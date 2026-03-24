News Brevi – 24.03.2026

ITA AIRWAYS: AGGIORNAMENTO SUI VOLI IN MEDIO ORIENTE – ITA Airways informa: “Alla luce della situazione di instabilità in Medio Oriente, ITA Airways ha esteso fino al 30 aprile la sospensione dei voli da e per Dubai e Tel Aviv (incluso il volo AZ809 del 1° maggio). La Compagnia ha inoltre sospeso i voli da e per Riyadh fino al 31 marzo. I passeggeri possono richiedere la riprotezione su un volo alternativo o il rimborso del biglietto. Si prega di controllare lo stato del volo nella sezione sul nostro sito web prima di recarsi in aeroporto. Ci scusiamo per il disagio causato ai nostri passeggeri. La Compagnia monitora e valuta costantemente la situazione della sicurezza in Medio Oriente ed è in stretto contatto con le autorità. La sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi è sempre la massima priorità per ITA Airways e per il Gruppo Lufthansa”.

LUFTHANSA GROUP: SITUAZIONE VOLI IN MEDIO ORIENTE – Lufthansa Group informa: “A causa della situazione instabile in Medio Oriente, tutte le compagnie aeree di Lufthansa Group sospenderanno i voli verso la regione fino al 30 aprile. Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, ITA Airways, Edelweiss e Lufthansa Cargo sospenderanno inoltre tutti i voli da e per: Dubai fino al 31 maggio; Tel Aviv fino al 31 maggio (eccezione: Lufthansa Cargo sospenderà i voli per Tel Aviv fino al 30 aprile); Abu Dhabi fino al 24 ottobre; Amman fino al 24 ottobre; Beirut fino al 24 ottobre; Dammam fino al 24 ottobre; Riyadh fino al 24 ottobre; Erbil fino al 24 ottobre; Muscat fino al 24 ottobre; Teheran fino al 24 ottobre. Inoltre, Eurowings prevede di sospendere i voli per: Tel Aviv, Beirut ed Erbil fino al 30 aprile; Dubai, Abu Dhabi e Amman fino al 24 ottobre. A causa della dinamica della situazione, potrebbero verificarsi modifiche per le singole compagnie aeree, che verranno comunicate tempestivamente. I passeggeri interessati possono riprenotare gratuitamente il proprio volo per una data successiva o, in alternativa, ricevere un rimborso completo del prezzo del biglietto. Ulteriori informazioni su riprenotazioni e rimborsi sono disponibili sui siti web di tutte le compagnie aeree di Lufthansa Group. Lufthansa Group monitora e valuta costantemente la situazione della sicurezza in Medio Oriente ed è in stretto contatto con le autorità. La sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi è sempre la massima priorità per Lufthansa Group”.

SWISS ESTENDE LA SOSPENSIONE DEI VOLI PER DUBAI E TEL AVIV – SWISS informa: “A causa della persistente e instabile situazione in Medio Oriente, SWISS sospenderà i voli da e per Dubai e Tel Aviv fino al 31 maggio compreso. I passeggeri interessati possono riprenotare gratuitamente il proprio viaggio per una data successiva o, in alternativa, ricevere un rimborso completo del prezzo del biglietto. Il nostro servizio clienti è a disposizione 24 ore su 24 per rispondere alle domande dei clienti interessati. SWISS continua a monitorare attentamente la situazione e a valutare costantemente gli sviluppi insieme alle autorità competenti in Svizzera e sul posto, nonché in coordinamento con Lufthansa Group”.

