grazie all’eccellenza locale. Si tratta di una filosofia che si concretizza in una serie di Signature Cocktail esclusivi, concepiti appositamente per il mercato italiano e disponibili unicamente nella lounge di Roma. Non semplici drink, ma interpretazioni delle culture che li hanno ispirati, realizzati secondo il principio “Proudly Local”. Accanto al Nebula Plaza – elegante espressione della Capitale che unisce rye whisky, Barolo Chinato, Cynar e Aperol – la drink list propone accostamenti audaci che trascendono la classica attesa pre-volo. Tra le creazioni spiccano il Balos, un creativo mix mediterraneo di gin locale, Mastika, salsa Tzatziki e aceto di lampone, e l’Amatriciana Old Fashioned, provocatorio omaggio alla cucina laziale con bourbon whisky infuso con guancia di maiale, sciroppo di datterino e bitter di sedano. La selezione è completata dal 11186, un ponte tra Oriente e Occidente che combina grappa e Summer Sake con limone di Sorrento e matcha, offrendo ai viaggiatori un’esperienza sensoriale inedita”. “Con Plaza Premium First abbiamo voluto scardinare il concetto di attesa aeroportuale, trasformandolo in un momento di autentico piacere e scoperta,” dichiara Analia Marinoff, Vice President Southern Europe di Plaza Premium Group. “La risposta dei viaggiatori, a pochi mesi dall’apertura a Fiumicino, è stata straordinaria: una conferma che la nostra visione – che parte da Roma per definire nuovi standard globali – è vincente. Non offriamo solo un servizio, ma un percorso che unisce il DNA internazionale del Gruppo alla creatività italiana, assicurando che ogni passeggero inizi il proprio viaggio con un ricordo gourmet memorabile”.

LEONARDO COMPLETA L’ACQUISIZIONE DI GEM ELETTRONICA – Leonardo informa: “Leonardo annuncia l’acquisizione dell’intero capitale di GEM Elettronica, salendo dal 65% al 100%. L’operazione consente a Leonardo di rafforzare e completare l’offerta di radar e sistemi per applicazioni Navali e Costiere grazie alla piena integrazione del portafoglio prodotti”.

