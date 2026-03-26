Bombardier celebra la prima consegna del Global 8000 a NetJets

Bombardier ha celebrato la consegna del primo Global 8000 al fleet launch customer NetJets, un cliente di lunga data e leader mondiale in private aviation.

“La consegna è avvenuta presso il Bombardier Laurent Beaudoin Completion Centre alla presenza di dipendenti, dirigenti di NetJets e ospiti speciali.

Con un range di 8.000 miglia nautiche e una top speed di Mach 0,95, il business jet Bombardier Global 8000 amplia le opzioni di rotta, consentendo ai clienti di NetJets di raggiungere le proprie destinazioni più velocemente e con maggiore comfort che mai.

Con quest’ultima aggiunta, NetJets prevede di costituire una flotta di 24 Global 8000 e collaborerà con Bombardier per modernizzare l’intera in-service Global 7500 fleet, convertendola in Global 8000. NetJets potrebbe successivamente incrementare la propria flotta attraverso una serie di opzioni che potrebbero essere esercitate progressivamente nei prossimi anni”, afferma Bombardier.

“Il Global 8000 sta ridefinendo il panorama della business aviation con le sue performance ineguagliabili, la sua inconfondibile fluidità di volo e il suo design innovativo, e siamo entusiasti di fornire al nostro partner di lunga data e stimato, NetJets, il suo primo Global 8000”, ha dichiarato Éric Martel, Presidente e CEO di Bombardier. “Con questa storica prima consegna, i clienti di NetJets potranno ora sperimentare le rivoluzionarie caratteristiche prestazionali e il lusso ineguagliabile offerti dal Global 8000, il business jet più impressionante in circolazione”.

“La nostra partnership di lunga data con Bombardier si fonda su una visione condivisa di eccellenza e innovazione nella business aviation”, ha affermato Patrick Gallagher, Presidente di NetJets Aviation. “Il Global 8000 è la massima espressione di questa partnership e siamo orgogliosi di essere i primi a introdurre questo straordinario velivolo nella nostra flotta. L’autonomia e le caratteristiche del Global 8000 si allineano perfettamente con l’impegno di NetJets nell’offrire sicurezza, servizio e accessibilità a livelli straordinari, consentendo ai proprietari di fare di più e di perdere meno”.

“Il Global 8000 è l’unico vero four-zone business jet a offrire un’autonomia di 8.000 miglia nautiche (16,75 ore), consentendo viaggi non-stop tra un numero di città mai raggiunto prima. Oltre alle sue capacità a lungo raggio, il velivolo mantiene un’agilità unica, con takeoff and landing performance paragonabili a quelle di un light jet. Il suo advanced wing design con leading-edge slats, consente ai passeggeri di atterrare in un numero di aeroporti superiore del 30% – l’equivalente di oltre 2.000 destinazioni – rispetto al suo concorrente più diretto”, prosegue Bombardier.

“All’interno, il Global 8000 stabilisce standard estremamente elevati in termini di lusso e comfort. Questo business jet di alta gamma vanta la maggiore lunghezza dei sedili nella sua categoria, insieme a caratteristiche esclusive come il sistema di climatizzazione Pur Air di Bombardier, il sistema di illuminazione circadiana Soleil e la più bassa cabin altitude in produzione, il tutto progettato per massimizzare il comfort dei passeggeri e prevenire gli effetti del jet lag, garantendo che arrivino a destinazione riposati e rigenerati”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)