News Brevi – 27.03.2026

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE DA ALGHERO A PISA – Si è concluso nelle prime ore del giorno di oggi, il trasporto sanitario d’urgenza di un neonato di un solo giorno di vita, da Alghero a Pisa, effettuato con un velivolo Gulfstream G650 dell’Aeronautica Militare. Il piccolo, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferito d’urgenza dalla Clinica Neonatologica della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari all’Ospedale Gaslini di Genova. Il neonato ha viaggiato all’interno del velivolo, monitorato ed assistito da un’equipe medica. Questo tipo di attività a favore della collettività è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. Il volo salva-vita è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Sassari, dalla Sala Situazione di Vertice dell’Aeronautica Militare del Comando Squadra Aerea di Milano, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni. Il volo, così come accade per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SWISS RADDOPPIA I VOLI TRA ZURIGO E DELHI AD APRILE E MAGGIO – SWISS informa: “SWISS sta ampliando la sua offerta di voli tra la Svizzera e l’India. Dal 1° aprile al 31 maggio 2026, oltre al servizio regolare da Zurigo a Delhi, SWISS opererà un secondo collegamento giornaliero con un Airbus A330. Numerosi passeggeri di altre compagnie aeree non sono attualmente in grado di imbarcarsi sui voli originariamente prenotati con scalo nella regione del Golfo. Di conseguenza, molti stanno optando per collegamenti diretti da e per l’Asia. SWISS sta registrando un corrispondente aumento della domanda per tali servizi non-stop. Siamo lieti di offrire ai nostri clienti questo volo aggiuntivo per Delhi nei prossimi due mesi. I voli sono prenotabili da subito. Voli aggiuntivi (giornalieri) – LX2646: Zurigo 19:35 – Delhi 07:00; LX2647: Delhi 08:40 – Zurigo 14:00. Voli regolari (giornalieri) – LX146: Zurigo 12:10 – Delhi 23:35; LX147: Delhi 01:05 – Zurigo 06:20 In base agli ulteriori sviluppi in Medio Oriente, SWISS valuta costantemente come impiegare gli aeromobili e le capacità che si rendono disponibili nelle aree con una domanda particolarmente elevata. Oltre alla domanda, i fattori chiave includono vincoli operativi come gli slot aeroportuali disponibili, i diritti di traffico e le capacità di impiego della flotta”.