AIRBUS RAFFORZA LA SICUREZZA INFORMATICA CON L’ACQUISIZIONE DELLA BRITANNICA ULTRA CYBER LTD – Airbus informa: “Airbus ha stipulato un accordo definitivo con il gruppo Cobham Ultra, società controllata di Advent, per l’acquisizione di Ultra Cyber Ltd. Questa mossa strategica rafforza la posizione di Airbus come partner sovrano e di fiducia per il Regno Unito e come fornitore chiave per i suoi alleati, rafforzando al contempo la sua presenza nel panorama europeo della cybersecurity. L’acquisizione consente ad Airbus di rafforzare il proprio portafoglio cyber end-to-end, integrando le capacità sovrane già presenti nel Regno Unito attraverso la sua divisione cyber con sede a Newport, nel Galles. Con l’integrazione degli oltre 200 dipendenti di Ultra Cyber Ltd, basati principalmente nel centro di eccellenza cyber all’avanguardia di Maidenhead, Airbus rafforza il proprio impegno nel Regno Unito come uno dei principali Paesi di riferimento del gruppo e il proprio ruolo attivo nel mantenimento della sicurezza digitale del Regno Unito. Questa acquisizione entrerà a far parte delle crescenti attività Cyber all’interno della business unit ‘Connected Intelligence’ di Airbus Defence and Space e creerà un campione sovrano britannico della cybersicurezza su larga scala. Questo investimento rappresenta un elemento chiave della strategia di Airbus per affermarsi come leader europeo nel settore cyber multi-sovrano e come pilastro essenziale di uno scudo digitale europeo. Questo approccio contribuisce a garantire che i Paesi di tutto il continente possano fare affidamento sull’accesso a tecnologie di eccellenza, affidabili e approvate dai governi dei Paesi di origine del gruppo. Questa operazione segue la riuscita acquisizione di infodas nel 2024, che ha rafforzato la leadership di Airbus nella cybersecurity in Germania e nell’UE per soluzioni cross-domain. Oggi Airbus gestisce un’attività cyber realmente paneuropea con dipendenti nel Regno Unito, in Francia, in Germania, in Spagna e in Finlandia. L’acquisizione include anche una capacità specializzata nei datalink aeronautici che integra il portafoglio di aeromobili militari di Airbus. Questa aggiunta contribuisce a rafforzare la capacità di Airbus di proteggere dati sensibili senza soluzione di continuità sia negli ambienti terrestri che in quelli aeronautici”. “Questa acquisizione testimonia il nostro impegno a lungo termine nei confronti del Regno Unito come mercato domestico strategico”, ha dichiarato Mike Schoellhorn, CEO di Airbus Defence and Space. “Unendo le nostre competenze alle capacità uniche di Ultra Cyber, operiamo come partner affidabile e di lungo periodo per il Ministero della Difesa del Regno Unito. Stiamo costruendo un’infrastruttura resiliente e sovrana, necessaria per contribuire a mantenere il Regno Unito e i suoi alleati all’avanguardia nel dominio cyber”. Shonnel Malani, Managing Partner di Advent e Presidente del Consiglio di amministrazione di Ultra Electronics, ha dichiarato: “In un periodo caratterizzato da forti tensioni e incertezze geopolitiche, siamo orgogliosi che gli investimenti realizzati in Ultra Cyber, sotto la proprietà di Advent, abbiano sostenuto gli sforzi per contribuire a proteggere il Paese e i suoi alleati dalla guerra elettronica e abbiano contribuito a rafforzare le capacità sovrane del Regno Unito”. Juliette Wilcox CMG, Presidente di Ultra I&C UK Cyber, ha aggiunto: “Questo accordo segna un nuovo entusiasmante capitolo per Ultra Cyber e rappresenta un importante passo avanti per le capacità cyber sovrane del Regno Unito. Insieme, uniremo competenze complementari per contribuire ad accelerare l’innovazione, potenziare la ricera e sviluppo ed estendere la fornitura di soluzioni cyber avanzate sia nel Regno Unito che a livello internazionale”. Il completamento dell’operazione è soggetto alle consuete approvazioni normative ed è previsto nella seconda metà del 2026.

EASYJET APRE UNA NUOVA BASE A NEWCASTLE – easyJet informa: “easyJet ha inaugurato la sua undicesima base nel Regno Unito presso Newcastle Airport, creando 1.200 posti di lavoro, di cui 140 diretti per piloti e personale di bordo. Questo risultato conferma la continua crescita della compagnia aerea nel Regno Unito, che apre la sua terza base in altrettanti anni, dopo quelle di Birmingham International (2024) e London Southend (2025), grazie alla forte domanda di voli e pacchetti vacanza in tutto il Regno Unito. La compagnia opera ora fino a 86 voli settimanali da Newcastle verso 22 destinazioni turistiche, con un incremento dell’85% rispetto all’estate scorsa. L’apertura della base ha permesso alla compagnia di più che raddoppiare il numero di destinazioni servite da Newcastle Airport, offrendo una maggiore scelta ai clienti. Tra le nuove rotte, operative da oggi, figurano quelle per Antalya, Corfù, Dalaman, Enfidha, Faro, Lisbona, Malta, Nizza, Praga, Reus, Rodi, Roma, Sharm El Sheikh e Tenerife. La compagnia aerea ha continuato a espandersi nelle regioni del Regno Unito, con otto nuovi aeromobili della famiglia Airbus A320 che si sono aggiunti alla sua flotta basata nel Regno Unito a Birmingham, Bristol, Manchester, Liverpool, Glasgow e Newcastle. Questa crescita sta rafforzando la connettività vitale del Regno Unito sia per i turisti che per gli oltre cinque milioni di clienti che viaggiano per lavoro, sostenendo al contempo migliaia di posti di lavoro”. Kenton Jarvis, CEO di easyJet, ha dichiarato: “Sono incredibilmente orgoglioso di inaugurare oggi la nostra nuova base a Newcastle, un traguardo significativo che sottolinea la nostra continua crescita e i nostri investimenti nelle regioni del Regno Unito. Rafforzando i collegamenti da Newcastle, offriamo una maggiore scelta e tariffe convenienti, rendendo al contempo più facile per le persone viaggiare verso un’ampia gamma di destinazioni dal loro aeroporto locale. Grazie alla nostra flotta in espansione, alla rete di voli a corto raggio senza pari e all’esclusiva offerta di easyJet holidays, continuiamo a cogliere le opportunità che vediamo nel Regno Unito e a rafforzare la nostra posizione di maggiore compagnia aerea britannica, garantendo che viaggiare rimanga facile”. Nick Jones, Newcastle Airport CEO, afferma: “L’apertura della nuova base di easyJet è una notizia fantastica per l’aeroporto di Newcastle e per l’intera regione del Nord Est. Con voli ora operativi verso 22 destinazioni, la base offre una scelta ancora più ampia ai passeggeri, con oltre 800.000 posti disponibili quest’estate, e rafforza ulteriormente il programma di voli più vasto di sempre dell’aeroporto”. “Per celebrare l’apertura della nuova base a Newcastle, easyJet e easyJet holidays hanno collaborato con Newcastle Greggs per portare le Sausage Roll in volo, lanciando salse in edizione limitata”, conclude easyJet.