AIR FRANCE: SITUAZIONE DI SICUREZZA IN MEDIO ORIENTE – Air France informa: “Air France sta monitorando in tempo reale l’evolversi della situazione nella regione. A causa del contesto di sicurezza nelle destinazioni e della chiusura di alcuni spazi aerei, la compagnia è costretta a estendere la sospensione dei seguenti voli: da e per Dubai e Riyadh fino al 31 marzo 2026 compreso (ovvero fino al 1° aprile 2026 per i voli in partenza da Dubai); da e per Tel Aviv e Beirut fino al 4 aprile 2026 compreso. Ci scusiamo per la situazione e per il disagio che sta causando ai nostri clienti. Tutti i team della compagnia sono mobilitati per assisterli in questa situazione eccezionale. I clienti interessati da queste cancellazioni di volo saranno avvisati individualmente. Sono state predisposte misure commerciali che consentono ai clienti di posticipare o cancellare il proprio viaggio gratuitamente, indipendentemente dal fatto che il volo venga cancellato o meno. La ripresa delle nostre operazioni rimarrà subordinata alla valutazione della situazione locale, che è in continua evoluzione”.

SAAB E COHERE SIGLANO UN MEMORANDUN OF UNDERSTANDING SU ADVANCED AI COLLABORATION – Saab informa: “Saab ha annunciato la firma di un protocollo d’intesa (MOU) con Cohere, azienda canadese specializzata in Ai, per la collaborazione su tecnologie avanzate in questo campo. Il protocollo d’intesa definisce un quadro di riferimento per la collaborazione sulle artificial intelligence technologies a supporto del GlobalEye. L’accordo è direttamente collegato all’opportunità offerta da GlobalEye in Canada, ma sarà utile anche agli operatori internazionali, attuali e futuri, del programma. Le tecnologie e le competenze sviluppate attraverso la partnership contribuiranno inoltre all’offerta globale di prodotti Saab e rafforzeranno la competitività internazionale. La collaborazione esplorerà aree quali data-driven mission support, maintenance tools and information processing, con un’integrazione in ambienti aerospaziali complessi e sicuri. Sono stati individuati i primi progetti pilota per valutare le potenziali modalità di cooperazione, in linea con le attuali esigenze del programma”. “Il Canada offre partner industriali e tecnologici di prim’ordine”, ha dichiarato Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab. “Collaborare con aziende canadesi come Cohere sulle tecnologie emergenti rafforza la nostra supply chain globale e accresce la competitività internazionale di Saab”. “La frontier artificial intelligence deve essere progettata per essere scalabile, affidabile, sicura e, soprattutto, per avere un impatto concreto”, ha affermato Ivan Zhang, co-fondatore di Cohere. “Grazie alla solida esperienza ingegneristica di Saab e ai nostri advanced enterprise-grade models, esploreremo come spingere al limite le potenzialità dell’AI nel settore aerospaziale, consentendo ai team di elaborare dati complessi più velocemente, accelerare i ritmi operativi, far emergere informazioni chiave con chiarezza e supportare i processi decisionali critici nei momenti più importanti”. “Con questo protocollo d’intesa, Saab e Cohere manifestano la loro comune ambizione di unire l’esperienza nel settore aerospaziale e la ricerca all’avanguardia sull’AI a supporto di una cooperazione industriale di alto valore in Canada”, conclude Saab.