AERONAUTICA MILITARE: VISITA DEL COMANDANTE DEL C.S.A.M./3ª R.A. PRESSO LA RAMI AVORD IN FRANCIA – Mercoledì 18 marzo, il Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito, Comandante del Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea (C.S.A.M./3ª R.A.), accolto dal comandante della RAMI di Avord Tenente Colonnello Fabrizio Regoli, ha effettuato una visita istituzionale presso la Rappresentanza Aeronautica Militare situata all’interno della Base Aerea 702 dell’Armée de l’Air et de l’Espace. Nel corso della visita, il Generale Vestito ha avuto modo di conoscere direttamente il contesto addestrativo in cui opera la RAMI Avord, inserita nell’ambito dell’École de l’Aviation de Transport (EAT), centro di eccellenza per la formazione dei piloti da trasporto militare francesi. La Rappresentanza Aeronautica Militare di Avord si configura quale elemento di rilievo nella cooperazione bilaterale tra Italia e Francia nel settore della formazione al volo, contribuendo allo sviluppo dell’iter addestrativo dei frequentatori italiani inseriti nel percorso formativo presso l’EAT, in un contesto internazionale pienamente coerente con i requisiti e gli standard dell’Aeronautica Militare. Presso l’EAT sono attualmente presenti due frequentatori italiani, inseriti in un ambiente addestrativo altamente qualificato e interoperabile. Il percorso prevede una progressiva acquisizione delle competenze di pilotaggio su velivolo plurimotore, con particolare enfasi sul volo strumentale, sulla navigazione operativa e del Multi Crew Coordination, fino al raggiungimento degli standard richiesti per l’impiego nelle linee di volo della Forza Armata. L’attività addestrativa si svolge sull’aeromobile Embraer EMB-121A Xingu, velivolo biturbina impiegato per la formazione avanzata dei piloti di trasporto, particolarmente idoneo allo sviluppo delle capacità operative in ambiente IFR e alla gestione del volo anche in condizioni degradate. Durante la permanenza, il Comandante del CSAM ha incontrato il personale della RAMI, esprimendo apprezzamento per l’elevato livello di professionalità e per il contributo fornito al rafforzamento delle sinergie internazionali nel campo dell’addestramento aeronautico. La visita ha rappresentato un’importante occasione per consolidare i rapporti di collaborazione con l’Armée de l’Air et de l’Espace e per ribadire il valore strategico della cooperazione internazionale. Le attività si sono concluse il 19 marzo 2026, confermando il ruolo centrale della RAMI Avord quale punto di riferimento per la formazione internazionale dei piloti militari italiani (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ITA AIRWAYS E MINISTERO DELLA CULTURA: INSIEME PER IL RIENTRO IN ITALIA DELL’OPERA “ECCE HOMO” – ITA Airways informa: “È rientrato in Italia l’Ecce Homo di Antonello da Messina acquistato dal Ministero della Cultura nelle scorse settimane da Sotheby’s a New York. Il trasferimento dell’opera è stato effettuato ieri, 25 marzo, sul volo AZ609 di ITA Airways da New York JFK a Roma Fiumicino e ha costituito non soltanto un trasferimento logistico, ma un autentico ricongiungimento con le radici storiche e artistiche della nazione. Le operazioni, svolte sotto la supervisione dei professionisti del Ministero della Cultura e dei Carabinieri, si sono svolte in condizioni di massima sicurezza e nel pieno rispetto delle specifiche esigenze di conservazione delle opere d’arte. Specialista nella gestione di spedizioni sensibili, ITA Airways si è occupata di questa spedizione eccezionale, assicurando tutte le operazioni necessarie. A corredo dell’operazione, ITA Airways ha realizzato un video con immagini dell’arrivo dell’opera, che restituiscono il valore simbolico di questo momento di rientro. Il contenuto sarà diffuso nei prossimi mesi attraverso gli schermi presenti nelle lounge aeroportuali e a bordo degli aeromobili, contribuendo in modo significativo alla promozione dell’immagine dell’opera e dell’iniziativa a livello nazionale e internazionale”. “Ringrazio ITA Airways che ha fornito il suo sostegno fin dal principio, con l’idea di manifestare un messaggio forte: siamo una rete di istituzioni che fanno ognuna la sua parte nel restituire al patrimonio e alla disponibilità dei cittadini italiani un’opera di grande valore”, ha dichiarato il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli. “Questa operazione rappresenta una collaborazione di grande valore tra ITA Airways e il Ministero della Cultura e testimonia l’impegno della Compagnia nel supportare iniziative di rilievo per il Sistema Paese”, ha affermato Sandro Pappalardo, Presidente di ITA Airways. “ITA Airways, nella propria missione, si impegna a collegare l’Italia al resto del mondo, e oggi lo fa anche accompagnando con attenzione e dedizione l’ “Ecce Homo”, parte del patrimonio artistico del Paese, contribuendo alla sua diffusione e valorizzazione anche attraverso la programmazione dei contenuti sugli schermi presenti nelle lounge e a bordo degli aeromobili, rafforzando il proprio ruolo di ambasciatore dell’eccellenza italiana nel panorama internazionale”.

ITA AIRWAYS: AGGIORNAMENTO VOLI VERSO IL MEDIO ORIENTE – ITA Airways informa: “Alla luce della situazione di instabilità in Medio Oriente, ITA Airways ha sospeso fino al 30 aprile i voli da e per Dubai e Tel Aviv (incluso il volo AZ809 del 1° maggio). La Compagnia ha inoltre esteso fino al 30 aprile anche la sospensione dei voli da e per Riyadh. I passeggeri possono richiedere la riprotezione su un volo alternativo o il rimborso del biglietto Si prega di controllare lo stato del volo nella sezione Info Voli sul nostro sito web prima di recarsi in aeroporto. Ci scusiamo per il disagio causato ai nostri passeggeri. La Compagnia monitora e valuta costantemente la situazione della sicurezza in Medio Oriente ed è in stretto contatto con le autorità. La sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi è sempre la massima priorità per ITA Airways e per il Gruppo Lufthansa”.

