L’IAGi Accelerator celebra un decennio di impatto innovativo

International Airlines Group (IAG) ha aperto le candidature per l’IAGi Accelerator 2026, celebrando il decimo anniversario del programma di punta di IAG per l’innovazione aperta.

“Fondato sull’accelerazione della collaborazione tra start-up innovative e le compagnie aeree e operative di IAG, il programma ha finora collaborato con oltre 120 aziende – tra cui un numero record di 30 nel 2025 – per testare e validare rapidamente le loro tecnologie in ambienti operativi del settore aeronautico.

Fondato nel 2016, il multi-track innovation programme supporta le start-up in fase iniziale con soluzioni tecnologiche in diverse fasi di sviluppo, in sei aree di interesse: artificial intelligence (AI), automation and robotics, sustainability and mobility, experiential platforms, connectivity and next generation computing, cybersecurity.

L’Accelerator model si basa sul coinvolgimento delle compagnie aeree e operative di IAG, che individuano le sfide operative prioritarie che guidano la selezione per il programma di ogni anno e conducono i progetti con le start-up. Tra le soluzioni che si prevede di sviluppare entro il 2026 figurano AI-based optimisers per aree quali disruption management, planning and scheduling, droni per la pulizia degli aeromobili, mixed reality solutions per migliorare la formazione e l’assistenza tecnica da remoto”, afferma IAG.

Ignacio Tovar, Group Innovation Director, ha dichiarato: “Nell’ultimo decennio l’IAGi Accelerator è stato fondamentale per consolidare il ruolo di IAG nel settore aeronautico come ponte tra innovatori e operatori. Il programma offre alle startup un’opportunità unica di lavorare direttamente con esperti delle nostre compagnie aeree e società operative per comprendere meglio il settore aeronautico, validare la propria tecnologia in ambienti complessi e reali ed esplorare potenziali partnership o opportunità commerciali. Ora che l’Accelerator entra nel suo decimo anno, desideriamo entrare in contatto con fondatori audaci e team innovativi che desiderano acquisire una conoscenza più approfondita del settore e una piattaforma per ampliare l’impatto delle loro tecnologie”.

“L’innovazione gioca un ruolo centrale nel programma di trasformazione di IAG, consentendo al Gruppo di massimizzare il valore e ottenere una maggiore efficienza. Il Gruppo è costantemente alla ricerca di nuove modalità per migliorare l’esperienza del cliente, rafforzare l’efficienza operativa e sostenere la sostenibilità ambientale a lungo termine.

Nell’ultimo decennio, diversi partecipanti all’Accelerator hanno stretto partnership durature con IAG, sia attraverso investimenti da parte del suo corporate venturing arm IAGi Venture, sia attraverso la creazione di rapporti commerciali con diverse compagnie aeree del Gruppo, tra cui:

– Assaia (3a edizione, 2018) – Un’azienda pionieristica nell’utilizzo della visione artificiale per ottimizzare i tempi di sosta a terra degli aeromobili. L’Accelerator è stato un catalizzatore per l’azienda e ha portato a investimenti da parte di IAGi Ventures e a una partnership con British Airways.

– Quantum Metric (4a edizione, 2019) – Una piattaforma che identifica e quantifica gli ostacoli nei percorsi digitali per migliorare l’esperienza del cliente. L’Accelerator ha portato a un multi-airline contract con Iberia, Vueling e Aer Lingus.

– Beder (8a edizione, 2024) – Una piattaforma per la creazione di contenuti per la presentazione di destinazioni di viaggio. A seguito dell’Accelerator, l’azienda ha continuato a collaborare con Iberia per ispirare i clienti e incrementare le prenotazioni.

Le startup interessate possono trovare maggiori informazioni e candidarsi tramite il sito web di IAGi. Si incoraggiano le candidature anticipate, poiché le domande verranno esaminate in modo continuativo, con scadenza finale il 14 maggio 2026″, conclude IAG.

(Ufficio Stampa International Airlines Group)