Air France celebra 25 anni di intermodal Air-Rail product tra Brussels-Midi/Zuid station e Paris-Charles de Gaulle airport

Air France celebra un traguardo importante: 25 anni di collegamento ad alta velocità tra Brussels-Midi/Zuid station e Paris-Charles de Gaulle airport.

“Dal 2001 Air France è stata pioniera di una partnership con gli operatori ferroviari, offrendo ai clienti un servizio combinato aereo-ferrovia transfrontaliero unico nel suo genere, che unisce prestazioni, comfort e mobilità a basse emissioni di carbonio. Questa offerta aereo-ferrovia fa parte di un’iniziativa di sviluppo intermodale avviata oltre 30 anni fa, con il debutto nel 1995 del primo air-rail product, che permetteva ai viaggiatori di combinare voli e treni in un’unica prenotazione. Questa storica collaborazione è cresciuta e si è evoluta nel corso dei decenni per soddisfare le aspettative in continua evoluzione dei clienti e affrontare le sfide della decarbonizzazione della mobilità.

Air France è stata una delle prime compagnie aeree a integrare i viaggi in treno internazionali nella propria offerta di trasporto aereo. Negli ultimi 25 anni, la compagnia aerea ha permesso a oltre 4 milioni di clienti di viaggiare tra il Belgio e la sua rete globale, attraverso oltre 100.000 collegamenti ferroviari ad alta velocità.

La stazione TGV dell’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle si trova nel cuore del Terminal 2 per un accesso facile e veloce. L’hub globale di Air France presso l’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle offre collegamenti con quasi 200 destinazioni e oltre 800 voli al giorno.

Da un quarto di secolo, Air France offre ai propri clienti un’unica prenotazione per l’intero viaggio, comprensiva di treno e volo, che dà accesso alla rete globale della compagnia aerea e dei suoi partner”, afferma Air France.

“I viaggiatori godono di numerosi vantaggi: un unico biglietto per l’intero viaggio; First-class comfort a bordo dei treni TGV tra Brussels-Midi/Zuid station e Paris-Charles de Gaulle airport; bagaglio registrato da Brussels-Midi/Zuid station fino alla destinazione finale; assistenza attenta da parte di team dedicati in stazione; supporto in caso di disservizi: in caso di ritardi, i clienti vengono riprotetti sul primo treno o volo disponibile senza costi aggiuntivi; un viaggio digitale con check-in online disponibile su airfrance.be a partire da 30 ore prima della partenza (24 ore per i voli verso gli Stati Uniti).

Inoltre, i membri del programma fedeltà Flying Blue godono di vantaggi esclusivi: accumulo di miglia per la tratta ferroviaria, accesso prioritario tramite SkyPriority, accesso alla Eurostar Premier Lounge presso Brussels-Midi/Zuid station, scelta gratuita del posto a bordo del treno”, prosegue Air France.

“L’intermodalità è da tempo un pilastro fondamentale della strategia di decarbonizzazione di Air France. Grazie al servizio Air&Rail in partenza da Brussels-Midi/Zuid station, i nostri clienti beneficiano di una soluzione di viaggio che combina treno ad alta velocità e aereo, consentendo un facile accesso all’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle e riducendo al contempo la propria impronta di carbonio. Questa offerta contribuisce a fornire alternative di mobilità a basse emissioni di carbonio e facilita i viaggi tra il Belgio e la rete globale di Air France”, afferma Vincent Etchebehere, Director of Sustainable Development and New Mobility at Air France.

(Ufficio Stampa Air France)