IL PRIMO F-35A TEDESCO AVANZA AL FINAL ASSEMBLY – Lockheed Martin informa: “Recentemente, il primo F-35A Lightning II destinato alla Luftwaffe, la German Air Force, ha compiuto un ulteriore passo avanti nel suo percorso lungo la linea di produzione dello stabilimento Lockheed Martin di Fort Worth, Texas. L’airframe è entrato nella fase di final assembly, con i suoi quattro componenti principali (wing and forward, center and aft fuselage) appena assemblati. Questi pezzi sono stati uniti tramite un electronic mate and alignment system utilizzando dispositivi avanzati a guida laser. Nella fase di assemblaggio finale verrà installato il motore, verranno aggiunte le superfici di controllo e i sistemi finali. Questo importante traguardo giunge dopo la visita del Segretario di Stato tedesco Nils Hilmer al sito di Fort Worth lo scorso novembre, in occasione del forward fuselage bulkhead signing. Questo velivolo è uno dei primi otto F-35 tedeschi attualmente in fase di costruzione presso la Fort Worth facility. Il major assembly degli F-35 tedeschi è iniziato presso il sito di Marietta, Georgia, nel dicembre 2024. Dopo l’assemblaggio, il velivolo riceverà la verniciatura e le finiture finali, incluso il rivestimento stealth, preparandosi così al primo volo e alla cerimonia di presentazione ufficiale prevista entro la fine dell’anno. La Germania ha un totale di 35 F-35A nel suo programma. I primi otto F-35 tedeschi saranno consegnati alla Ebbing Air National Guard Base in Fort Smith, Arkansas, per il pilot training. La tecnologia di quinta generazione dell’F-35, che include la tecnologia stealth, sensori avanzati e la fusione di informazioni, fornisce alla Germania capacità senza pari. Garantirà la sicurezza nazionale per i decenni a venire, assicurando al contempo l’interoperabilità con i principali alleati all’interno di una flotta europea di F-35 solida e in crescita”.

LOCKHEED MARTIN E WZL-1 COLLABORANO PER IL SUPPORTO ALLA FLOTTA DI ELICOTTERI APACHE DELLE POLISH ARMED FORCES – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin ha stretto una partnership con Wojskowe Zaklady Lotnicze Nr 1 S.A. (WZL-1), una delle principali aziende aerospaziali europee, per supportare la Polish Armed Forces AH-64E Apache attack helicopter fleet. Il Ministero della Difesa polacco ha firmato un contratto per l’acquisizione di 96 AH-64E Apache Guardian attack helicopters nel 2024. A seguito dell’aggiudicazione di un contratto per i Generation 4 Target Acquisition Designation Sight/Pilot Night Vision Sensor (Gen 4 TADS/PNVS) systems, la partnership tra Lockheed Martin e WZL-1 istituisce una Special Repair Activity for Apache sensors. WZL-1 si occuperà della manutenzione e riparazione dei Gen 4 TADS/PNVS and LONGBOW® Fire Control Radar systems presso una nuova struttura a Lódz”. “Lockheed Martin è onorata di consolidare la sua partnership di lunga data con la Polonia, fornendo advanced sensor and sustainment capabilities che rafforzano la sicurezza nazionale”, ha dichiarato Stacy Kubicek, vice president and general manager, Lockheed Martin Sensors and Global Sustainment. “Lavorando fianco a fianco con l’industria della difesa polacca, sosteniamo sia la base industriale polacca sia il rafforzamento dell’ecosistema della difesa statunitense”. “La conclusione dei nostri accordi di compensazione industriale, che consentiranno l’implementazione e l’esecuzione della transazione per l’acquisizione da parte della Polonia di 96 AH-64E combat helicopters, permetterà la creazione di un Industrial Service Center for Apache Helicopters in Polonia, con sede presso l’entità specializzata WZL-1 S.A. a Lódz e Deblin. Queste capacità garantiranno il mantenimento di un elevato livello di disponibilità operativa degli elicotteri Apache nelle Polish Armed Forces, il che si tradurrà in sicurezza per il nostro Stato”, ha sottolineato Jacek A. Goszczynski, PhD. Eng., CEO of Wojskowe Zaklady Lotnicze Nr 1 S.A. (WZL-1).

