SWISS e SBB lanciano l’Air Rail service verso Grindelwald

Swiss International Air Lines (SWISS) e le Swiss Federal Railways (SBB) continuano ad espandere sistematicamente il loro SWISS Air Rail network, che ha riscosso grande successo.

“Dopo l’aggiunta di Interlaken nel dicembre 2022, SWISS estende ora la sua offerta nell’Oberland Bernese con Grindelwald. Questa espansione è resa possibile grazie a una nuova partnership con le Jungfrau Railways, che gestiscono il collegamento ferroviario tra Interlaken e Grindelwald.

Il nuovo collegamento è disponibile da subito. I biglietti per la nuova destinazione possono essere prenotati a partire da oggi, 26 marzo, tramite swiss.com o presso qualsiasi agenzia di viaggi”, afferma SWISS.

Heike Birlenbach, Chief Customer Officer, SWISS, afferma: “Grindelwald e la regione della Jungfrau rappresentano ciò che molti ospiti internazionali associano alla Svizzera: paesaggi alpini mozzafiato, natura incontaminata ed esperienze svizzere autentiche. Di conseguenza, il loro appeal è molto forte: una grande parte dei nostri ospiti proviene dall’estero, in particolare dal Regno Unito, dagli Stati Uniti e dall’Asia. La nostra rete a lungo raggio collega direttamente questa regione, avvicinando ulteriormente il mondo a questa zona”.

Remo Käser, Head of Marketing & Sales at Jungfrau Railways, aggiunge: “La regione della Jungfrau e lo Jungfraujoch – la cima d’Europa – sono tra le destinazioni più visitate della Svizzera. Siamo lieti che i nostri ospiti internazionali possano ora viaggiare in modo ancora più confortevole, sentirsi a casa fin da subito in questo paesaggio montano unico e scoprire facilmente i punti salienti della regione della Jungfrau”.

“Con questa espansione, lo SWISS Air Rail network comprende ora un totale di 25 destinazioni tra Svizzera, Germania e Austria.

I passeggeri che viaggiano con SWISS Air Rail godono di un viaggio eccezionalmente comodo: tutti i documenti di viaggio necessari vengono emessi direttamente da SWISS. Al momento della prenotazione del volo, i viaggiatori possono selezionare la stazione ferroviaria preferita come punto di partenza o di arrivo e la carta d’imbarco è valida per l’intero viaggio. Il biglietto ferroviario può essere utilizzato in modo flessibile, dal giorno prima della partenza fino al giorno dopo l’arrivo. Per Grindelwald, così come per tutte le destinazioni già servite da Air Rail, SWISS garantisce anche un collegamento in caso di ritardi. I membri Miles & More accumulano miglia e punti con il biglietto Air Rail, i passeggeri che viaggiano in SWISS Business o First Class godono inoltre di un first-class travel sul treno SBB.

Ulteriori informazioni sul servizio SWISS Air Rail offerto in collaborazione con SBB sono disponibili sul sito: www.swiss.com/airrail“, conclude SWISS

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)