LUFTHANSA GROUP RAGGIUNGE UN ACCORDO COLLETTIVO PER OLTRE 20.000 DIPENDENTI – Lufthansa Group informa: “A seguito di intense trattative, Lufthansa Group e il sindacato Verdi hanno raggiunto un accordo collettivo che riguarda oltre 20.000 ground staff in Germania, quasi un quinto dell’intera forza lavoro di Lufthansa Group. In base all’accordo, che ha una durata minima di oltre due anni, sono previsti aumenti salariali totali del 4,6%, a beneficio, tra gli altri, dei dipendenti di Deutsche Lufthansa AG, Lufthansa Cargo e Lufthansa Technik. Inoltre, sono stati raggiunti ulteriori accordi, tra cui misure di salvaguardia per il personale di scalo in Germania”. Michael Niggemann, Member of the Executive Board of Deutsche Lufthansa AG responsible for Human Resources and Legal Affairs, ha dichiarato: “Questo accordo invia un messaggio chiaro in tempi di crisi geopolitiche e del loro conseguente impatto sull’economia globale: siamo un datore di lavoro responsabile nei confronti dei nostri dipendenti. Inoltre, la natura a lungo termine dell’accordo garantisce affidabilità. Ciò fornisce una solida base per continuare a investire in Lufthansa Group e quindi anche nel futuro dei nostri dipendenti. Dopo negoziati impegnativi, siamo riusciti a raggiungere un buon compromesso al tavolo delle trattative, senza scioperi e senza oneri per i nostri clienti o ulteriori perturbazioni economiche. Questo è stato possibile solo perché entrambe le parti erano consapevoli delle proprie responsabilità di contrattazione collettiva nei confronti di Lufthansa Group e c’era un impegno condiviso a raggiungere un accordo. Sulla base di questa consapevolezza, abbiamo concordato di coordinare anche le misure di crisi in termini di salvaguardia dei posti di lavoro, qualora l’impatto dei conflitti geopolitici su Lufthansa Group dovesse intensificarsi”. “I dipendenti di Lufthansa Technik e Lufthansa Cargo riceveranno un aumento salariale del 2,2% con effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2026. Un ulteriore aumento del 2,4% sarà applicato a partire dal 1° marzo 2027. Il personale di terra di Deutsche Lufthansa AG riceverà un aumento salariale del 2,2% a partire dal 1° gennaio 2027. Un ulteriore aumento del 2,4% entrerà in vigore il 1° marzo 2027. Il ritardo nel pagamento della prima tranche dell’aumento salariale è dovuto alla difficile situazione economica di Lufthansa Airlines. Il Ground Staff Collective Bargaining Agreement (VTV) ha una durata minima di 26 mesi, con effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2026. La conclusione del contratto collettivo di lavoro è soggetta all’approvazione del comitato competente”, conclude Lufthansa Group.

ENAC DELIBERA L’INTITOLAZIONE DI UNA STRADA DELL’AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO A DOMENICO CEMPELLA – L’Enac informa: “Il Consiglio di Amministrazione dell’Enac, nella seduta di ieri, 26 marzo, ha deliberato l’intitolazione di un tratto viario dell’aeroporto di Roma Fiumicino a Domenico Cempella, in occasione della ricorrenza del quinto anniversario dalla scomparsa, per il suo straordinario contributo di manager pubblico per lo sviluppo del trasporto aereo in termini di crescita del network e delle infrastrutture”. “Dedicare una strada a Domenico Cempella significa onorare la memoria di un manager di eccellenza, protagonista di momenti molto importanti per il trasporto aereo, come il risanamento dell’allora compagnia di bandiera Alitalia e lo sviluppo infrastrutturale dell’aeroporto di Roma Fiumicino, quale principale porta di ingresso nel nostro Paese. Vogliamo ricordare Cempella come precursore delle dinamiche di consolidamento globale: le alleanze internazionali da lui promosse hanno anticipato di anni l’attuale assetto dei grandi hub europei. La sua profonda competenza tecnica e visione di sistema lo hanno portato a ricoprire anche il ruolo di primo Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, confermandolo come manager pubblico capace di coniugare, con equilibrio, efficienza operativa e interessi strategici per lo sviluppo dell’Italia”, ha dichiarato il Presidente Enac, Pierluigi Di Palma. “La decisione di intitolare un’arteria del sedime aeroportuale di Fiumicino, che rientra nell’ambito delle competenze Enac, è volta a onorare la memoria di una delle figure più autorevoli nella storia dell’aviazione civile italiana che ha dedicato l’intera carriera allo sviluppo del settore, contribuendo a rendere l’aeroporto “Leonardo da Vinci” uno snodo centrale della connettività globale”. conclude L’Enac.

