easyJet introduce nuovi sedili ultra-leggeri di ultima generazione

easyJet ha annunciato un ordine per nuovi sedili ultra-leggeri che garantiranno una riduzione del peso di oltre il 20% rispetto a quelli attuali, offrendo al contempo ai passeggeri fino a circa 5 cm di spazio extra per le gambe.

“I sedili Kestrel di ultima generazione per la classe economy, prodotti dall’azienda britannica Mirus Aircraft Seating, saranno installati sulla futura flotta di Airbus A320neo e A321neo di easyJet. L’accordo, che copre le consegne dei futuri aeromobili a partire dal 2028, segna un ulteriore e importante passo in avanti nella strategia di easyJet volta a ridurre le emissioni e il consumo di carburante, migliorando al contempo l’efficienza operativa.

Il modello Kestrel è il sedile più leggero della sua categoria grazie all’avanzata struttura ultraleggera, che consentirà una riduzione di peso fino a 500 kg per aeromobile in particolare sugli aeromobili di maggiore capacità della flotta easyJet. Si stima che questo porterà a un risparmio annuo complessivo di carburante di oltre 12.936 tonnellate, pari a oltre 40.513 tonnellate di CO2″, afferma easyJet.

“Progettato specificamente per le operazioni a corto e medio raggio, il sedile Kestrel offre spazio e comfort ai vertici della categoria. Il design ergonomico consente ai passeggeri di godere di un maggiore spazio per le gambe senza dover modificare la distanza tra i sedili (il seat pitch), mentre la sua esclusiva struttura pre-inclinata migliora il comfort, garantendo più libertà di movimento per le ginocchia e le gambe.

I sedili Kestrel sono stati progettati tenendo conto della sostenibilità e delle prestazioni lungo l’intero ciclo di vita. Il ridotto numero di componenti e il design semplificato diminuiscono le esigenze di manutenzione, mentre la struttura robusta assicura una lunga durata in servizio. A fine vita, il sedile è riciclabile per circa il 98%, supportando l’economia circolare e la riduzione dei rifiuti.

I sedili sono stati sviluppati e collaudati presso la struttura MTEST di Mirus nel Regno Unito, uno dei più grandi centri di test commerciali nel suo genere, che permette di ridurre tempi, costi ed emissioni di carbonio eliminando la necessità di trasportare i sedili all’estero per la certificazione”, prosegue easyJet

David Morgan, Chief Operating Officer di easyJet, ha commentato: “Siamo entusiasti di introdurre il sedile Mirus Kestrel sulla nostra futura flotta. Questo investimento supporta il nostro impegno costante a rendere le operazioni sempre più efficienti, valorizzando miglioramenti progressivi che, nel loro insieme, contribuiscono a ridurre in modo significativo il consumo di carburante e le emissioni di CO2. Oltre ai benefici in termini di sostenibilità, lo spazio aggiuntivo per le gambe e il maggiore comfort offerti da questi sedili consentiranno di migliorare ulteriormente l’esperienza di viaggio dei nostri passeggeri, che siamo certi sapranno apprezzare”.

Ben McGuire, Chief Executive Officer di Mirus, ha aggiunto: “Mirus è incredibilmente orgogliosa che easyJet, la più grande compagnia aerea del Regno Unito e uno dei principali vettori al mondo, abbia riposto la sua fiducia in noi per quello che rappresenta uno dei più grandi contratti di fornitura di sedili per un singolo modello di aereo mai siglati. Questo accordo storico segna un momento decisivo per Mirus e riflette il nostro impegno condiviso per migliorare l’esperienza e il comfort dei passeggeri, offrendo al contempo sostenibilità e significativi risparmi sui costi operativi attraverso la riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2”.

“Oltre al rinnovo della flotta, easyJet continua a concentrarsi sulla riduzione del peso degli aeromobili attraverso una serie di iniziative ingegneristiche concrete. Tra queste rientrano la recente introduzione di un innovativo sistema di verniciatura più leggero, attualmente in fase di graduale implementazione, e la sostituzione dei tradizionali manuali di volo cartacei con soluzioni completamente digitali. Analizzando in modo puntuale ogni componente dell’aereo e delle operazioni, easyJet ottiene riduzioni di peso progressive che contribuiscono a ridurre il consumo di carburante e le emissioni, promuovendo un cambiamento concreto.

L’aggiornamento dei sedili si inserisce in un più ampio insieme di iniziative volte a massimizzare l’efficienza operativa, valorizzando una serie di miglioramenti incrementali che, nel loro complesso, consentono una riduzione significativa dell’impatto ambientale. Queste misure comprendono, tra le altre:

Espansione della flotta NEO: una componente cruciale della strategia a breve e medio termine di easyJet è il continuo rinnovo della flotta con aerei di ultima generazione. La compagnia sta ritirando proattivamente i suoi aerei più vecchi (A319 e A320ceo) per sostituirli con modelli più recenti e altamente efficienti della famiglia NEO (A320neo e A321neo). Oltre un quarto della flotta è attualmente composto da questi nuovi aerei, che offrono un’efficienza superiore di almeno il 13% e riducono l’impatto acustico del 50% .

Aggiornamenti Sharklet: entro l’estate del 2026, easyJet migliorerà la sua flotta di A320ceo con avanzate sharklet, una soluzione chiave a medio termine sviluppata in partnership con Airbus. Si tratta di dispositivi aerodinamici installati alle estremità delle ali che riducono significativamente la resistenza, portando a un risparmio annuo di circa 308 tonnellate di carburante e 970 tonnellate di CO2 per aereo.

Ottimizzazione della gestione del rullaggio (Taxi Management Optimisation): il sistema combina il rullaggio con un solo motore acceso (Single-Engine Taxiing) con il calcolo dei tempi di rullaggio basato sui dati, consentendo di caricare a bordo solo il carburante strettamente necessario per le operazioni a terra e contribuendo così a ridurre peso, costi ed emissioni.

Vernici più leggere: nel 2025 easyJet ha annunciato l’adozione di un nuovo sistema di verniciatura a peso ridotto, sviluppato da Mankiewicz Aviation Coatings. Una volta implementato sull’intera flotta entro il 2030, il nuovo rivestimento è destinato a generare un risparmio stimato di 1.296 tonnellate di carburante all’anno, con una riduzione di circa 4.095 tonnellate di CO2.

Riduzione dell’utilizzo dell’APU: easyJet ha dotato tutte le piazzole di sosta collegate ai terminal dell’Aeroporto di Milano Malpensa di unità di aria precondizionata (PCA), per un totale di 16 installazioni. Questo consente di spegnere l’APU (Auxiliary Power Unit) per gran parte delle fasi di turnaround a terra, indipendentemente dalle condizioni climatiche, con un risparmio medio stimato di circa 2 kg di carburante e 6 kg di CO2 al minuto.

FANS-C: abbiamo investito nel software di navigazione FANS-C sviluppato da Airbus per la nostra flotta A320neo e A321neo, consentendo agli aeromobili e al controllo del traffico aereo di condividere dati precisi in tempo reale sulle traiettorie di volo. Questo riduce la congestione, il consumo di carburante, le emissioni e i ritardi.

Aggiornamenti SpaceFlex: a partire dal 2026, easyJet modificherà parte della flotta A320ceo da 180 posti introducendo la configurazione SpaceFlex per cucina e toilette posteriori. Questa soluzione Airbus ottimizza lo spazio in cabina, consentendo l’installazione di una fila aggiuntiva di sedili per aeromobile e contribuendo a ridurre l’intensità di carbonio per passeggero, mantenendo invariati i livelli di comfort”, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: easyJet)