SIKORSKY COMPLETA L’INTEGRAZIONE DELLA MATRIX AUTONOMY SUITE SULL’UH-60MX BLACK HAWK® HELICOPTER – Lockheed Martin informa: “Sikorsky, società di Lockheed Martin, ha annunciato il completamento con successo dei test di volo e la consegna dell’U.S. Army experimental UH-60MX Black Hawk® helicopter completamente integrato con la MATRIX™ autonomy suite. La consegna dell’UH-60MX, di proprietà e gestito dall’Army, rappresenta una pietra miliare nel percorso verso un open-architecture, mission-supported autonomy and optionally piloted flight”. “L’Army ora dispone di un nuovo strumento che promuove la sua visione, delineata nella Army Transformation Initiative, per maturare e qualificare la pilot-supported autonomy”, afferma Rich Benton, vice president and general manager, Sikorsky. “Questa capacità migliorerà l’efficacia delle missioni e getterà le basi per i networked systems del futuro”. “L’MX aircraft è una replica del Sikorsky UH-60A fly-by-wire Optionally Piloted Black Hawk helicopter, testato da Sikorsky e da Army aviators per centinaia di ore di volo. Il Sikorsky MATRIX autonomy kit è stato installato su tutti e tre gli Army Black Hawk models: 60A, 60L e 60M. La consegna all’U.S. Army rappresenta il primo full authority fly-by-wire and optionally piloted UH-60 nella U.S. Army fleet. L’Army e Sikorsky hanno collaborato per installare fly-by-wire flight controls sull’MX aircraft e per integrare il MATRIX autonomy system nel 2025. L’Army Combat Capabilities Development Command (DEVCOM) utilizzerà l’MX aircraft per testare e valutare le autonomy capabilities, a conferma dell’impegno dell’Army per dotarsi di piattaforme in grado di passare senza soluzione di continuità tra manned, optionally piloted and fully autonomous modes. Il MATRIX autonomy system costituisce il core del DARPA ALIAS (Aircrew Labor In-cockpit Automation System) program”.

DELTA: RIAPRE LAGUARDIA AIRPORT DOPO L’INCIDENTE CHE HA COINVOLTO UN CRJ DI AIR CANADA EXPRESS – Delta informa: “Le operazioni sono riprese al New York LaGuardia Airport dopo una collisione tra un Air Canada Express CRJ aircraft, operato da Jazz Aviation, e un Port Authority firetruck. L’aeroporto è passato a single-runway operations e la FAA ha implementato un ground delay program per controllare il traffico in sicurezza. Sono previsti ulteriori aggiustamenti degli orari, poiché i team lavorano per garantire la sicurezza delle operazioni e gestire i ritardi. Rimangono disponibili opzioni flessibili per i passeggeri che volano attraverso gli aeroporti dell’area di New York (LGA, JFK, EWR e HPN) per modificare i propri voli. Delta riprenoterà automaticamente i clienti interessati sull’itinerario migliore successivo, e i clienti potranno apportare ulteriori modifiche tramite l’app Delta e il sito delta.com. L’intera famiglia di Delta Air Lines è vicina con il cuore e con il pensiero a tutte le persone coinvolte”.

EASYJET LANCIA LA “BIG SEAT RELEASE” NEL REGNO UNITO – easyJet informa: “easyJet ha lanciato oggi in UK la sua “Big Seat Release”, con oltre 12 milioni di posti in vendita tra il 1° febbraio e il 21 marzo 2027, incluso il February half term. Ciò significa che sono ora disponibili oltre 7 milioni di posti sui voli da e per il Regno Unito. Con oltre 140 destinazioni tra cui scegliere in Europa e Nord Africa, con partenza da 22 aeroporti del Regno Unito, i clienti hanno una scelta impareggiabile, sia che desiderino prenotare un city break, una fuga invernale al sole, sciare o approfittare di una pausa durante le vacanze scolastiche. Dalle vivaci città ricche di cultura alle spiagge incontaminate e alle rinomate destinazioni per l’avventura, ce n’è per tutti i gusti. Per chi desidera pianificare in anticipo e sfuggire ai climi più freddi del Regno Unito, o esplorare le città più amate d’Europa, easyJet Holidays offre migliaia di pacchetti vacanza in più per l’inverno 2027 verso mete invernali popolari come le Isole Canarie, l’Egitto, il Marocco, la Spagna e la Tunisia, oltre a popolari città come Parigi, Reykjavik, Praga e Amsterdam”. Kevin Doyle, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha dichiarato: “Mettere in vendita milioni di posti e pacchetti vacanza in più per il prossimo inverno significa che i nostri clienti in tutto il Regno Unito possono prenotare in anticipo e usufruire di prezzi vantaggiosi per le destinazioni turistiche più popolari d’Europa, tra cui mete amatissime come Amsterdam, Parigi, Alicante, Tenerife e Malaga”.

