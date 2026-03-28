Corsi di Cultura Aeronautica 2026: all’Aquila due settimane di orientamento al mondo del volo e all’Aeronautica Militare

Si è svolto nel capoluogo abruzzese il primo Corso di Cultura Aeronautica (CCA) del 2026, iniziativa dell’Aeronautica Militare rivolta agli studenti degli istituti superiori e finalizzata all’orientamento sia verso il mondo del volo sia alla conoscenza dei compiti e delle opportunità professionali offerte dalla Forza Armata. All’attività hanno partecipato oltre 150 studenti provenienti da 5 istituti scolastici del territorio.

Il corso si è articolato su due settimane, secondo un percorso progressivo che ha integrato formazione teorica e attività pratica. Dal 16 al 20 marzo si è svolta la fase teorica presso l’Istituto “Amedeo d’Aosta” dell’Aquila, curata dal 60° Stormo di Guidonia, durante la quale gli studenti hanno approfondito i fondamenti del volo, la meteorologia, la navigazione aerea e la sicurezza del volo, acquisendo al contempo elementi conoscitivi sull’organizzazione e sulle professionalità dell’Aeronautica Militare.

Dal 23 al 25 marzo, presso l’Aeroporto dei Parchi dell’Aquila, si è tenuta la fase pratica, durante la quale gli studenti hanno avuto l’opportunità di effettuare un’esperienza di volo a bordo dell’elicottero HH-139 dell’85° Centro SAR di Pratica di Mare, dipendente dal 15° Stormo di Cervia, applicando le conoscenze acquisite in aula.

Il corso si è concluso il 26 marzo con la cerimonia finale presso il Palazzo Spaventa dell’Aquila, durante la quale sono stati premiati gli studenti che si sono distinti nel corso delle attività, a conclusione di un percorso formativo volto a fornire strumenti utili per orientare le future scelte formative e professionali.

L’iniziativa si inserisce tra le attività di orientamento promosse dalla Forza Armata, offrendo ai partecipanti un contatto diretto sia con l’ambiente aeronautico sia con le diverse professionalità che concorrono allo svolgimento delle missioni dell’Aeronautica Militare.

Nel contesto dell’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026, il corso contribuisce a rafforzare il legame con il territorio e a valorizzare i giovani attraverso un’esperienza concreta e strutturata.

Il Corso di Cultura Aeronautica si conferma così un efficace strumento di orientamento, capace di avvicinare le nuove generazioni sia al mondo del volo sia alle opportunità professionali offerte dall’Aeronautica Militare.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Troupe Azzurra – Aeronautica Militare)