Air France presenta il 2026 Summer Schedule, con un aumento della capacità sulle rotte a lungo raggio, la continua espansione dei servizi verso l’Asia e il riorientamento delle operazioni domestiche presso l’hub di Parigi-Charles de Gaulle.

La capacità a lungo raggio continuerà a crescere, con un aumento del 2% degli available seat-kilometers rispetto all’estate 2025. Questa crescita è trainata principalmente dall’espansione dei servizi verso il Nord e il Sud America.

Nella stagione estiva verrà inaugurata una nuova rotta diretta tra Parigi-Charles de Gaulle e Las Vegas, operata tre volte a settimana con Airbus A350-900 a partire dal 15 aprile 2026. Las Vegas sarà la 19° destinazione di Air France negli Stati Uniti e la 26° in Nord America.

Più a est, Air France aggiungerà un secondo volo giornaliero per New York-Newark a partire da giugno 2026. Entro l’estate del 2026, Air France offrirà fino a 11 voli giornalieri tra Parigi-Charles de Gaulle e gli aeroporti di New York JFK e Newark, in collaborazione con Delta Air Lines.

A causa della situazione di sicurezza nelle destinazioni e della chiusura di alcuni spazi aerei, Air France ha sospeso i seguenti voli: da e per Dubai e Riyadh fino al 31 marzo 2026 compreso (fino al 1° aprile 2026 per i voli in partenza da Dubai); da e per Tel Aviv e Beirut fino al 4 aprile 2026 compreso.

Dall’inizio della crisi, Air France ha aumentato la capacità verso le sue destinazioni asiatiche più richieste. Sono stati aggiunti voli extra per Bangkok, Singapore, Delhi, Mumbai e Manila, nonché per Nairobi in Kenya. Inoltre, sono stati impiegati aeromobili più grandi su alcuni voli per Bangkok, Phuket, Singapore, Delhi e Tokyo.

Questo aumento di capacità proseguirà per tutta la stagione estiva 2026, con voli aggiuntivi programmati per Bangkok, Singapore, Bengaluru, Tokyo e Osaka, e l’utilizzo di aeromobili più grandi su alcuni voli per Delhi e Mumbai.

Continua l’implementazione della nuova cabina La Première e del Wi-Fi ad alta velocità gratuito

Air France continua a implementare la sua nuova La Première suite. Attualmente disponibile sulle rotte tra Parigi-Charles de Gaulle e New York-JFK, Los Angeles, Miami, Singapore e Tokyo-Haneda, sarà introdotta quest’estate sui voli per Abidjan e San Francisco.

L’implementazione del free ultra-high-speed Wi-Fi prosegue su tutta la flotta Air France, compresi gli aeromobili regionali. Entro la fine di marzo 2026, il 40% degli aeromobili sarà già equipaggiato, con l’obiettivo di estendere questo servizio praticamente all’intera flotta entro la fine del 2026.

Quest’estate, Air France opererà fino a 630 voli giornalieri verso oltre 90 destinazioni nella sua rete a corto e medio raggio.

Per soddisfare al meglio la domanda stagionale, la compagnia aerea amplierà significativamente il suo programma di voli tra Parigi-Charles de Gaulle e diverse importanti città europee e mediterranee, offrendo così ai propri clienti maggiore scelta e flessibilità.

La compagnia opererà fino a quattro voli giornalieri per Dublino e inaugurerà una nuova rotta per Londra-Gatwick, con due voli giornalieri. Più a sud, Marrakech e Rabat saranno servite fino a quattro volte al giorno (rispetto alle tre precedenti). Napoli beneficerà di fino a quattro voli giornalieri, mentre Siviglia e Porto saranno servite due volte al giorno.

Come annunciato nell’autunno del 2023, nell’ambito del domestic network restructuring plan, a partire dall’estate del 2026 Air France centralizzerà tutte le sue Paris operations presso l’hub di Parigi-Charles de Gaulle, ad eccezione dei voli da e per la Corsica, attualmente soggetti all’obbligo di servizio pubblico.

In questo contesto, i collegamenti tra Parigi-Charles de Gaulle e Tolosa, Nizza e Marsiglia saranno incrementati, con rispettivamente 12, 12 e 10 voli giornalieri. Anche tutti i voli verso i territori francesi d’oltremare – Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Saint-Denis de la Réunion e Cayenne – opereranno da Parigi-Charles de Gaulle. Questa riorganizzazione delle operazioni presso l’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle faciliterà i collegamenti internazionali e rafforzerà la connettività tra le regioni francesi e i territori d’oltremare.

Contemporaneamente, Transavia diventerà l’Air France-KLM Group flagship carrier operante dall’aeroporto di Parigi-Orly. A partire dal 29 marzo 2026, Transavia inaugurerà le rotte tra Parigi-Orly e Tolosa, Nizza e Marsiglia, con rispettivamente 8, 8 e 2 voli giornalieri.

Transavia France, la compagnia low-cost di Air France-KLM Group, opererà quest’estate 230 rotte verso 109 destinazioni in 33 paesi, consolidando la sua posizione di leader tra le compagnie low-cost in partenza da Parigi.

Per l’orario completo dei voli, i giorni di operatività e le tariffe, visitare airfrance.com e transavia.com.

(Ufficio Stampa Air France)