ITA Airways annuncia partnership con Accelya per l’adozione della tecnologia NDC

ITA Airways annuncia una partnership strategica con Accelya, nell’ambito della propria trasformazione digitale e commerciale avviata con l’adozione della tecnologia New Distribution Capability (NDC).

“Utilizzando la tecnologia LHG NDC API alimentata da Accelya, ITA Airways sarà in grado di garantire offerte dinamiche, differenziate e incentrate sul cliente direttamente alle Agenzie di viaggi, oltre che abilitare futuri sviluppi tecnologici. Questo passo rappresenta per ITA Airways la prima implementazione NDC nel settore retail e stabilisce un modello replicabile in scala per garantire crescita futura, innovazione e ulteriore generazione di ricavi.

Accelya è leader mondiale nella tecnologia delle compagnie aeree e il più grande facilitatore di transazioni NDC a livello mondiale. Con circa il 50% delle transazioni NDC globali (per T2RL) che già fluiscono attraverso la sua piattaforma, Accelya fornisce comprovate dimensioni, profonda esperienza nella distribuzione dell’offerta Airline, una tecnologia moderna e aperta per supportare ITA a offrire un’esperienza di acquisto più ricca e incentrata sul cliente in tutti i canali di vendita”, afferma ITA Airways.

“La trasformazione digitale è uno strumento fondamentale per offrire la migliore esperienza possibile ai nostri clienti, che restano al centro della nostra strategia”, ha affermato Emiliana Limosani, Chief Commercial, Network and Incentive Management Officer di ITA Airways. “L’accordo con Accelya ci permetterà di offrire contenuti sempre più personalizzati alle agenzie di viaggio e ai tour operator, migliorare il servizio ai clienti e rafforzare la nostra distribuzione digitale, cogliendo al tempo stesso le opportunità derivanti dalla partnership con il Gruppo Lufthansa”.

“Una volta attiva, la partnership consentirà alle agenzie di viaggio e alle OLTA, ai tour operator e alle agenzie specializzate in Business Travel di accedere alle offerte personalizzate di ITA Airways che includano servizi ancillari. Tale maggiore capacità di vendita retail garantirà tassi di conversione più elevati, un merchandising migliorato e una brand experience più coerente su tutti i canali”, prosegue ITA Airways.

Sam Gilliland, CEO di Accelya, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di supportare ITA Airways in questo traguardo, mentre compie un passo fondamentale verso il moderno retailing del trasporto aereo. Con quasi il 50% delle transazioni NDC a livello mondiale che fluiscono attraverso la nostra piattaforma e una lunga esperienza a supporto dei principali Gruppi di compagnie aeree, Accelya fornisce un percorso collaudato e a basso rischio per compagnie aeree come ITA per modernizzare la distribuzione, mantenendo saldamente il controllo della loro strategia commerciale. Questo accordo crea una solida piattaforma per la futura innovazione di “Offer e Order” e supporta il più ampio percorso di trasformazione retail del Gruppo Lufthansa”.

Frank Naeve, Senior Vice President, Global Markets and Stations di Lufthansa Group, ha commentato: “L’adozione da parte di ITA Airways dell’API NDC d Accelya segna una pietra miliare importante nella nostra strategia a livello di Gruppo per modernizzare la distribuzione e la vendita al dettaglio. In qualità di partner di lunga data e affidabilità, Accelya continua a innovare e supportare la trasformazione NDC del Gruppo Lufthansa su larga scala, consentendo maggiore controllo, flessibilità e innovazione nella modalità in cui raggiungiamo e serviamo i nostri clienti. Siamo lieti di vedere ITA Airways compiere questo passo, pienamente in linea con la nostra visione per il futuro della vendita al dettaglio del trasporto aereo”.

(Ufficio Stampa ITA Airways)