AIRBUS HELICOPTERS: PROGETTARE ELICOTTERI AFFIDABILI IN UN CONTESTO DIFFICILE – William Sampson, Airbus Helicopters Vice President Head of Market Operations, afferma: “Il mondo del 2026 è un contesto difficile per tutti, dai decisori politici ai cittadini che lo abitano. E’ nostro compito, in Airbus Helicopters, collaborare sia con le autorità che cercano di gestire questa situazione, sia con gli operatori che proteggono i cittadini e salvano vite umane”. “I nostri operatori lavorano per prevenire i problemi”, spiega Sampson. “Qualora si presentasse una situazione inevitabile, l’obiettivo è quello di proteggere i cittadini. Infine, quando si verifica un disastro – e stiamo assistendo a un numero crescente di disastri naturali – la prima risposta è spesso da parte degli elicotteri, che salvano persone, trasportano rifornimenti essenziali e danno inizio alla ricostruzione e al ripristino”. “Sampson afferma che questo è un fattore determinante per il crescente successo sul mercato della gamma di dual-use range of helicopters and uncrewed aerial systems (UAS). Con la progressiva sfumatura dei confini tra impiego civile e militare, è necessario disporre di velivoli in grado di svolgere entrambi gli ambiti. I principi della filosofia progettuale di Airbus hanno garantito che i suoi elicotteri dispongano della tecnologia necessaria per essere pronti ad affrontare l’evoluzione delle missioni. Inoltre, Sampson sostiene che la gamma a duplice uso non rappresenta una soluzione universale adatta a una serie di operazioni, ma piuttosto una soluzione che può essere adattata o combinata non solo per portare a termine il lavoro, ma per garantire il miglior risultato possibile”, afferma Airbus. “Anche l’avionica trae vantaggio dal miglioramento continuo e Sampson ritiene che questa standardizzazione porti alla sicurezza e alla superiorità della missione, il carico di lavoro è ridotto, quindi i piloti possono concentrarsi sulla missione, non sul volo”, prosegue Airbus. Per il settore degli elicotteri, l’anno inizia tradizionalmente con un focus su Verticon. Verticon visita anno dopo anno le più grandi città degli Stati Uniti, il più grande mercato di elicotteri del mondo. Sampson afferma che le Americhe stesse sono il banco di prova definitivo per gli elicotteri. “Dalle condizioni artiche estreme in Canada, all’America Latina con le sfide poste dalle diverse missioni di sicurezza pubblica e disastri su terreni così vari”, continua Sampson. “Sampson conclude insistendo sul fatto che l’attenzione deve concentrarsi su ciò che Airbus può fare meglio per i suoi operatori, sia che si tratti di sviluppare prodotti o di migliorare la disponibilità degli aeromobili”, conclude Airbus.

