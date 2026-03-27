L’ICAO rafforza il global framework for accident investigations

L’ICAO informa: “Nuovi standard globali garantiranno che le indagini sugli incidenti aerei non vengano interrotte o compromesse da conflitti di interesse, a seguito della decisione del Council of the International Civil Aviation Organization (ICAO).

Le modifiche riguardano l’Annex 13 – Aircraft Accident and Incident Investigation della Convenzione del 1944 sull’aviazione civile internazionale e rafforzeranno l’indipendenza, la trasparenza e la credibilità delle conclusioni in materia di aviation safety a livello mondiale.

I recenti incidenti legati a sospetti atti di interferenza illecita hanno sollevato dubbi sulla capacità delle safety investigations di procedere in modo indipendente e completo, o di giungere a conclusione. È in risposta a queste preoccupazioni che l’ICAO ha deciso di aggiornare gli standard dell’Annex 13.

Nella maggior parte dei casi, la responsabilità dell’indagine su un incidente spetta al Paese in cui si è verificato, e l’indagine viene poi condotta da un’autorità specializzata e indipendente designata da tale Paese. L’unico scopo di un’indagine ai sensi dell’Annex 13 è la prevenzione di incidenti e inconvenienti. In alcuni casi, tuttavia, le indagini sono state interrotte o trasferite interamente ad altre organizzazioni, con conseguenti ritardi nella pubblicazione dei final safety reports o addirittura la loro mancata emissione. Ciò limita la possibilità di individuare insegnamenti fondamentali per prevenire futuri incidenti.

La modifica all’Annex 13 riflette diversi anni di lavoro tecnico e consultazioni attraverso gli ICAO Accident Investigation Panel and Safety Management Panel, nonché i riscontri di un’ampia gamma di Stati e organizzazioni internazionali”.

“Il Council ha preso atto del fatto che le aspettative del pubblico in termini di trasparenza e imparzialità sono aumentate, in particolare in caso di incidenti di alto profilo che coinvolgono contesti politici o di sicurezza sensibili, e che gli standard internazionali devono evolversi di conseguenza.

Al centro dell’emendamento vi sono nuove guidance volte ad aiutare gli Stati a gestire le indagini in cui un conflitto di interessi, effettivo o percepito, potrebbe compromettere la fiducia nei risultati.

Le nuove misure che gli Stati possono adottare per migliorare la trasparenza e la credibilità includono la delega delle indagini a un altro Stato o a una regional accident investigation organization, l’invito all’ICAO e/o a Stati terzi ad osservare l’indagine e la fornitura tempestiva di informazioni fattuali verificate al pubblico.

La guidance sottolinea inoltre l’importanza di una comunicazione appropriata con le vittime degli incidenti e le loro famiglie, direttamente o tramite i rispettivi Stati, nell’ambito di un processo investigativo trasparente.

Il Council ha anche approvato modifiche che chiariscono che le autorità inquirenti in materia di incidenti devono avere accesso illimitato a tutto il materiale probatorio senza indugio, al fine di evitare interpretazioni errate da parte delle autorità in merito alla possibilità di limitare l’accesso.

L’emendamento allinea inoltre l’Annex 13 alle disposizioni aggiornate dell’Annex 19 – Safety Management on State safety programmes, rafforzando il ruolo cruciale dei dati derivanti dalle indagini sugli incidenti nel proactive safety management”, prosegue l’ICAO.

“L’emendamento 20 all’Annex 13 entrerà in vigore il 23 novembre 2028, concedendo agli Stati il tempo necessario per recepire le disposizioni riviste nelle leggi, nei regolamenti e nelle procedure nazionali.

L’ICAO supporterà l’attuazione attraverso materiale di orientamento aggiornato, manuali rivisti e seminari regionali che coinvolgeranno le autorità investigative sugli incidenti, giudiziarie e di sicurezza aerea.

Nel loro insieme, queste misure garantiranno che le indagini sugli incidenti aerei rimangano incentrate sulla sicurezza, godano della fiducia del pubblico e contribuiscano pienamente alla prevenzione di futuri incidenti, anche nelle circostanze più complesse e delicate”, conclude l’ICAO.

(Ufficio Stampa ICAO)