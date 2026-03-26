Wizz Air anticipa il 4° aeromobile a Venezia

Wizz Air annuncia una significativa espansione della propria base di Venezia. Grazie all’arrivo anticipato del quarto Airbus A321neo il 1° luglio 2026, la compagnia è pronta a offrire ai passeggeri veneti ed Italiani nuove opportunità di viaggio per la stagione estiva 2026, aumentando le frequenze su una rotta chiave, lanciando in anticipo alcune popolari rotte estive e introducendo una nuova connessione.

“Questa mossa strategica consente a Wizz Air di rispondere in anticipo alla forte domanda di viaggi estivi, rafforzando ulteriormente la propria posizione come vettore di riferimento per i passeggeri in cerca di collegamenti convenienti ed economici da Venezia.

L’arrivo anticipato del nuovo aeromobile permetterà a Wizz Air di rafforzare la propria offerta domestica da Venezia:

Venezia – Napoli partirà il 1° luglio 2026, con 7 frequenze settimanali fino alla fine di ottobre, in aumento a 11 frequenze settimanali da dicembre.

Venezia – Alghero sarà introdotta come nuova rotta stagionale, operando dal 1° luglio 2026 con tre frequenze settimanali (lunedì, mercoledì e venerdì).

L’aeromobile aggiuntivo supporta inoltre il lancio anticipato di diverse nuove rotte internazionali da Venezia, con una programmazione pensata per la stagione estiva, tra cui:

Bilbao – 4 voli settimanali dal 1° luglio 2026

Malaga – 4 voli settimanali dal 1° luglio 2026

Alicante – 3 voli settimanali dal 2 luglio 2026

Siviglia – 3 voli settimanali dal 2 luglio 2026

Con questi sviluppi, Wizz Air amplia ulteriormente la propria presenza a Venezia, raggiungendo un totale di 26 rotte in 16 Paesi, migliorando significativamente la connettività internazionale dell’aeroporto Marco Polo“, afferma Wizz Air.

“I passeggeri in partenza da Venezia possono già accedere a un’ampia rete di destinazioni in tutta Europa e nel Mediterraneo, tra cui Yerevan, Larnaca, Sharm El Sheikh e Tallinn, oltre a città chiave come Bordeaux, Kutaisi, Atene e Budapest. Il network include anche collegamenti verso Cracovia e Varsavia, Craiova e Iasi, Londra Luton, Skopje e Chisinau, insieme a una forte presenza in Spagna con Barcellona, Madrid e Valencia, e rotte domestiche verso Catania e Palermo.

Wizz Air continua a investire nella regione Veneto, puntando a una crescita a lungo termine e a un’integrazione sempre più profonda con la comunità locale. L’espansione della flotta e del network basati a Venezia evidenzia l’impegno della compagnia nel sostenere turismo, connettività e sviluppo economico”, prosegue Wizz Air.

“Anticipare l’arrivo del nostro quarto aeromobile a Venezia rappresenta un passo importante nella continua crescita di Wizz Air in Italia e rafforza il nostro impegno verso la regione Veneto. Questo dispiegamento anticipato ci consente di rispondere alla forte domanda estiva accelerando al contempo l’espansione del nostro network da Venezia. L’ulteriore sviluppo dell’offerta domestica, con rotte come Napoli, è particolarmente significativo. Riflette una chiara tendenza della domanda verso collegamenti diretti, convenienti ed economici all’interno dell’Italia e rappresenta un’importante opportunità per rafforzare la nostra posizione sul mercato. Allo stesso tempo, stiamo espandendo l’offerta internazionale, aumentando le frequenze e offrendo maggiore scelta e flessibilità ai nostri clienti. Venezia resta per noi una base strategica e siamo orgogliosi di continuare a investire nella sua connettività”, ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air.

“Dall’inizio delle operazioni presso Venezia Marco Polo il 1° giugno 2011 con il primo volo verso Bucarest, Wizz Air ha trasportato 3,9 milioni di passeggeri da e verso la città lagunare. La compagnia prevede di offrire oltre 2,5 milioni di posti nel 2026 da Venezia, numero che aumenterà ulteriormente grazie a questa ultima espansione”, conclude Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)