ANA GROUP ANNUNCIA UNA RIORGANIZZAZIONE DEL CARGO BUSINESS – ANA Group informa: “ANA HOLDINGS INC. ha annunciato la riorganizzazione delle sue cargo business companies, integrando Nippon Cargo Airlines Co., Ltd. (NCA), NCA Japan Co., Ltd. (NCAJ) e ANA Cargo Inc. (ACX) in un’unica entità per potenziare le capacità cargo di ANA Group. Questa integrazione mira a rafforzare la competitività del cargo business di ANA Group, combinando l’esperienza di ACX come vettore combinato con il know-how specializzato di NCA e NCAJ come dedicated freighter operators. Grazie a un ulteriore potenziamento delle sinergie tra il passenger flight network e le freighter operations, il gruppo sarà in grado di offrire soluzioni complete, integrando ogni aspetto, dalle vendite alle operazioni di volo e alla gestione del cargo. Ciò consentirà al gruppo di rispondere con maggiore efficacia alle esigenze dei clienti e al mercato in rapida evoluzione, offrendo in definitiva maggiore comodità e valore ai propri clienti. A partire dal 1° aprile 2027, Nippon Cargo Airlines continuerà ad operare come entità operativa, mantenendo la propria licenza di trasporto aereo e il certificato di operatore aereo. Da quando NCA Group è entrato a far parte di ANA Group nell’agosto 2025, le due società hanno ampliato la collaborazione attraverso la condivisione della capacità di carico e il code-sharing, in particolare in Nord America ed Europa. Questa prossima fase di integrazione consentirà una maggiore efficienza e un’esperienza cliente più fluida”. Le principali iniziative a partire dal 1° aprile 2026 includono: unificazione della struttura di vendita al di fuori del Giappone, i clienti avranno un unico punto di contatto su tutta la rete, indipendentemente dal vettore operativo; consolidamento delle operazioni di magazzino in Giappone: l’integrazione iniziale presso Chubu Centrair International Airport and Kansai International Airport consentirà il deposito e il ritiro centralizzati delle merci; razionalizzazione della gestione delle merci al di fuori del Giappone: il consolidamento inizierà con le arrival cargo operations a Chicago O’Hare International Airport, consentendo una gestione più efficiente. Sono attualmente in fase di valutazione ulteriori unificazioni delle strutture di vendita in Giappone e un ulteriore consolidamento delle operazioni di magazzino negli aeroporti domestici e internazionali. ANA HD considera il cargo un fattore chiave per la crescita a lungo termine. La riorganizzazione supporta l’obiettivo del gruppo di raggiungere 30 miliardi di yen di effetti di integrazione e sinergia, come delineato nella “ANA Group Medium-Term Corporate Strategy”. Combinando l’NCA dedicated freighter network con l’ANA international passenger network, il gruppo mira a diventare il principale vettore combinato in Asia, offrendo al contempo maggiore flessibilità, affidabilità e valore ai propri clienti”, conclude ANA Group.

PER LA SUMMER 2026, DA FORLI’ SI VOLA A LONDRA, CAGLIARI E PALERMO – Forlì Airport informa: “Ryanair ha annunciato per la Summer Season 2026 un operativo da record sull’aeroporto “Luigi Ridolfi” di Forlì. L’espansione, che triplica l’offerta del vettore sullo scalo, è la risposta diretta alla decisione della Regione Emilia-Romagna di abolire l’addizionale municipale per gli aeroporti sotto i 700.000 passeggeri. I punti chiave per lo scalo di Forlì: 3 rotte totali, con l’introduzione di 2 nuovi collegamenti strategici; Londra Stansted: un ritorno fondamentale per l’internazionalizzazione della Romagna; Cagliari: potenziamento della connettività nazionale verso la Sardegna; crescita del 50%: Forlì contribuisce al piano regionale da 660.000 passeggeri annui. L’investimento segue la strategia pro-crescita proposta dal Presidente della Regione, Michele De Pascale, volta a rendere gli scali minori più competitivi. Grazie all’abbattimento della tassa regressiva, Ryanair prevede di supportare oltre 370 posti di lavoro complessivi tra Forlì, Parma e Rimini”. Il CEO di Ryanair, Eddie Wilson, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di questo operativo record. La decisione della Regione di eliminare l’addizionale municipale ha sbloccato investimenti immediati. Forlì è ora più vicina all’Europa e al resto d’Italia, garantendo tariffe basse e maggiore turismo per tutto l’anno”. Il Presidente Michele De Pascale ha commentato: “L’annuncio per Forlì è un risultato concreto della nostra strategia sugli aeroporti. L’azzeramento della tassa crea condizioni di competitività per attrarre nuove rotte e occupazione, valorizzando il Ridolfi come leva di crescita per l’intero sistema regionale”.

