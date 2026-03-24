United aggiungerà oltre 250 aerei nei prossimi due anni, con nuove esperienze premium per i clienti

United Airlines ha annunciato oggi la prossima fase del suo piano a lungo termine per fidelizzare la clientela e differenziarsi ulteriormente dalla concorrenza.

“La compagnia aerea prevede di ricevere oltre 250 nuovi aeromobili entro aprile 2028 – il numero più alto per qualsiasi compagnia aerea in un biennio – per modernizzare ulteriormente la propria flotta, aggiungere nuove varianti di aeromobili, creare una nuova esperienza per i transcontinental travelers e introdurre nuovi prodotti a bordo per ogni cliente, rafforzando la posizione di United come leading premium airline.

United sta integrando widebody experiences sui suoi nuovi aeromobili narrowbody: la nuova “Coastliner” Airbus A321 subfleet e l’A321XLR sono i primi narrowbody di United con Elevated interior e presentano un nuovo all-aisle access lie-flat seat in United Polaris, con un design brevettato che offre maggiore spazio per gomiti e spalle e pareti divisorie più basse che proteggono la privacy, pur mantenendo una sensazione di spaziosità in cabina. United riceverà 100 di questi nuovi aerei per la sua flotta, che andranno a sostituire 40 Boeing 757 più vecchi e meno efficienti.

Il Coastliner avrà una livrea appositamente progettata e volerà esclusivamente tra i west coast hubs di United a San Francisco e Los Angeles e a Newark/New York, introducendo la United Polaris cabin experience ai domestic travelers. Per la prima volta, i clienti che viaggiano in United Polaris su queste rotte potranno anche accedere alla United Polaris lounge.

L’Airbus A321XLR di United offre ai viaggiatori 32 posti premium – 16 in più rispetto al 757 che sostituisce – e inizierà a volare entro la fine dell’anno.

Il CRJ450 – una versione rivisitata e riprogettata del CRJ200 – sarà operato da SkyWest e collegherà le città più piccole agli hub di Denver e Chicago a partire da questo autunno. Questo sarà uno dei regional jet più esclusivi di United, con una spaziosa United First cabin dotata di un ampio vano portabagagli al posto delle cappelliere, creando un ambiente aperto e lussuoso, diverso da qualsiasi altro commercial regional aircraft.

Il nuovo Boeing 787-9 di United con Elevated interior sarà operativo sui voli internazionali a partire dal 22 aprile. Questi aerei includono la nuova United Polaris Studio: lie-flat, all-aisle-access seats più grandi del 25% rispetto agli standard United Polaris seats e dotati di porte per la privacy, ottoman per gli accompagnatori su alcuni sedili, servizio pasti esclusivo con abbinamento vini e caviale, nuovi amenity kits, ricarica wireless, connettività Bluetooth e uno schermo OLED 4K da 27 pollici integrato nello schienale del sedile, il più grande tra le compagnie aeree statunitensi.

Il volo inaugurale internazionale del Boeing 787-9 con Elevated interior è previsto per il 22 aprile da San Francisco a Singapore, alcuni passeggeri potrebbero trovarlo su alcune rotte domestiche selezionate tra San Francisco e Houston nelle prossime settimane, in preparazione al servizio internazionale. United prevede di avere 33 Boeing 787-9 con Elevated interior in servizio entro il 2028″, afferma United.

“L’annuncio odierno amplia la strategia di crescita ambiziosa e di successo “United Next”, annunciata nel 2021. Da allora, United ha aggiunto 22 Boeing 787 Dreamliner, 237 Boeing 737 MAX e 67 Airbus A321neo, ha completato il 70% dei suoi piani per il retrofit della mainline, narrow-body fleet, ha sostituito oltre 100 regional jets con mainline aircraft più grandi, ha aumentato del 40% i posti premium per ogni partenza in Nord America e ha assunto oltre 60.000 persone”, prosegue United.

“Per oltre un decennio, abbiamo investito miliardi di dollari nei nostri prodotti, servizi e tecnologie nell’ambito del nostro piano per diventare la compagnia aerea con la maggiore fidelizzazione al mondo, e il risultato è che ogni giorno sempre più clienti scelgono di volare con noi”, ha dichiarato Scott Kirby, CEO di United. “Oggi acceleriamo i nostri piani e portiamo la nostra offerta a un livello superiore, creando un’esperienza di bordo premium ancora più coerente per ogni cliente e offrendo valore in ogni classe di servizio”.

“Questi nuovi aerei e prodotti non solo completano i nostri fleet and network plans, ma offrono anche ai nostri clienti maggiori premium amenity and seat choices, sia che abbiano acquistato un basic economy ticket per volare da Chicago a Fort Wayne, sia che stiano volando in Polaris tra San Francisco e Singapore”, ha affermato Andrew Nocella, United Executive Vice President and Chief Commercial Officer. “United sta dettando il ritmo e innovando per i nostri clienti con una portata e una scala senza precedenti nella storia dell’aviazione, e non abbiamo intenzione di rallentare”.

“Tra i nuovi aeromobili che entreranno a far parte della flotta di United da qui ad aprile 2028 figurano:

47 Boeing 787-9 Dreamliner con Elevated interior: 33 di questi saranno configurati con additional premium seats.

40 Airbus A321neo Coastliner su un totale di 50 ordinati.

28 Airbus A321XLR su un totale di 50 ordinati.

119 Boeing 737 MAX.

United inoltre sta investendo per tutti i suoi clienti, ad esempio con il Wi-Fi Starlink – gratuito per i membri MileagePlus – che porta un’esperienza internet domestica in volo e che si prevede sarà disponibile a bordo di tutti gli United dual-cabin planes entro la fine del 2027.

Per ulteriori informazioni su come United sta creando un’esperienza premium leader del settore per i suoi clienti, visitare United.com/Elevated“, conclude United.

(Ufficio Stampa United – Photo Credits: United)