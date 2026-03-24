SAS lancia il Wi-Fi ad alta velocità Starlink

SAS sta introducendo il Wi-Fi di nuova generazione ad alta velocità a bordo di tutta la sua flotta, offrendo ai membri EuroBonus una connettività veloce, affidabile e completa, dall’imbarco allo sbarco.

“Grazie all’avanzata costellazione di satelliti in orbita terrestre bassa Starlink, i passeggeri potranno sperimentare velocità fino a oltre 500 Mbps, un importante miglioramento dell’esperienza digitale a bordo. Nell’ambito di questa implementazione, SAS ha stretto una partnership con il mobile network operator 3 per offrire free WiFi access agli EuroBonus members: un primo passo di una collaborazione commerciale a lungo termine.

3 permette ai membri EuroBonus di connettersi gratuitamente a bordo a partire dal 24 marzo. Con l’espansione delle installazioni Starlink sulla famiglia Airbus A320 e, in seguito, sul resto della flotta operata da SAS, la compagnia prevede che una quota consistente della flotta sarà connessa prima della stagione estiva.

Con oltre 10.000 satelliti Starlink in orbita terrestre bassa, passeggeri ed equipaggio possono usufruire di prestazioni costanti durante tutto il viaggio, anche alle latitudini settentrionali e su rotte dove la connettività è tradizionalmente più problematica”, afferma SAS.

“La connettività è diventata parte integrante della vita quotidiana, anche in viaggio. Con questo lancio, compiamo un passo importante per offrire ai nostri clienti un’esperienza di volo più flessibile, produttiva e piacevole. Che vogliano lavorare, creare, divertirsi o rimanere in contatto, questa soluzione avvicina l’esperienza di volo al modo in cui le persone vivono oggi”, afferma Paul Verhagen, Executive Vice President and Chief Commercial Officer at SAS.

“Nell’ambito del suo percorso di rilancio, l’introduzione del Wi-Fi ad alta velocità rappresenta il primo passo del rinnovato impegno di SAS per l’esperienza digitale a bordo. Grazie alla connettività ad alte prestazioni ora disponibile, SAS inizierà a introdurre nuovi servizi a valore aggiunto che migliorano la produttività, l’intrattenimento e l’interazione in tempo reale durante tutto il viaggio.

Starlink, il Wi-Fi più veloce in volo, offre una connettività affidabile, ad alta velocità e a bassa latenza durante il volo. SAS è la prima compagnia aerea in Europa a introdurre Starlink su un Airbus A320. L’implementazione si concentrerà inizialmente sulla flotta A320, per poi estendersi ad altri tipi di aeromobili nel corso dell’anno, previa approvazione delle autorità competenti.

Prima del lancio ufficiale, SAS ha effettuato un volo dimostrativo dedicato il 14 gennaio, durante il quale alcuni ospiti invitati hanno potuto sperimentare la connessione Starlink in condizioni di volo reali. Il volo ha messo in evidenza le prestazioni del sistema alle latitudini settentrionali e la sua capacità di supportare streaming, giochi, creazione di contenuti e comunicazioni in tempo reale a bordo.

I contenuti del volo dimostrativo sono stati condivisi sui canali SAS, offrendo ai clienti un’anteprima di come la connettività ad alta velocità a bordo diventerà parte integrante dell’esperienza di viaggio SAS. Il volo ha inoltre generato notevole interesse da parte della stampa e dei social media in tutta la Scandinavia”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa SAS)