AIR FRANCE: “OPEN FACTORY DAY” PER SCOPRIRE LE AIRCRAFT MAINTENANCE PROFESSIONS – Air France informa: “Venerdì 20 marzo, le Air France aircraft maintenance platforms a Paris-Charles de Gaulle e Paris-Orly hanno accolto i visitatori per una giornata dedicata alla scoperta del settore, nell’ambito dell’iniziativa nazionale di promozione industriale lanciata da Arts & Métiers Alumni. Questo “Open Factory Day” event si proponeva di presentare l’ampia gamma di professioni all’interno della Air France aircraft maintenance division, nonché le opportunità di carriera disponibili nei team della compagnia aerea, un’occasione unica per ispirare nuovi talenti a entrare in un settore in rapida crescita. Quasi 50 partecipanti, tra studenti, universitari e persone in cerca di lavoro, hanno avuto l’opportunità di immergersi nel cuore delle operazioni di Air France. Le visite guidate, condotte dagli airline maintenance experts, hanno permesso di approfondire la conoscenza delle competenze tecniche dei team e di ottenere preziose informazioni sulle attività aziendali, evidenziando la diversità delle professioni, delle competenze tecniche e degli impianti industriali all’avanguardia. La giornata è stata inoltre caratterizzata dalla visita di Félix Meysen, Deputy Prefect of the Val d’Oise department for economic affairs, che ha elogiato l’iniziativa durante i suoi colloqui con il personale della Roissy aerostructure facility. Una sessione di domande e risposte, organizzata dagli Human Resources teams dell’Air France Industrial General Management e dai suoi partner AFMAÉ (Association for Training in Aviation Trades), ha fornito ai partecipanti una panoramica dettagliata dell’ampia gamma di professioni e percorsi di carriera disponibili. La sessione ha posto l’accento sulle diverse opportunità formative, nonché sui percorsi per chi cerca lavoro e per chi desidera cambiare settore. L'”Open Factory Day” di Air France ha raggiunto diversi obiettivi: guidare i futuri professionisti verso carriere nella manutenzione aeronautica, ispirare nuove professioni e rafforzare l’impegno sociale della compagnia aerea, il tutto evidenziando le esigenze di assunzione della compagnia e le promettenti prospettive di carriera in tutta l’organizzazione. La Air France aircraft maintenance division è in forte espansione e prevede di assumere oltre 450 nuovi membri del team quest’anno. Sono disponibili posizioni per apprendistati e contratti a tempo indeterminato, principalmente per aircraft mechanics, technicians and engineers. Per saperne di più sulle opportunità di carriera e per le candidature, visitare la pagina https://corporate.airfrance.com/en/maintenance-repair-and-overhaul“.

