Aeronautica Militare: a Cervia il centenario dell’83° Gruppo SAR

Martedì 24 marzo 2026, presso la base del 15° Stormo di Cervia (RA), si è svolta la cerimonia per il centenario dell’83° Gruppo SAR (Search and Rescue), un traguardo che racchiude cento anni di evoluzione operativa, dedizione e spirito di servizio.

“Nel corso di un secolo, l’83° Gruppo ha rappresentato un riferimento fondamentale nella capacità di ricerca e soccorso dell’Aeronautica Militare, adattandosi costantemente all’evoluzione degli scenari operativi: dalle prime missioni di ricognizione aerea alle trasvolate oceaniche, dall’impiego delle squadriglie idrosoccorso fino alle moderne operazioni di Combat SAR. Un percorso caratterizzato da continua innovazione tecnologica e addestrativa, sempre guidato dai valori fondanti del servizio alla collettività.

I numeri testimoniano concretamente l’impatto di questa eredità operativa: oltre 800 missioni di soccorso portate a termine e migliaia di vite salvate, spesso in condizioni meteorologiche e ambientali estremamente complesse, a conferma dell’elevato livello di prontezza e professionalità degli equipaggi”, afferma l’Aeronautica Militare.

“La cerimonia ha registrato una partecipazione sentita, con la presenza di autorità civili e militari e di numerosi appartenenti ed ex appartenenti al Gruppo, uniti da un forte senso di appartenenza e da una comune esperienza operativa.

Nel corso degli interventi, il Maggiore Simone Agostinelli, Comandante dell’83° Gruppo SAR, il Colonnello Antonio Viola, Comandante del 15° Stormo, e il Generale di Divisione Aerea Alessandro De Lorenzo, Comandante del Comando Forze per la Mobilità e il Supporto, hanno sottolineato l’eccellenza del personale e il valore di una tradizione costruita nel tempo. Particolare rilievo è stato attribuito al ricordo di coloro che hanno perso la vita nell’adempimento del dovere, esempio di dedizione e spirito di sacrificio.

Tra i momenti più significativi della giornata, lo svelamento del logo ufficiale del Centenario e della livrea “special color” dedicata alla ricorrenza, simboli dell’identità e della storia del Gruppo.

A chiusura della cerimonia, due elicotteri HH-139 hanno sorvolato la base di Cervia in formazione, eseguendo il tradizionale “passaggio bandiera” sulle note dell’Inno Nazionale”, prosegue l’Aeronautica Militare.

“Con questo importante traguardo, l’83° Gruppo SAR inaugura il suo secondo secolo di attività, confermandosi una delle realtà più operative e rappresentative dell’Aeronautica Militare, sempre pronto a intervenire con tempestività e competenza, fedele al proprio motto: “affinché altri possano vivere”“, conclude l’Aeronautica Militare.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)