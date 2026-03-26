Eve Air Mobility effettua un volo dell’eVTOL Prototype per le autorità, segnando un progresso nella Flight Test Campaign

Eve Air Mobility (“Eve”) ha effettuato con successo un volo del suo full-scale engineering prototype presso l’Embraer test facility in Gavião Peixoto, Brasile, per le autorità governative brasiliane, incluso il Presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Questo traguardo segna un ulteriore progresso nella campagna di test di volo di Eve verso il futuro percorso di certificazione dell’eVTOL.

Eve continua la sua flight test campaign: l’engineering prototype ha completato 35 voli e accumulato quasi 1,5 ore di volo totali dal suo primo volo nel dicembre 2025. Il velivolo ha raggiunto un’altitudine di 140 piedi (43 metri) dal suolo, stabilendo nuovi traguardi per il programma e dimostrando un comportamento di volo costante nelle condizioni testate, comprese le manovre con input simultanei su tre assi.

I risultati preliminari indicano un miglioramento dell’efficienza, con propulsion and battery performance superiori alle aspettative iniziali, mentre i livelli di rumorosità rimangono entro le proiezioni, significativamente inferiori a quelli degli elicotteri convenzionali.

I voli effettuati finora si sono concentrati su operazioni a bassa velocità (fino a 15 nodi, circa 28 km/h), consentendo la validazione di control laws, rotor aerodynamic efficiency, thermal behavior and propulsion model. Eve continua a portare avanti la sua campagna, ampliando l’inviluppo di volo e testando a velocità più elevate”, afferma Embraer.

“Stiamo procedendo con disciplina e costanza nella nostra campagna di test di volo, riducendo i rischi e gettando le basi per i futuri voli di certificazione. I risultati ottenuti in questi primi mesi successivi al nostro volo inaugurale di dicembre 2025 rafforzano la nostra fiducia nell’architettura del velivolo e nella nostra capacità di fornire una soluzione sicura, efficiente e scalabile per il mercato della mobilità aerea urbana”, ha dichiarato Johann Bordais, CEO di Eve.

“Oltre ai test di volo, Eve ha completato i test a terra e le attività correlate, tra cui la sensor calibration per la misurazione dei carichi aerodinamici durante il volo. Questi sforzi supportano l’ampliamento dell’inviluppo di volo del velivolo, consentendo voli fino a 30 nodi (circa 56 km/h) nei prossimi giorni”, prosegue Embraer.

“Embraer vanta oltre cinquant’anni di comprovata esperienza nello sviluppo e nella certificazione di aeromobili. L’applicazione di questa conoscenza al programma di Eve rafforza il nostro impegno per l’innovazione e il futuro dell’aviazione sostenibile. Riteniamo che il mercato globale della mobilità aerea urbana abbia un potenziale significativo e crediamo che Eve sia ben posizionata per diventare leader in questo settore”, afferma Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO di Embraer.

“La certificazione del velivolo è subordinata al completamento con successo delle tappe tecniche e all’approvazione da parte delle autorità di regolamentazione competenti.

Parallelamente al progresso tecnico, Eve continua a sostenere lo sviluppo del quadro normativo e istituzionale per la mobilità aerea urbana. La scorsa settimana, l’azienda ha partecipato all’avvio di un processo di consultazione pubblica che fornirà informazioni utili per la Brazil National Urban Air Mobility Policy

Eve è supportata anche da BNDES, che dal 2022 ha erogato oltre 1,4 miliardi di BRL in finanziamenti, e da Finep, che ha approvato sovvenzioni fino a 90 milioni di BRL per accelerare l’innovazione digitale e le iniziative di aviazione sostenibile di Eve.

L’azienda continua a sviluppare il suo portafoglio di soluzioni avanzate per la mobilità aerea, tra cui Eve Vector, il suo urban air traffic management software, ed Eve TechCare, la sua piattaforma di servizi post-vendita e supporto operativo”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)