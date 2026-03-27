Cirrus registra forti performance nel 2025

Nel 2025 Cirrus ha consegnato 691 SR Series aircraft – SR20, SR22, SR22T – e un numero record di 106 Vision Jet.

“Secondo il General Aviation Manufacturers Association (GAMA) annual report, la SR Series è il best-selling high performance single-engine piston aircraft da 24 anni consecutivi, mentre il Vision Jet è il best-selling jet in general aviation da otto anni consecutivi, leader nel business jet market.

Cirrus ha registrato un anno straordinario con la presentazione della SR Series G7+ con Safe Return™ Emergency Autoland e con il raggiungimento di 11.000 consegne totali riguardo la SR Series. Il nuovo Cirrus Instrument Rating Program e Cirrus Next™ hanno inoltre contribuito a creare un percorso di successo per i proprietari di aeromobili Cirrus che desiderano migliorare la propria formazione di volo o aggiornare il proprio velivolo”, afferma Cirrus Aircraft.

“Cirrus continua a dare impulso all’aviazione privata grazie alla sua leadership nell’innovazione di prodotto, nelle offerte di proprietà e nei nuovi servizi”, ha dichiarato Zean Nielsen, Chief Executive Officer of Cirrus. “Possedere e operare un Cirrus apre nuove opportunità e contribuisce alla crescita economica. Questi traguardi riflettono l’impegno di Cirrus per la continua innovazione nell’aviazione privata”.

“Con l’introduzione della SR Series G7+ con Safe Return Emergency Autoland, la SR Series di Cirrus è diventata il primo single-engine piston aircraft equipaggiato con un FAA-approved autonomous emergency landing system, che consente ai passeggeri di attivare facilmente il sistema in caso di emergenza con la semplice pressione di un pulsante. Il Safe Return Emergency Autoland procede quindi autonomamente alla comunicazione, alla navigazione e all’atterraggio dell’aeromobile presso l’aeroporto più adatto.

Ora tutti gli aeromobili Cirrus sono dotati di una soluzione di sicurezza completa con il Cirrus Airframe Parachute System® (CAPS®), il Safe Return Emergency Autoland e il Perspective Touch+™.

Il G7+ ha inoltre aggiunto Automatic Database Updates, Runway Occupancy Awareness, Smart Pitot Heat. Cirrus ha riproposto il pacchetto estetico Arrivée Special Edition per la linea di prodotti SR Series. Nuovi colori esterni e opzioni di pelle pregiata contribuiscono a un’esperienza di volo ancora più lussuosa.

Cirrus Approach ha ampliato la sua offerta con una nuova app dedicata, che supporta strumenti avanzati per il flight training. Grazie alla nuova app, gli allievi affiancati da istruttori Cirrus possono accedere a materiale didattico completo e monitorare i progressi tramite dispositivi Apple iPad.

Cirrus ha inoltre introdotto il suo Instrument Rating Program, pensato per coloro che desiderano perfezionare le proprie competenze di pilotaggio in qualsiasi condizione meteorologica. Il programma combina contenuti di autoapprendimento con addestramento al volo in presenza, inclusi aspetti di sicurezza e le migliori pratiche per operare con un aeromobile Cirrus“, prosegue Cirrus Aircraft.

“Cirrus ha ampliato la sua Vision Jet flight training capability presso la sua sede di Scottsdale. Il nuovo Vision Jet flight training simulator viene utilizzato per il recurrent Vision Jet training. Il simulatore riproduce fedelmente il cockpit tecnologicamente avanzata del Vision Jet.

Cirrus ha presentato l’ultimo aggiornamento dell’app Cirrus IQ, Cirrus IQ PRO™, progettato per migliorare la pilot and aircraft ownership experience, fornendo real-time data, remote status updates and maintenance tracking, per una gestione semplificata del velivolo. Con l’introduzione del G7+, la connettività con Cirrus IQ PRO ha reso possibili gli Automatic Database Updates.

Cirrus ha semplificato il processo di aggiornamento degli aeromobili con Cirrus Next. Il nuovo programma è supportato da Cirrus per garantire un percorso di aggiornamento semplificato verso un nuovo aeromobile, inclusa un’opzione di permuta o transizione per l’aeromobile attualmente in possesso”, continua Cirrus Aircraft.

“Cirrus sta investendo nell’ampliamento della sua Grand Forks manufacturing facility per supportare lo sviluppo dell’aeromobile e ha aperto la sua sede di McKinney per supportare aircraft sales and management, flight training e altro ancora”, conclude Cirrus Aircraft.

(Ufficio Stampa Cirrus Aircraft – Photo Credits: Cirrus Aircraft)