AIR FRANCE E LA SUA FONDAZIONE SUPPORTANO L’INCLUSIONE CON CAFE’ JOYEUX IN NEW YORK – Air France: “Café Joyeux è una solidarity-based café-restaurant chain che forma e impiega persone con disabilità mentali o cognitive. Il 21 marzo, in occasione del World Down Syndrome Day, Air France ha portato questa iniziativa stimolante al New York-JFK Airport. Questo temporary café, gestito da baristi in formazione, ha offerto ai passeggeri un momento accogliente e conviviale, sottolineando l’inclusione di questi giovani nell’ambito della partnership con Air France Foundation. Allestito di fronte agli Air France check-in kiosks, il pop-up ha accolto i clienti con caffè e pasticcini. I passeggeri hanno potuto scoprire l’iniziativa promossa da Café Joyeux, interagire con questi giovani talentuosi e sensibilizzarsi sull’inclusione professionale delle persone con disabilità. L’evento ha offerto ai viaggiatori un’esperienza stimolante e ai giovani baristi un’opportunità unica. Da oltre 30 anni, Air France Foundation si impegna a sostenere l’inclusione sociale e professionale dei giovani in situazioni di vulnerabilità. Supporta iniziative che promuovono l’autonomia, l’accesso al lavoro e le pari opportunità per tutti. In quest’ottica, la Fondazione finanzia la formazione di giovani baristi presso il Café Joyeux di New York, aiutandoli a sviluppare competenze e a trovare opportunità di lavoro a lungo termine, sensibilizzando al contempo l’opinione pubblica sul valore della diversità. L’iniziativa, guidata da dipendenti interamente dediti al volontariato e al tutoraggio, ha offerto ai passeggeri un caloroso benvenuto e ha contribuito a dare risalto a questa iniziativa inclusiva. Questo impegno riflette la collaborazione tra i dipendenti di Air France, ovunque si trovino, e le organizzazioni partner della Fondazione, per sostenere percorsi di carriera significativi, promuovere l’indipendenza e contribuire a progetti di solidarietà”.

AMERICAN AIRLINES CELEBRA I SUOI 100 ANNI CON CENTENNIAL-THEMED AMENITY KITS – American informa: “In occasione del suo centenario, American Airlines presenta una collezione di limited-edition onboard products, pensati per celebrare un secolo di innovazione e migliorare l’esperienza di viaggio dei clienti di oggi. I nuovi centennial amenity kits, i pigiami premium e le pantofole chiuse dal design rinnovato saranno disponibili nelle cabine premium a partire dai primi di aprile. I centennial amenity kits sono un elemento centrale delle celebrazioni per il centenario di American Airlines e una tangibile espressione di come la compagnia aerea stia migliorando l’esperienza di bordo sotto ogni aspetto. Insieme ai pigiami in edizione limitata e alle proposte di ristorazione a bordo, i kit portano la storia di American Airlines – e la sua visione per il futuro – direttamente ai passeggeri. Ciascuno dei tre kit – Astrojet™, Silverbird™ e Forward – si ricollega a un capitolo distinto della storia di American Airlines, offrendo al contempo un’esperienza di viaggio premium, innovativa e attuale per il viaggiatore di oggi. All’interno, i prodotti con il marchio del centenario rafforzano la celebrazione di questo traguardo e rendono l’esperienza davvero memorabile. Questi elementi di design si integrano con le immagini del centenario presenti nelle lounge aeroportuali, a bordo e nei contenuti digitali, creando una narrazione unitaria che celebra la storia di American Airlines e guarda al futuro”. “Nel celebrare un secolo di connessioni tra i nostri clienti e il mondo, volevamo che questo traguardo fosse un’esperienza personale fin dal momento in cui qualcuno si accomoda al proprio posto”, ha dichiarato Heather Garboden, Chief Customer Officer, American Airlines. “Ogni dettaglio di questi kit e pigiami celebrativi del centenario rende omaggio alle epoche che ci hanno plasmato: dall’audace ottimismo di Astrojet™ al raffinato glamour di Silverbird™ e allo slancio che guida il nostro prossimo secolo. Sono il nostro modo di ringraziare i clienti che rendono possibile ogni viaggio. Che si tratti di una vacanza a lungo attesa, di un traguardo importante o di un viaggio d’affari significativo, speriamo che questi dettagli offrano comfort e riflettano l’onore che proviamo nell’accoglierli a bordo”. “American Airlines introdurrà ad aprile anche un pigiama in edizione limitata per il centenario, che riprende la stessa narrazione delle tre epoche. Questi prodotti, si aggiungono a una crescente gamma di iniziative per il centenario già introdotte nel corso dell’anno, tra cui livree speciali per gli aeromobili ispirate alle epoche iconiche della storia di American Airlines, un menu celebrativo a bordo con piatti raffinati, elementi di servizio rinnovati nelle cabine premium e il branding del centenario su canali digitali, lounge e contenuti di bordo”, conclude American.