SAS ESTENDE LA MEDEVAC PARTNERSHIP CON LE NORWEGIAN ARMED FORCES – SAS informa: “SAS e le Norwegian Armed Forces hanno rinnovato la loro long-standing Medevac partnership fino al 2027, rafforzando una collaborazione civile-militare che è diventata una componente vitale della capacità di evacuazione medica in Europa. L’estensione, approvata dal governo norvegese, garantisce l’accesso continuo a un servizio medico aereo altamente specializzato. Il rinnovo dell’accordo con la Norwegian Defence Materiel Agency formalizza il ruolo continuativo di SAS nel fornire dedicated Medevac capability per missioni internazionali coordinate dalle Norwegian and European authorities. L’operazione si basa sulla stretta collaborazione tra gli equipaggi di volo SAS, addestrati per evacuazioni mediche complesse, e il personale medico specializzato dei Norwegian Armed Forces Medical Services (NAFMS) che guida le missioni. Ciò consente il trasporto rapido e sicuro di pazienti che necessitano di cure avanzate”. “Questa missione ha plasmato SAS in modo profondo. Gestire un aereo con questo livello di capacità e prontezza medica richiede una combinazione di esperienza, precisione e fiducia rara nell’aviazione commerciale. I nostri equipaggi affrontano questi voli con uno straordinario senso di responsabilità, consapevoli che ogni missione ha un impatto diretto sulla vita delle persone come poche altre operazioni riescono a fare. Siamo profondamente grati per la fiducia riposta in SAS per svolgere un lavoro di questa natura e immensamente orgogliosi della professionalità e dell’umanità che i nostri team dimostrano ogni volta che assumono questo ruolo”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS. “Al centro dell’operazione c’è un Boeing 737 appositamente configurato, dotato di posti letto, capacità di terapia intensiva e infrastrutture mediche specializzate. L’aereo può essere rapidamente adattato a diverse tipologie di missione ed è gestito in stretta collaborazione con le Norwegian Armed Forces per garantire la continua prontezza operativa. Le missioni rientrano nell’EU Civil Protection Mechanism e dimostrano il valore della combinazione tra l’esperienza dell’aviazione civile e la competenza medica militare. Nel maggio dello scorso anno, i dipendenti di SAS e il personale del NAFMS, tra cui personale medico, piloti, assistenti di volo, coordinatori di volo e ingegneri, sono stati insigniti della Norwegian Armed Forces Medal for International Operations per il loro contributo a queste missioni. Il riconoscimento ha evidenziato sia la complessità operativa sia la professionalità richiesta per svolgere questo lavoro”, prosegue SAS. “Sulla base della solida e proficua collaborazione con SAS, il Norwegian Armed Forces Medical Services è lieto di continuare a fornire un supporto essenziale. Questo è anche un eccellente esempio di cooperazione civile-militare, che al contempo rafforza la nostra preparazione sanitaria”, afferma il Norwegian Surgeon General, Brigadier General Petter Iversen.

