Torino Airport: si apre la stagione estiva più ampia di sempre

Torino Airport informa: “Da domenica 29 marzo 2026 prende il via la stagione estiva dell’Aeroporto di Torino, che si distingue come la più ampia di sempre: un’offerta di voli senza precedenti per varietà di destinazioni, paesi raggiunti e posti disponibili. Un’opportunità straordinaria per i viaggiatori, che potranno contare su una rete internazionale mai così estesa.

L’offerta estiva raggiunge numeri record: ben 53 le destinazioni (+6% rispetto all’estate 2025) che compongono il network estivo, per un totale di 24 Paesi collegati (3 novità rispetto al 2025: Finlandia, Ungheria e Bulgaria), consolidando così la vocazione internazionale dell’aeroporto e offrendo nuove opportunità di business e turismo. L’offerta complessiva vede 700mila posti in vendita aggiuntivi nella Summer 2026 sull’intero network rispetto alla stagione estiva 2025″.

“Tra le principali novità, il debutto di Finnair, nuova compagnia aerea per Torino, con il collegamento diretto su Helsinki, che a partire dal 3 maggio apre le porte al Nord Europa e, grazie all’hub finlandese, consente nuove connessioni verso l’Asia e il Nord America: un valore aggiunto per chi sceglie Torino Airport come punto di partenza per raggiungere il mondo.

Il network vede anche l’espansione dell’offerta di Ryanair, che rafforza la sua presenza con i nuovi collegamenti diretti verso Sofia e Tirana e potenzia numerose rotte già operative, grazie al terzo aeromobile basato a Torino da novembre 2025. Il potenziamento riguarda destinazioni come Madrid, Malaga, Marrakech sul fronte internazionale, ma anche Catania, Palermo, Lamezia Terme e Reggio Calabria sul fronte domestico: più frequenze e più posti disponibili per rispondere alla crescente domanda verso destinazioni ad alto potenziale turistico.

Con la stagione estiva 2026, a Torino cresce in maniera significativa anche la presenza di Wizz Air: la compagnia aerea lancerà i nuovi voli verso London Luton, servita per la prima volta anche durante la stagione estiva, e Palermo, a cui si affiancano Budapest e Chisinau che proseguono dalla stagione invernale. Aumentano anche i posti a disposizione su mete già servite, come Catania, Bucarest e Tirana.

Le destinazioni Foggia e Salerno saranno servite quest’estate da Aeroitalia, che introdurrà anche la nuova rotta per Comiso.

L’estate 2026 si configura così come una stagione di forte espansione e di ulteriore miglioramento dell’offerta voli per l’Aeroporto di Torino, in termini di giorni e orari disponibili per i viaggiatori, rafforzando il ruolo dell’aeroporto come infrastruttura strategica per il territorio, sia in ottica incoming, sia in ottica outgoing.

Tra le numerose possibilità, molte spiagge del Mar Mediterraneo sono comodamente raggiungibili grazie ai voli diretti da Torino verso Olbia, Cagliari, Alghero, Catania, Palermo, Trapani, Bari, Brindisi, Napoli e Lamezia Terme in Italia e verso Malta, Corfù, Ibiza, Malaga e Valencia in Europa. Molto ampia la scelta anche per chi predilige le città europee, come ad esempio Barcellona, Porto, Stoccolma, Copenhagen o Vilnius. Per chi invece preferisce mete più lontane, l’Aeroporto di Torino offre collegamenti plurigiornalieri con i principali hub europei quali Roma, Amsterdam, Francoforte, Monaco, Madrid e Parigi Charles de Gaulle, a cui si affiancano Istanbul in Turchia e la new entry Helsinki, garantendo accesso a tutto il mondo tramite comode coincidenze e tariffe vantaggiose”, prosegue Torino Airport.

Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport, ha commentato: “La stagione estiva 2026 si presenta come la più ricca di sempre e questo rappresenta per noi motivo di grande soddisfazione. Dopo aver superato i 5 milioni di passeggeri nel 2025, l’ampliamento del network, l’incremento delle frequenze e la messa in vendita sul mercato di 700mila posti aggiuntivi testimoniano l’efficacia del lavoro svolto insieme ai vettori. L’ingresso di Finnair e l’apertura del collegamento con Helsinki rappresentano un passaggio particolarmente rilevante, perché rafforzano in modo strutturale la connettività internazionale dello scalo. Il terzo aeromobile in base di Ryanair e la forte crescita di Wizz Air confermano inoltre l’attrattività dell’aeroporto e la solidità della nostra strategia di sviluppo, orientata a garantire connettività, competitività e nuove opportunità di crescita per l’intero sistema territoriale. L’ampliamento dell’offerta consente anche di viaggiare sfruttando ottime combinazioni di risparmio e comodità”.

(Ufficio Stampa Torino Airport)