DELTA RAFFORZA LA SUA POSIZIONE A LAX – Delta informa: “Delta rafforza la sua posizione di leader tra le compagnie aeree di Los Angeles (LAX) con un programma invernale che offre più voli, più posti e più opzioni per i passeggeri diretti in Florida. Con queste aggiunte, Delta offrirà 12 partenze giornaliere e 2.328 posti nei giorni di punta per la Florida: il suo programma LAX-Florida più ampio di sempre e un significativo miglioramento per uno dei corridoi turistici più richiesti dell’aeroporto. I clienti potranno usufruire di un’offerta ampliata di voli da LAX verso importanti mercati della Florida, tra cui: nuovo servizio non-stop per Palm Beach International Airport (PBI) a partire dal 20 novembre 2026; servizio potenziato per Tampa International Airport (TPA) con tre voli giornalieri tutto l’anno, a partire dal 9 novembre 2026; aumento a cinque voli giornalieri per Orlando International Airport (MCO), a partire dal 20 novembre 2026. Tutti i voli saranno operati con il modernio Airbus A321neo, che offre l’esperienza di bordo più recente di Delta, con Wi-Fi veloce e gratuito per i membri SkyMiles”. “Los Angeles è uno dei nostri hub globali più importanti e queste novità offrono ai nostri clienti maggiore scelta e flessibilità in tutta la rete”, ha dichiarato Amy Martin, Delta Vice President of Network Planning. “Con l’ampliamento dei servizi in Florida e le nuove rotte per Hong Kong e Chicago in arrivo quest’estate, continuiamo a costruire un network a LAX che soddisfi le esigenze dei nostri clienti e rifletta la crescita di Delta nella regione”. “Delta rafforza ulteriormente il suo network a LAX quest’estate con un volo giornaliero non-stop per Hong Kong (HKG) a partire dal 6 giugno 2026 e tre voli giornalieri per Chicago O’Hare (ORD) a partire dal 7 giugno 2026, ampliando così l’offerta in due mercati internazionali e nazionali molto richiesti. Queste rotte consolidano la presenza globale di Delta a LAX, che si è ulteriormente rafforzata lo scorso anno con i collegamenti per Melbourne (MEL) e Shanghai (PVG)”, conclude Delta.

L’INNOVAZIONE VA OLTRE I CIELI: ARRIVA LA PRIMA SOLUZIONE DI IDENTITÀ DIGITALE REALMENTE INTEROPERABILE PER IL SETTORE MARITTIMO – SITA informa: “Per decenni, l’industria marittima si è basata su documenti cartacei e controlli manuali per verificare l’identità e le certificazioni degli equipaggi. Questo processo rallenta le operazioni, aumenta costi e rischi per un settore che sposta milioni di lavoratori marittimi attraverso le frontiere ogni anno. Ora, come parte della più ampia strategia SmartSea, SITA e IDsure hanno lanciato un progetto pilota di identità digitale abilitata al Digital Travel nel settore marittimo con Columbia Shipmanagement, portando in mare la verifica dell’identità di livello aeronautico. Il progetto pilota, attualmente operativo con Columbia Shipmanagement, si concentra sulla digitalizzazione dei certificati professionali degli equipaggi. Le credenziali verificate sono conservate in un Seafarer Handbook digitale, sostituendo documenti cartacei e verifiche manuali. Attività che prima richiedevano ore adesso possono essere completate in pochi minuti, alleviando la pressione su equipaggi e operatori. L’interesse sta crescendo oltre il pilota. La Bahamas Maritime Authority ha avviato una collaborazione con IDsure per introdurre libretti di registrazione e certificati di competenza digitali per i marittimi, dimostrando un crescente interesse da parte degli Stati di bandiera a sostituire i sistemi cartacei con alternative digitali sicure”.