EASYJET SI PREPARA AL SUO WEEKEND PASQUALE PIU’ AFFOLLATO DI SEMPRE – easyJet informa: “easyJet si sta preparando per il suo weekend pasquale più affollato di sempre, con quasi 30.000 voli previsti e 5,2 milioni di posti disponibili in tutta Europa durante le due settimane di vacanza scolastica. Solo in questo primo weekend di Pasqua, i clienti voleranno su oltre 5.000 voli easyJet, con le famiglie che sfrutteranno al meglio le vacanze di primavera per godersi il clima più mite e un meritato periodo di relax. Dal Regno Unito, la compagnia aerea opererà fino a 16.000 voli durante il periodo pasquale, portando i clienti verso destinazioni che offrono il sole primaverile e le classiche città europee. Sebbene la Pasqua segni tradizionalmente la fine della stagione sciistica, alcune località di alta quota rimangono aperte fino ad aprile, il che significa che i clienti in cerca di neve a fine stagione hanno ancora molte opzioni per sciare. Per chi cerca il sole, le Isole Canarie, tra cui Tenerife e Lanzarote, rimangono tra le mete più gettonate, mentre anche le amate Alicante e Malaga, mete della Spagna continentale, continuano a essere molto richieste. easyJet Holidays si prepara inoltre a registrare il suo miglior weekend di Pasqua di sempre, accogliendo oltre un quarto di passeggeri in più rispetto allo scorso anno”. Kevin Doyle, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha dichiarato: “Ogni anno a Pasqua vediamo sempre più clienti scegliere easyJet per la nostra rete impareggiabile, l’ampia scelta, i fantastici pacchetti vacanza e l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Quest’anno prevediamo di operare oltre 30.000 voli in tutta Europa verso più di 140 destinazioni. La Pasqua rappresenta una gradita occasione per famiglie, coppie e amici di godersi una pausa insieme, che si tratti di un po’ di sole primaverile o di esplorare una delle grandi città europee. Continuiamo a offrire un numero sempre maggiore di voli verso le destinazioni più importanti per i nostri clienti, con l’obiettivo costante di semplificare i viaggi”.

DELTA: TEMPI DI ATTESA RAGIONEVOLI AI CONTROLLI DI SICUREZZA TSA – Delta informa: “Nonostante prosegua il partial U.S. government shutdown, nella maggior parte degli hub Delta si registrano tempi di attesa ragionevoli ai controlli di sicurezza TSA questa settimana. Si consiglia ai passeggeri di continuare a consultare il sito web dell’aeroporto di partenza per i tempi di attesa più accurati. Le informazioni sui tempi di attesa ai controlli di sicurezza TSA sono attualmente disponibili presso i seguenti hub Delta: Detroit (DTW), Los Angeles (LAX), Minneapolis-Saint Paul (MSP), Salt Lake City (SLC), Seattle (SEA). Per i passeggeri in partenza da Atlanta (ATL), New York-LaGuardia (LGA) e New York-JFK, i tempi di attesa ai controlli di sicurezza TSA continuano a essere più lunghi del solito durante i periodi di punta. Sebbene i tempi di attesa per questi aeroporti non siano disponibili sui siti web degli aeroporti stessi, consigliamo ai passeggeri di arrivare in anticipo e di prevedere del tempo aggiuntivo per i controlli di sicurezza. Delta è pronta ad accogliere i passeggeri in partenza”. Delta ha rilasciato una dichiarazione in merito al TSA pay executive order: “Delta è grata che il decreto esecutivo annunciato oggi dal Presidente ripristini il pagamento degli stipendi al personale della TSA e li ringraziamo per il lavoro svolto per garantire la sicurezza dei nostri aeroporti durante il partial government shutdown. Ringraziamo inoltre i nostri clienti per la pazienza dimostrata a fronte di code ai controlli di sicurezza più lunghe del solito e i nostri dipendenti per essersi presi cura dei clienti in un periodo difficile per i viaggi”.

UNITED RAGGIUNGE ACCORDO CON L’ASSOCIATION OF FLIGHT ATTENDANTS – United informa: “United Airlines e l’Association of Flight Attendants-CWA hanno annunciato un nuovo accordo preliminare che, se ratificato, garantirà salari ai vertici del settore, una migliore pianificazione dei turni e altri vantaggi per i 30.000 assistenti di volo di United. Il nuovo accordo prevede aumenti salariali immediati al momento della ratifica e tariffe massime che raggiungeranno i 100 dollari l’ora entro la fine dell’accordo, rendendo gli assistenti di volo di United i meglio pagati del settore. Include anche un’indennità per l’imbarco, una nuova retribuzione per i lunghi intervalli tra i voli e un bonus di benvenuto per ogni assistente di volo, per un valore totale di 740 milioni di dollari. L’accordo preliminare è soggetto all’approvazione del Consiglio Esecutivo Generale dell’AFA, che comprende tutti i Presidenti delle Sezioni Locali. In caso di approvazione, l’accordo preliminare sarà sottoposto alla ratifica degli assistenti di volo. Se ratificato, il nuovo contratto diventerà modificabile dopo cinque anni. United ringrazia entrambi i team negoziali e il National Mediation Board per l’impegno profuso nel raggiungimento di questo accordo”.

