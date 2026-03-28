ICAO: i nuovi aeromobili dovranno rispettare standard ambientali più rigorosi

I nuovi velivoli di tutto il mondo, compresi i next-generation supersonic jets, dovranno presto rispettare norme ambientali molto più stringenti a seguito dell’adozione di nuovi standard tecnici da parte dell’International Civil Aviation Organization (ICAO) Council.

“Per quanto riguarda i velivoli subsonici, questi standard ICAO più severi sono stati sviluppati per garantire che le tecnologie più avanzate vengano utilizzate nella progettazione degli aeromobili al fine di ridurre le emissioni di CO2 e il rumore degli aeromobili a livello globale, supportando direttamente gli obiettivi internazionali in materia di clima e sostenibilità e promuovendo al contempo l’innovazione per la realizzazione di velivoli più puliti e silenziosi.

Lo standard ICAO sulle emissioni di CO2 è stato reso più rigoroso del 10% oggi e sarà applicabile ai nuovi progetti di aeromobili a partire dal 2031. Oltre a ciò, è stato adottato anche un complesso standard più severo sulle emissioni di CO2 che si applicherà alle nuove consegne di in-production aircraft types a partire dal 2035.

Le nuove norme introducono inoltre limiti di rumorosità più stringenti per gli aeromobili, innalzando la soglia di sei decibel per gli aeromobili di grandi dimensioni e di due decibel per quelli più piccoli. Questo nuovo standard più rigoroso in materia di rumorosità sarà applicabile ai nuovi progetti di aeromobili a partire dal 2029.

Si prevede che i nuovi standard per i velivoli subsonici incoraggeranno ulteriori investimenti a livello mondiale in fuel efficiency and noise reduction technologies nel settore aeronautico, generando benefici per i passeggeri, le comunità e il clima”, afferma l’ICAO.

“L’ICAO sta ora iniziando i preparativi per un potenziale ritorno degli aeromobili supersonici, affrontando innanzitutto il loro impatto acustico. A partire dal 2029, questi aeromobili dovranno rispettare i limiti di rumorosità attualmente in vigore per gli aeromobili subsonici.

Le azioni dell’ICAO Council affrontano le complesse problematiche legate all’immissione sul mercato di nuove tecnologie. Le misure recentemente adottate aggiornano gli standard relativi alle emissioni di CO2 e al rumore, che si basano su procedure di certificazione utilizzate per valutare la conformità. I nuovi standard garantiscono inoltre che le procedure per la misurazione delle emissioni e del rumore continuino a essere chiare, coerenti e aggiornate rispetto agli attuali sviluppi tecnologici e di mercato.

Questi standard internazionali sono stati sviluppati e perfezionati attraverso un processo pluriennale dell’ICAO, che ha comportato un’approfondita analisi tecnica in seno al Committee on Aviation Environmental Protection, un’ampia consultazione con gli Stati membri e le parti interessate, e la revisione delle più recenti innovazioni nel campo della tecnologia aeronautica e dei motori.

L’approccio collaborativo garantisce che le norme riviste siano tecnicamente solide e rispecchino le realtà affrontate dagli enti regolatori e dai produttori in ogni regione”, prosegue l’ICAO.

“Con l’adozione formale dei nuovi standard, l’ICAO Council ha stabilito il 3 agosto 2026 come data di entrata in vigore e il 1° gennaio 2027 come data di applicazione globale dei nuovi requisiti.

L’ICAO accompagnerà la transizione ai nuovi standard con linee guida dettagliate per l’implementazione e una documentazione completa sia sui benefici ambientali che sugli impatti normativi dei cambiamenti.

Queste misure coordinate sono concepite per garantire che l’intera comunità aeronautica globale sia pienamente preparata al passaggio a standard ambientali più rigorosi, rafforzando la leadership dell’ICAO, in linea con la sua visione di trasporto aereo per tutti entro il 2050 e net-zero carbon emissions”, conclude l’ICAO.

(Ufficio Stampa ICAO)