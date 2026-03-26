AVIATEK espande le Special Mission Aviation in Colombia con il primo Tecnam P2006T NG

Tecnam annuncia un’importante espansione della flotta per la Colombian aviation and technology company AVIATEK Group.

“Già operativa con successo in Sud America con un performante Tecnam P2012 Sentinel, AVIATEK acquisisce ora due nuovi velivoli Tecnam P2006T NG Special Mission Platform (SMP) per rafforzare la propria presenza operativa globale.

Questa acquisizione strategica unisce due continenti. Il primo dei nuovi velivoli P2006T NG rappresenterà il lancio ufficiale delle operazioni europee della società tramite la sua consociata polacca, EKOLOT. Un secondo P2006T NG SMP è previsto in consegna a marzo e verrà spedito direttamente in Colombia. Questa consegna storica introdurrà nel Paese il primo P2006T NG, specificamente destinato a supportare gli estesi contratti per missioni speciali che AVIATEK detiene in tutta l’America Latina”, afferma Tecnam.

Luis Zapata, Presidente e CEO di AVIATEK Group, ha dichiarato: “L’introduzione del Tecnam P2006T NG rappresenta un traguardo importante per AVIATEK e per la Colombia. Come azienda colombiana, siamo orgogliosi di essere pionieri nell’introduzione di questo velivolo di nuova generazione nel Paese, ampliando la disponibilità di moderne piattaforme per l’aviazione specializzata nella regione. Questa acquisizione rafforza le capacità operative di AVIATEK e consolida il nostro impegno a supporto di attività di sorveglianza, monitoraggio ambientale, gestione del rischio, risposta alle emergenze e operazioni umanitarie in tutta l’America Latina”.

Walter Da Costa, Chief Sales Officer, Tecnam, ha celebrato la crescente partnership: “Siamo onorati che AVIATEK continui a riporre la sua fiducia in Tecnam per svolgere un lavoro così critico ed esigente. Il passaggio dal P2012 Sentinel all’ampliamento della flotta con due nuovi P2006T NG SMP dimostra il valore, l’affidabilità e l’efficienza economica senza pari offerti dalle nostre piattaforme per missioni speciali. Che si tratti di avviare nuove operazioni in Europa o di effettuare cruciali missioni ambientali e umanitarie sui diversi paesaggi della Colombia, il P2006T NG fornirà la resistenza e la tecnologia di cui AVIATEK ha bisogno per avere successo”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)