BRITISH AIRWAYS ESTENDE LA SUA PARTNERSHIP CON GRIND – British Airways informa: “British Airways sta ampliando la sua partnership con il marchio di caffè londinese Grind, per offrire una miscela di caffè su misura in volo. La miscela, creata appositamente, sarà servita nelle cabine Club Europe (business class per voli a corto raggio) e Club World (business class per voli a lungo raggio) di British Airways. La miscela è stata ideata in collaborazione con Tim Jackson, Master of Wine di British Airways e responsabile dell’intero complimentary drinks portfolio della compagnia aerea, e Howard Gill, Head of Coffee di Grind. Ai passeggeri che viaggiano in First Class verrà offerto il popolare caffè espresso tostato scuro di Grind, preparato secondo le loro preferenze utilizzando la miscela esclusiva di Grind o le capsule decaffeinate. Questa miscela a tostatura scura, con note di cioccolato, mandorla e caramello, sarà disponibile anche nelle lounge della compagnia aerea nel Regno Unito, offrendo ai clienti un’esperienza completa “dal chicco alla tazza”. Nelle lounge, i clienti potranno scegliere tra una varietà di opzioni di caffè self-service in stile barista”. Tim Jackson, Master of Wine di British Airways, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere la prima compagnia aerea a servire Grind a bordo e di portare avanti la nostra partnership, offrendo questo caffè, nato a Shoreditch, a milioni di clienti che viaggiano verso oltre 200 destinazioni in tutto il mondo”. David Abrahamovitch, fondatore e CEO di Grind, ha dichiarato: “Siamo incredibilmente orgogliosi di estendere la nostra partnership con British Airways, un marchio britannico iconico che rappresenta il meglio della qualità e del servizio britannici, valori per noi profondamente importanti in quanto marchio britannico nato a Londra”. “Sulla scia del successo della partnership già esistente tra British Airways e Grind per l’acquisto a bordo, i clienti che viaggiano in Euro Traveller (classe economica per i voli a corto raggio) possono continuare a gustare un’ampia gamma di prodotti Grind, disponibili per l’acquisto presso l’High Life Café a bordo di ogni volo a corto raggio. Tra questi figurano Iced Caramel Latte, Flat White, Caffè Nero e Caffè Nero Decaffeinato. Questa partnership fa parte dell’investimento multimilionario della compagnia aerea nel suo portfolio di bevande. All’inizio di quest’anno, British Airways ha introdotto un programma di vini di livello superiore con una selezione di nuove etichette, tra cui Rock Angel, precedentemente servito in First Class e ora disponibile in Club World. Ogni trimestre, la compagnia aerea promuove una destinazione diversa per offrire maggiore varietà e scelta ai suoi clienti premium”, conclude British Airways.

F-35: RISULTATO IMPORTANTE PER IL JAPAN F-35 MAINTENANCE TRAINING – Lockheed Martin informa: “Il Misawa Integrated Training Center ha addestrato oltre 1.000 tecnici per la manutenzione degli F-35 per le Japan Air Self-Defense Force, diventando il primo Foreign Military Sales (FMS) customer a raggiungere questo traguardo. Questo risultato sta ridefinendo il futuro della difesa aerea del Paese. L’ITC, che fornisce addestramento a piloti e personale di manutenzione per la flotta di F-35A e F-35B della JASDF, ha raggiunto la capacità operativa iniziale nel 2018. Da allora, il centro è diventato l’unica fonte “organica” per l’addestramento dei tecnici della JASDF, formando un numero crescente di esperti sul campo. I tecnici addetti alla manutenzione si alternano tra le lezioni in aula e le esercitazioni pratiche per sviluppare una conoscenza approfondita dell’F-35. L’addestramento combina simulatori a grandezza naturale per singole operazioni, repliche esatte degli aeromobili utilizzati esclusivamente per l’addestramento, con istruzioni basate su simulazioni ad alta fedeltà. Per far fronte alla crescente domanda, l’ITC ha recentemente aggiunto un secondo Aircraft Systems Maintenance Trainer (ASMT) system e sta ampliando le proprie strutture, passando da due a cinque Lightning Learning Environment (LLE) Electronically Mediated Lecture (EML) maintainer classrooms. Questa crescita garantisce che Misawa possa continuare a fornire il flusso costante di tecnici qualificati necessari per operare e manutenere la flotta all’avanguardia del Giappone per gli anni a venire. Ad oggi, Lockheed Martin ha qualificato oltre 3.320 piloti e oltre 20.275 tecnici. Tredici nazioni sono attualmente coinvolte nel programma di addestramento”.