LOCKHEED MARTIN COMPLETA ESERCITAZIONE CON L’AEGIS SYSTEM EQUIPPED VESSEL SYSTEM – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin ha completato con successo il primo live target tracking exercise utilizzando il radar SPY-7. In particolare, il radar SPY-7 utilizzato per condurre questo test verrà consegnato al Giappone per essere installato sulla prima Aegis System Equipped Vessel (ASEV). Durante questa esercitazione, il sistema ASEV ha dimostrato la capacità di ricercare, rilevare, identificare, tracciare e discriminare bersagli reali, concludendo con ingaggi virtuali. Questa esercitazione di successo evidenzia la maturità dell’integrated SPY-7 Aegis System sulla ASEV”.

EASA: UPDATE DELLE EASY ACCESS RULES FOR LARGE ROTORCRAFT (CS-29) – L’EASA informa: “L’European Union Aviation Safety Agency ha pubblicato l’Amendment 12 delle Easy Access Rules for Large Rotorcraft (CS-29). Questa revisione del marzo 2026 incorpora la ED Decision 2024/009/R, relativa ai CS e agli AMC per quanto riguarda la riduzione degli incidenti causati da guasti di critical rotor and rotor drive components attraverso vibration health monitoring systems migliorati”.

UNITED: “SIAMO PRONTI, ABBIAMO UN PIANO E CONTINUEREMO A METTERLO IN PRATICA” – L’United CEO, Scott Kirby, in una lettera ai dipendeti afferma: “La prossima settimana terremo un evento all’aeroporto di Los Angeles (LAX) per i giornalisti, durante il quale annunceremo la prossima fase del nostro investimento decennale in aeromobili e prodotti, volto a costruire la compagnia aerea numero 1 al mondo per fedeltà al marchio. Sarò presente e non vedo l’ora di mostrarvi a cosa stiamo lavorando, quindi tenetevi pronti per un messaggio diretto. Nel frattempo, molti di voi mi hanno posto domande sull’impennata dei prezzi del carburante e su cosa questo significhi per United nel breve e lungo termine. Mi avete sentito ripetere più volte che, dopo il COVID, sapevamo che gli eventi di stress nel settore erano inevitabili. E sebbene non potessimo prevedere cosa sarebbe successo, il mio obiettivo principale negli ultimi cinque anni è stato quello di posizionare United in modo da evitare nuovamente licenziamenti di massa. Anzi, ho sempre desiderato che United fosse in grado di sfruttare un contesto di mercato difficile per consolidare ulteriormente la nostra leadership come migliore compagnia aerea al mondo, proprio come abbiamo fatto durante il COVID. Per farlo, dobbiamo fare tre cose: aumentare la nostra liquidità, guadagnare i margini di profitto più alti del settore, rafforzare il nostro bilancio. Grazie a tutte le misure sopra elencate, possiamo gestire le nostre esigenze a breve termine, rimanendo al contempo concentrati sul nostro piano a lungo termine per crescere e costruire la compagnia aerea più fedele al mondo. La realtà è che i prezzi del jet fuel sono più che raddoppiati nelle ultime tre settimane. Se i prezzi rimanessero a questo livello, significherebbe un aumento di 11 miliardi di dollari all’anno solo per il carburante. Per dare un’idea, nel miglior anno di sempre di United, abbiamo guadagnato meno di 5 miliardi di dollari. La buona notizia è che, almeno per ora, la domanda rimane la più forte che abbiamo mai visto. Le 10 settimane con il maggior fatturato nella nostra storia sono state le ultime 10. Tuttavia, potrebbe essere difficile continuare a trasferire gran parte dell’aumento del prezzo del carburante sui passeggeri se il prezzo del petrolio dovesse rimanere elevato per un periodo prolungato. Stiamo adottando misure sia a breve che a lungo termine. Siamo pronti, abbiamo un piano e continueremo a metterlo in pratica. United si è preparata per questo e vi chiedo di rimanere concentrati al 100% su ciò che avete fatto finora per prendervi cura gli uni degli altri e dei nostri clienti”.