Volotea: riparte il collegamento tra Verona e Comiso

Al via domani dall’aeroporto Catullo il primo volo Volotea diretto a Comiso, che segna la ripartenza del collegamento tra Verona e la Sicilia sud-orientale per la stagione estiva 2026. La rotta sarà operata con due frequenze alla settimana, ogni martedì e venerdì, fino a fine ottobre.

“Il volo per Comiso rappresenta però solo la prima novità del 2026 di Volotea a Verona: a fine aprile sarà inaugurato il collegamento verso Aalborg, mentre ad agosto decolleranno anche i voli per Karpathos, Atene, Minorca e Malaga, oltre all’aumento delle frequenze, ad agosto e settembre, per Alghero, Cagliari, Catania, Olbia e Palermo.

Il ritorno del collegamento per Comiso consente ai passeggeri veronesi di raggiungere in modo diretto il territorio ibleo, ampliando le opzioni di viaggio verso il Sud Italia. Comiso rappresenta, infatti, un punto di accesso strategico per l’isola e, più precisamente, per un’area da sempre dotata di una forte attrattività turistica. Con Comiso salgono a 5 le destinazioni siciliane raggiungibili con Volotea da Verona“, afferma Volotea.

“Il 2026 segna per noi un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita a Verona”, ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Con l’avvio del collegamento per Comiso, e con le prossime partenze per Aalborg, Karpathos, Atene, Maiorca e Malaga, ampliamo ulteriormente il nostro ventaglio di destinazioni a disposizione di tutti i passeggeri in partenza dallo scalo veronese. L’obiettivo è offrire un mix sempre più equilibrato tra rotte domestiche e internazionali, in grado di intercettare diverse esigenze di viaggio”.

“La ripartenza del collegamento diretto tra Verona e Comiso rappresenta un ulteriore rafforzamento dell’offerta del Catullo verso il Sud Italia, arricchendola con una direttrice strategica sia per il traffico leisure sia per i flussi di visita verso il territorio veronese”, ha dichiarato Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo SAVE. “Siamo lieti di consolidare la collaborazione con Volotea, partner dinamico e attento alle esigenze del mercato, che continua a investire su Aeroporto Valerio Catullo di Verona ampliando le opportunità di viaggio per i nostri passeggeri e contribuendo alla connettività del Nord Est”.

Per il 2026 sono 21 le destinazioni servite da Volotea a Verona: 8 in Italia (Alghero, Cagliari, Catania, Comiso – novità 2026, Lampedusa, Olbia, Palermo e Pantelleria); 1 in Repubblica Ceca (Praga); 1 in Danimarca (Aalborg); 1 in Francia (Parigi Orly); 4 in Grecia (Atene – novità 2026, Heraklion, Karpathos – novità 2026 e Zante); 6 in Spagna (Barcellona, Bilbao, Madrid, Minorca e Malaga – entrambe novità 2026, Siviglia).

Da Comiso, oltre alla rotta per Verona, ripartirà a breve, dal 14 aprile, anche il collegamento internazionale con Lille.

“Con il decollo del primo volo Comiso-Verona riparte un collegamento strategico che rafforza i flussi tra il territorio ibleo e il Veneto, confermandone l’importanza per la mobilità e il turismo”, ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Siamo lieti di tornare a operare questa rotta, che già in passato aveva registrato un buon riscontro da parte dei passeggeri. Il collegamento consente di avvicinare due territori con una forte vocazione turistica e culturale, facilitando sia gli spostamenti dei residenti sia l’arrivo di visitatori nel Sud-Est della Sicilia.”

“Il ritorno del volo Comiso–Verona rappresenta un elemento strategico per il percorso di crescita dell’aeroporto di Comiso, contribuendo a rendere l’area ragusana più accessibile e attrattiva, intercettando passeggeri e turisti dal Nord Italia e generando ricadute positive sull’economia locale. La riattivazione del collegamento rafforza ulteriormente il ruolo di Comiso come porta d’ingresso verso un territorio ricco di opportunità”, hanno dichiarato Anna Quattrone, Presidente di SAC e Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC.

“È un vero motivo di orgoglio per l’intera provincia di Ragusa salutare il ritorno di una rotta importante, mezzo di connessione tra territori strategici dal punto di vista economico e turistico. Il mio ringraziamento ai sindaci tutti che grazie alla disponibilità di fondi non indifferenti hanno reso possibile tale connessione, che, ne sono certa, varrà altresì ad aumentare l’ulteriore attrattività del nostro scalo”, ha dichiarato Maria Rita Schembari, Sindaco di Comiso e Presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)