IBERIA GROUP: VOLI EXTRA TRA MADRID E SIVIGLIA PER LA FINALE DELLA COPA DEL REY – Iberia informa: “In occasione della finale di Copa del Rey, che si terrà a Siviglia il 18 aprile, Iberia Group potenzierà i propri voli per agevolare gli spostamenti dei tifosi. Le compagnie aeree del gruppo hanno programmato un aumento del 35% del servizio regolare tra Madrid e Siviglia in quelle date, con l’obiettivo di soddisfare l’elevata domanda prevista. Iberia e Iberia Express offriranno un totale di 760 posti aggiuntivi, che si aggiungeranno al loro programma regolare grazie a quattro voli extra appositamente predisposti per l’occasione. Per la tratta di andata, saranno aggiunti due voli supplementari: il primo il 17 aprile, con partenza alle 16:50, e il secondo il giorno della partita, il 18 aprile, alle 6:35. Dopo la finale, i tifosi avranno a disposizione altri due voli speciali il 19 aprile, con partenza alle 4:05 e alle 8:15, per agevolare il rientro a Madrid nelle prime ore del mattino. Con questo potenziamento, Iberia Group ribadisce il proprio impegno a supportare i tifosi nei grandi eventi sportivi e a offrire loro le migliori opzioni di viaggio”.

LOCKHEED MARTIN COMPLETA IL RPIMO TEST DEL GRIZZLY LAUNCHER – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin ha completato il primo integrated HELLFIRE missile live-fire and vertical-launch test dal nuovo containerized GRIZZLY launcher. Costruito in soli sei mesi a partire da architetture collaudate, GRIZZLY offre una capacità di trasporto economica, a rapida mobilità e a bassa osservabilità”.

AMERICAN E I SUOI PARTNER SOSTENGONO LA CF FOUNDATION – American informa: “American Airlines e i suoi partner si sono uniti ancora una volta per sostenere la Cystic Fibrosis (CF) Foundation in occasione della 41ª edizione del Celebrity Ski Event a Beaver Creek, in Colorado. L’evento ha riunito i membri del team American, i partner e i sostenitori per un fine settimana di raccolta fondi e impegno sociale sulle piste da sci, a supporto della ricerca di una cura per la fibrosi cistica. Nel corso degli anni, American ha raccolto oltre 50 milioni di dollari per contribuire a finanziare la ricerca all’avanguardia e l’assistenza alle persone affette da fibrosi cistica, lasciando un segno indelebile nella lotta contro la malattia”. “Per decenni, i membri del nostro team, i partner e i sostenitori si sono riuniti in questo evento per generare un impatto significativo”, ha dichiarato Caroline Clayton, Chief Marketing Officer, American. “Sostenere organizzazioni come la Cystic Fibrosis Foundation riflette il nostro impegno a fare una differenza significativa nella vita dei nostri clienti, al di là dei viaggi, e siamo orgogliosi di contribuire alla ricerca e alla cura delle persone colpite dalla fibrosi cistica”.

SAFRAN ANNUNCIA UNA TRANCHE DI SHARE BUYBACK – Safran informa: “Il 23 marzo 2026 Safran ha stipulato un accordo con un fornitore di servizi di investimento per una tranche di share buyback destinate all’assegnazione o alla vendita di azioni a dipendenti o dirigenti di Safran o di altre società del Gruppo. In base ai termini di tale accordo, Safran riacquisterà le proprie azioni per un importo massimo di 125 milioni di euro dal 24 marzo 2026 al più tardi il 17 aprile 2026. L’operazione sarà effettuata in conformità all’autorizzazione relativa al riacquisto di azioni proprie concessa il 22 maggio 2025 dall’Assemblea Generale degli Azionisti”.